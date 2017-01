La BCE conferma i tassi di interesse

Blanda la reazione di Borsa Italiana e delle principali piazze europee alle decisioni della banca centrale. Ottima giornata per UBI Banca. Mediaset e Prysmian in rosso

di Edoardo Fagnani

19 gen 2017 ore 13:59

Nessuna sorpresa dalla riunione odierna della BCE. Come nelle attese la banca centrale europea ha deciso di non modificare la politica monetaria ultraespansiva, confermando i tassi di interesse e il programma di acquisto di titoli di stato; di conseguenza, il saggio di riferimento è stato confermato allo zero, mentre quello sui depositi resta negativo e pari al -0,4%. Ora i riflettori si spostano sulla consueta conferenza stampa di Mario Draghi a commento delle decisioni della BCE.

Blanda la reazione di Borsa Italiana e delle principali piazze finanziarie europee alle decisioni della banca centrale. Alle 14.00 il FTSEMib saliva dello 0,02% a 19.362 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in ribasso dello 0,01%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,34%) e il FTSE Italia Star (-0,05%). Alla stessa era il controvalore degli scambi era di poco superiore agli 1,2 miliardi di euro.

L’euro si conferma a 1,065 dollari.

Ottima giornata per UBI Banca (+6,39% a 3,628 euro). L’istituto ha comunicato che è stato sottoscritto il contratto di compravendita per l'acquisto del 100% del capitale di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti conseguente all'offerta presentata da UBI Banca lo scorso 11 gennaio. Intanto, gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato da 3 euro a 4,3 euro il target price su UBI Banca, in seguito al miglioramento delle stime finanziarie, dopo la conclusione dell’acquisto delle tre banche; gli esperti hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni.

Il Monte dei Paschi di Siena continua a restare sospeso dalle contrattazioni. Oggi si riunirà il consiglio di amministrazione dell’istituto senese. Il Sole24Ore ha segnalato che il Monte dei Paschi di Siena starebbe lavorando per confermare la cessione in blocco dei 27 miliardi di crediti deteriorati che è stata al centro dell’opzione di mercato non andata a buon fine nelle ultime settimane del 2016. L’operazione di alienazione dei crediti deteriorati impatterà sul valore effettivo dell’aumento di capitale e quindi dell’impegno del Tesoro.

Intonazione negativa Mediaset; il titolo del gruppo del Biscione cede il 2,52% a 4,104 euro. Secondo quanto riportato da La Repubblica durante la presentazione del piano Mediaset 2020 Pier Silvio Berlusconi ha evidenziato un’apertura verso Vivendi. Ribadendo l’unità della famiglia nella difesa della società televisiva dalla scalata dei transalpini, il numero uno di Mediaset ha evidenziato che “rimane aperta a qualsiasi proposta che crei valore e abbia senso industriale”. Intanto, dopo la presentazione dei nuovi target finanziari gli analisti hanno rivisto le valutazioni su Mediaset. Jefferies e Kepler Cheuvreux hanno alzato a 4,3 euro il prezzo obiettivo sul gruppo del Biscione, confermando l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio. Barclays ha incrementato da 3,25 euro a 4,15 euro il target price, ribadendo il rating “Equalweight” (Neutrale). Indicazione simile da Banca Akros, che ha aumentato da 3,5 euro a 4 euro il prezzo obiettivo sulla società e ha confermato il rating “Neutrale”. Anche UBS ha migliorato la valutazione su Mediaset, portandola da 3,35 euro a 3,7 euro per azione, in seguito all’incremento delle stime sull’utile per azione per il periodo 2017/2020; tuttavia, gli esperti hanno peggiorato da “Neutrale” a “Sell” (vendere) il giudizio, dopo il balzo messo a segno dal titolo nelle scorse settimane.

Prysmian perde l’1,17% a 24,48 euro. TamburiIP (+1,79% a 3,632 euro) ha comunicato che la controllata Clubtre ha completato il collocamento di 4 milioni di azioni della società quotata al FTSEMib, corrispondenti al 1,85% del capitale. Le azioni sono state vendute a un prezzo unitario di 24,4 euro, per un incasso complessivo di 97,6 milioni di euro. L'operazione rappresenta un parziale realizzo dell'investimento effettuato nel 2010 da TamburiIP, che, comunque, manterrà tramite Clubtre circa 8,7 milioni di azioni Prysmian, corrispondenti al 4,01% del capitale.

Saras anche oggi in rosso (-2,92% a 1,528 euro). Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno tagliato da 1,55 euro a 1,3 euro il target price sulla società di raffinazione, dopo l’uscita di Rosneft dal capitale; gli esperti hanno anche peggiorato il giudizio e ora consiglia di ridurre l’esposizione del titolo in portafoglio.

Luxottica cede l’1,9% a 51,7 euro. L’agenzia S&P ha messo sotto osservazione il rating sul debito dell’azienda per un eventuale miglioramento, in seguito all’accordo per un’integrazione con il gruppo francese Essilor. Gli esperti hanno confermato il rating “A-” sul debito a lungo termine e il giudizio “A-2” sul debito a breve; i rating confermano Luxottica tra gli emittenti non speculativi.