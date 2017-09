Il FTSEMib si mantiene sulla parità

Prese di beneficio su Telecom Italia: la compagnia telefonica ha ribadito che non c’è alcun progetto di scorporo o cessione della rete. In rosso anche Banca Carige

di Edoardo Fagnani

19 set 2017 ore 15:27

Giornata con pochi spunti per Piazza Affari e per le principali borse europee alla vigilia delle comunicazioni della FED in materia di politica monetaria.

Alle 15.30 il FTSEMib registrava un minimo progresso dello 0,04% a 22.375 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in rialzo dello 0,05%. Segno più per il FTSE Italia Mid Cap (+0,14%) e il FTSE Italia Star (+0,13%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco inferiore al miliardo di euro.

L’euro è risalito a 1,2 dollari.

Telecom Italia registra una flessione dell'1,35% a 0,806 euro, dopo il forte rialzo messo a segno nella seduta di ieri. In relazione alle recenti indiscrezioni di stampa, Telecom Italia ha ribadito che non c’è alcun progetto di scorporo o cessione della rete, che è un asset strategico per la società e per il suo piano industriale.

Intonazione negativa per Banca Carige; il titolo dell’istituto ligure registra un ribasso dell'1,13% a 0,2366 euro. MF ha scritto che ieri scadeva il termine per la presentazione delle proposte non vincolanti sul portafoglio di crediti non performanti da 1,4 miliardi di Banca Carige messo sul mercato prima dell’estate. Interessati agli asset ci sarebbero almeno una ventina di soggetti. MF ha riportato alcuni nomi: doBank-Fortress, Pimco, Banca Ifis e Algebris. Secondo il quotidiano l’operazione dovrebbe chiudersi entro la fine dell’anno, dopo la cartolarizzazione con garanzia pubblica (Gacs) chiusa prima dell’estate su un portafoglio da 938 milioni con l’ausilio di Prelios e Banca Imi.

Salvatore Ferragamo cede l’1,05% a 22,64 euro. Gli analisti di Morgan Stanley hanno tagliato da 23,5 euro a 21,5 euro il prezzo obiettivo sulla società del lusso, ipotizzando che l’operazione di ristrutturazione del gruppo possa durare più del previsto. Gli esperti hanno confermato il giudizio “Equalweight” (neutrale).

La stessa banca d’affari ha alzato da 22,5 euro a 26 euro il prezzo obiettivo su Moncler (-1,09% a 24,58 euro), apprezzando la gestione operativa del gruppo dei piumini; tuttavia, gli esperti hanno peggiorato da “Overweight” (sovrappesare) a “Equalweight” (neutrale) il giudizio, in seguito al rialzo messo a segno dal titolo da inizio anno. Indicazione simile da RBC Capital, che ha incrementato da 23 euro a 27 euro per azione la valutazione su Moncler; gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato).

Ottima giornata per Piaggio (+5,37% a 2,628 euro). La società motociclistica e il gruppo cinese Foton Motor Group hanno siglato una partnership strategica per lo sviluppo congiunto di soluzioni innovative per il mercato dei veicoli commerciali leggeri.

AlerionCleanpower registra un balzo del 12,4% a 2,868 euro. La Consob ha accertato l'esistenza di un patto parasociale tra Fri-El Green Power e Stafil sulle azioni di AlerionCleanpower, finalizzato all'acquisto di titoli della società quotata a Piazza Affari e all'esercizio del voto nell'assemblea del 31 gennaio 2017. Di conseguenza, la commissione ha accertato un'azione di concerto volta ad acquisire il controllo sulla società-bersaglio. Questa operazione ha determinato il superamento congiunto della soglia del 30% nel capitale di AlerionCleanpower per effetto degli acquisti effettuati da Stafil il 28 dicembre 2016. Di conseguenza è insorto in capo ai due soggetti che agiscono di concerto l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica totalitaria, rimasto inadempiuto. Inoltre, la Consob ha dichiarato decaduta l'Offerta pubblica volontaria di scambio, promossa nel gennaio scorso da Fri-El su AlerionCleanpower e ha imposto l'obbligo di Opa "tardiva", determinando il prezzo a 2,9 euro per azione.