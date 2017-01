Piazza Affari resta la migliore: balzo BancoBPM

Oggi ha debuttato a Piazza Affari l’istituto nato dalla fusione tra il Banco Popolare e la Popolare di Milano. Il Monte dei Paschi di Siena resta sospeso. Bene CTI Biopharma

di Edoardo Fagnani

2 gen 2017 ore 12:35

Piazza Affari e le principali borse europee (ad eccezione di Londra che resta chiusa per festività) in territorio positivo nella prima seduta del 2017. Milano Finanza ha condotto il consueto sondaggio di fine 2016 tra i principali gestori italiani, relativo alle previsioni sui mercati finanziari nell’anno appena iniziato. In particolare, gli esperti ritengono che il rally registrato da Piazza Affari nel mese di dicembre possa essere un buon viatico per il mercato azionario italiano anche nel 2017. Due gestori su tre, infatti, ritengono che nel corso dei prossimi 12 mesi il FTSEMib possa registrare un rialzo fino al 10%; addirittura il 21% degli esperti intervistati non esclude che l’indice possa crescere di oltre il 10%. Solo il 5% degli intervistati ipotizza che il FTSEMib possa terminare il 2017 con un ribasso fino al 10%. Oggi Wall Street resterà chiusa per festività.

Alle 12.35 il FTSEMib guadagnava l’1,48% a 19.520 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in rialzo dell’1,46%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+1,2%) e il FTSE Italia Star (+1,41%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco superiore ai 600 milioni di euro.

L’euro è sceso sotto gli 1,05 dollari.

Bancari sempre protagonisti.

Oggi ha debuttato a Piazza Affari BancoBPM, l’istituto nato dalla fusione tra il Banco Popolare e la Popolare di Milano. Il titolo registra un progresso del 6,2% a 2,434 euro, rispetto al prezzo di esordio di 2,292 euro. Il nuovo istituto può contare su un capitale di 7,1 miliardi di euro, suddiviso in circa 1,52 miliardi di azioni ordinarie. Intanto, ieri si è riunito il primo consiglio di amministrazione della banca per ottemperare gli adempimenti di legge, regolamentari e statutari.

Il Monte dei Paschi di Siena continua a rimanere sospeso dalle contrattazioni. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore nel week-end l’istituto toscano potrebbe tornare sul mercato dei bond; il quotidiano finanziario ha segnalato che la banca senese potrebbe procedere con due emissioni obbligazionarie, una a gennaio e una a febbraio. Il Sole24Ore ha ricordato che le prossime emissioni disporranno delle garanzie pubbliche.

In rialzo Mediaset; il titolo del gruppo del Biscione guadagna lo 0,97 % a 4,15 euro. Il Corriere della Sera è tornato sulla querelle che coinvolge Mediaset e Vivendi. Secondo quanto scritto sul quotidiano alcuni azionisti storici del gruppo del Biscione, che rappresentano circa il 15-20% del capitale, sarebbero pronti a sostenere le posizioni di Fininvest, che al momento controlla poco meno del 40% del capitale dell’azienda. Di conseguenza, l’azionista di riferimento, che fino al prossimo aprile non potrà incrementare la partecipazione per non far scattare l’obbligo di lanciare un’opa, potrà stoppare le mire di Vincent Bolloré su Mediaset. Il Corriere della Sera ha ricordato che la Consob sta monitorando l’andamento del titoli del gruppo del Biscione a Piazza Affari, che nell’ultimo mese ha guadagnato l’80%, con scambi molto elevati. Il quotidiano non ha escluso che in questo periodo “potrebbero anche essere state costruite posizioni attraverso opzioni o derivati”.

Qualche spunto interessante tra i titoli del settore petrolifero, dopo che a New York il prezzo del greggio ha sfiorato i 54 dollari al barile.

Prosegue il rally di Saipem (+4,39% a 0,5585 euro).

CTI Biopharma sale del 3,74% a 4,046 euro. Oggi la società biotech ha raggruppato le azioni nel rapporto di un nuovo titolo ogni 10 vecchie azioni. Il prezzo di chiusura di venerdì 30 dicembre, pari a 0,39 euro, è stato rettificato a 3,9 euro.