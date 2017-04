Arriva il rimbalzo per il FTSEMib: brillano le banche

Performance decisamente positive per Unicredit e Fiat Chrysler Automobiles. Segno meno, invece, per Mediaset, nel giorno della diffusione dei dati di bilancio del 2016

di Edoardo Fagnani

19 apr 2017 ore 15:29

Piazza Affari e le principali borse europee in generale rialzo, dopo i ribassi subiti ieri. Fa eccezione solo la Borsa di Londra. Secondo Keith Wade, Chief Economist and Strategist di Schroders, e David Docherty, Fund Manager UK Equities di Schroders. "la volontà del Primo Ministro britannico, Theresa May, di anticipare le elezioni generali potrebbe rafforzare le sue posizioni negoziali con l’Unione Europea e all’interno del proprio partito. Questo potrebbe portare potenzialmente ad una Brexit più soft".

Ottima giornata per la Borsa Italiana. Alle 15.30 il FTSEMib era in rialzo dell’1,36% a 19.708 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava l’1,24%. In frazionale rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,38%) e il FTSE Italia Star (+0,48%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a circa 1,5 miliardi di euro.

L’euro si conferma oltre gli 1,07 dollari, in attesa della diffusione del Beige Book, che fornirà un aggiornamento sullo andamento dell’economia negli Stati Uniti.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Mediaset registra una flessione dell'1,09% a 3,45 euro. Oggi si riuniranno i vertici del gruppo del Biscione per l’esame dei risultati del 2016. Intanto, il Corriere della Sera ha riportato l’esito dell’esame condotto dall’Agcom sulla presenza di Vivendi nel capitale di Mediaset e Telecom Italia (-0,96% a 0,7715 euro). Secondo l’autorità garante delle comunicazioni “Vivendi non può avere al contempo un’influenza dominante su Telecom Italia, di cui è primo azionista con il 24,8%, e i diritti di voto sul 29,9% di Mediaset”.

Ottime performance per i bancari, che beneficiano degli ottimi risultati trimestrali comunicati da Morgan Stanley.

Unicredit in deciso rialzo; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier recupera il 4,98% a 13,49 euro.

Performance decisamente positiva anche per il BancoBPM (+2,65% a 2,402 euro).

ERG scende del 2,16% a 11,35 euro. Gli analisti di Citigroup hanno peggiorato da “Neutrale” a "Sell" (vendere) il giudizio sulla società di raffinazione, in seguito al rialzo messo a segno dal titolo negli ultimi mesi. Gli esperti hanno confermato il target price di 9,3 euro.

Fiat Chrysler Automobiles balza del 3,33% a 9,315 euro. L’ACEA ha comunicato che nel mese di marzo in Europa sono state immatricolate circa 1,94 milioni di vetture, in aumento del 10,9% rispetto allo stesso periodo del 2016. Fiat Chrysler Automobiles ha fatto meglio del mercato, segnando un incremento delle immatricolazioni del 18,2% con quasi 131mila vetture vendute; di conseguenza, la quota di mercato in Europa del gruppo guidato da Sergio Marchionne si è attestata al 6,8%.

Atlantia vira in positivo e guadagna lo 0,09% a 23,11 euro. La concessionaria autostradale ha precisato che ha manifestato ad Abertis "un generico e preliminare interesse a valutare progetti comuni". Atlantia ribadito che nessun impegno è stato assunto né alcuna ipotesi è stata discussa o portata all’attenzione degli organi sociali dell’azienda italiana. Intanto, gli analisti di Banca Akros hanno peggiorato da “Accumulate” a “Neutrale” il giudizio su Atlantia; gli esperti hanno confermato il prezzo obiettivo di 27 euro.

Prosegue il rally della Juventus, nel giorno della partita di ritorno con il Barcellona al Camp Nou. Il titolo della squadra bianconera registra un balzo del 10% a 0,715 euro, dopo uno stop per eccesso di rialzo.