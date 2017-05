Previsto un avvio positivo per le borse europee

Si prevede un avvio moderatamente positivo per i principali mercati europei. La borsa italiana dovrebbe partire con un progresso dello 0,2%. Occhi su Unicredit, FCA e Fincantieri. Debutta Indel B

di Mauro Introzzi

19 mag 2017 ore 08:24

Si prevede un avvio moderatamente positivo per i principali mercati del Vecchio Continente. I future sui panieri principali evidenziano infatti dei rialzi, pur non troppo marcati. La borsa italiana dovrebbe partire con un progresso dello 0,2%.

Oggi vengono a scadenza i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a maggio 2017.



Chiusura positiva, ieri sera, per i principali indici americani. Il Dow Jones ha registrato un progresso dello 0,27% a 20.663 punti mentre lo Standard & Poor’s 500 è salito dello 0,37% a 2.366 punti. Bene anche il Nasdaq, in rialzo dello 0,73% a 6.055 punti.

Tra i singoli titoli da segnalare lo scivolone di Cisco Systems. Il colosso del networking ha lasciato sul terreno il 7,21% a 31,62 dollari. La società ha presentato i suoi conti trimestrali, complessivamente positivi, ma ha diffuso un outlook cauto sull’intero esercizio. Oro in lieve contrazione a 1.248 dollari l’oncia mentre il petrolio si attesta poco sotto i 50 dollari a 49,73 dollari al barile.



Seduta tranquilla a Tokyo. L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,2% a 19.591 punti.



A Milano occhi puntati su Unicredit. Secondo quanto scrive il quotidiano MF l’istituto di Mustier starebbe valutando per i suoi crediti deteriorati un secondo progetto oltre il Fino, l’operazione di cessione a Pimco e Fortress di un pacchetto di sofferenze da 17,7 miliardi. La banca starebbe studiando una cartolarizzazione da almeno 3 miliardi di euro.



Fiat Chrysler Automobiles sempre sotto i riflettori per la procedura di infrazione mossa dalla Commissione Europea a carico dell'Italia per i test sulle emissioni del gruppo di Sergi Marchionne.



Fincantieri ha firmato oggi l’accordo di compravendita per l’acquisizione del 66,66% del capitale di STX France. L’accordo prevede un prezzo di acquisto per la quota oggetto dell’operazione di 79,5 milioni di euro, che la società pagherà tramite risorse finanziarie disponibili.

Con oltre 150 anni di storia, STX France è un operatore globale nel comparto navale. Il gruppo ha circa 2.600 dipendenti e una rete di oltre 500 fornitori e nel 2016 ha generato ricavi per circa 1,4 miliardi di euro.

Con questa operazione nasce un leader globale in tutti i settori ad alta tecnologia della navalmeccanica.

Oggi è prevista l’assemblea di Fincantieri chiamata ad approvare il bilancio, il buy back e l’emissione di azioni a servizio del Performance Share Plan 2016-2018.



Attesa per il debutto, all’MTA, di Indel B. La società che produce sistemi di refrigerazione esordirà a 23 euro per azione, con una capitalizzazione pari a 128,4 milioni di euro.