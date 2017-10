Piazza Affari in rosso: Il FTSEMib per oltre l'1%

Oggi ricorre il trentennale del grande crollo di Wall Street. Scattano le vendite sui bancari. Male anche FCA. Ancora in rosso Atlantia dopo il calo subito ieri

di Edoardo Fagnani

19 ott 2017 ore 12:48

Piazza Affari e le principali borse europee passano in territorio negativo. Secondo gli esperti di Fidelity International l’attuale ciclo rialzista dei mercati azionari e alcuni dei suoi fattori trainanti sono quasi al termine, ma non escludono che la situazione attuale possa protrarsi a lungo.

Oggi ricorre il trentennale del grande crollo di Wall Street. Nella seduta del 19 ottobre 1987, in quello che è passato alla storia come lunedì nero delle borse, il Dow Jones perse in una sola giornata il 22,6% del proprio valore, trascinando al ribasso tutti i mercati azionari mondiali. Secondo Dave Lafferty, Global Chief Strategist di Natixis Global Asset Management gli investitori dovrebbero essere cauti perché alcuni elementi di vulnerabilità che caratterizzano i mercati odierni richiamano alla memoria quel periodo. Secondo lo strategist è molto probabile che i programmi di trading e le strategie di “assicurazione del portafoglio” abbiano giocato un ruolo chiave nel crollo del 1987. “Non sembra però che la lezione sia stata imparata, dal momento che negli anni recenti abbiamo assistito a una crescita importante delle strategie di trading quantitativo e algoritmico, tra cui i CTA, le strategie managed futures, le risk parity products o le strategie di hedging o protection”, ha evidenziato Dave Lafferty.

Alle 12.50 il FTSEMib era in flessione dell’1,21% a 22.084 punti, mentre il FTSE Italia All Share scendeva dell’1,27%. Performance peggiori per il FTSE Italia Mid Cap (-1,65%) e il FTSE Italia Star (-1,95%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a oltre 1,1 miliardi di euro.

L’euro è tornato oltre gli 1,18 dollari.

Forti vendite su Fiat Chrysler Automobiles. Il titolo del gruppo guidato da Sergio Marchionne registra uno scivolone del 3,9% a 14,3 euro, dopo alcune sospensioni per eccesso di ribasso.

Pessima giornata anche per i bancari.

Spicca il ribasso del BancoBPM (-2,37% a 3,054 euro).

Segno meno anche per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier lascia sul terreno l’1,47% a 16,76 euro.

In frazionale ribasso Atlantia dopo il calo subito ieri. Il titolo della concessionaria autostradale registra una flessione dello 0,52% a 26,77 euro. MF ha scritto che Atlantia starebbe studiando un rilancio sulla spagnola Abertis dopo che la società di costruzioni tedesca Hochtief (controllata dalla spagnola ACS) ha lanciato una controfferta rispetto a quella del gruppo italiano, mettendo sul piatto 18,76 euro - il 14% in più rispetto alla proposta di Atlantia - in un’offerta in contanti e azioni.

Unipol è in rialzo del 2,58% a 3,898 euro. Gli analisti di Jp Morgan hanno iniziato la copertura sulla compagnia assicurativa con un target price di 5 euro e un giudizio “Overweight” (sovrappesare). La banca d’affari ha iniziato la copertura anche su UnipolSAI (+0,72% a 1,959 euro) con un prezzo obiettivo di 2,27 euro e un rating “Neutrale”.

Prysmian registra una flessione dell’1,47% a 28,77 euro. Secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, l’azienda italiana avrebbe alzato del 20% l’offerta per rilevare il gruppo statunitense General Cable; l’azienda americana sarebbe stata valorizzata 1,1 miliardi di euro. Intanto, gli analisti di Mediobanca hanno alzato da 26,8 euro a 30,2 euro il prezzo obiettivo su Prysmian, valutando positivamente l’acquisizione di General Cable; gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato). Indicazione simile da Equita sim, che ha incrementato da 27,5 euro a 28,5 euro il target price sulla società italiana, confermando l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.