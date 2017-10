Piazza Affari, prevale l'incertezza in avvio

In frazionale ribasso il BancoBPM. Salini Impregilo inizia la giornata con un forte rialzo dopo che la società ha annunciato il rifinanziamento del debito

18 ott 2017 ore 09:08

Avvio di giornata con gli indici intorno alla parità per Piazza Affari e per le principali borse europee.

Alle 09.10 il FTSEMib registrava una minima flessione dello 0,11% a 22.314 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in calo dello 0,1%. Variazioni minime per il FTSE Italia Mid Cap (+0,02%) e il FTSE Italia Star (-0,05%).

Indici senza direzione a Wall Street nella seduta di ieri. Il Dow Jones ha registrato un progresso dello 0,18% a 22.997 punti, dopo aver fissato il nuovo massimo storico a 23.002 punti. Segno più anche per l’S&P500 (+0,07% a 2.559 punti, con il nuovo massimo storico a 2.560 punti). Il Nasdaq ha ceduto lo 0,01% a 6.624 punti. Riflettori puntati su Goldman Sachs (-2,64% a 236,09 dollari), su Morgan Stanley (+0,37% a 49,12 dollari) e su Johnson& Johnson (+3,45% a 140,81 dollari) dopo la diffusione dei risultati trimestrali.

Ancora un frazionale rialzo per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato la seduta odierna con un progresso dello 0,13% a 21.363 punti. Sono tornate le vendite su Kobe Steel (-3,05%), dopo il rimbalzo messo a segno ieri.

L’euro si conferma a 1,175 dollari, in attesa della diffusione del Beige Book sull’andamento dell’economia negli Stati Uniti.

In frazionale ribasso il BancoBPM (-0,19% a 3,092 euro). Il consiglio di amministrazione dell’istituto, esaminate le offerte pervenute da primarie compagnie assicurative nell’ambito del processo competitivo avviato dalla banca per la ricerca di un nuovo partner nel settore del Bancassurance, ha deliberato di concedere a Cattolica Assicurazioni un periodo di esclusiva della durata di due settimane dalla data odierna. L'esclusiva è finalizzata alla negoziazione e definizione dei termini e delle condizioni del potenziale acquisto da parte di Cattolica Assicurazioni di una partecipazione di maggioranza rispettivamente in Avipop Assicurazioni e Popolare Vita con l’avvio di una partnership di lungo periodo nel bancassurance Danni e Vita sulla rete ex Banco Popolare.

Atlantia scende dello 0,33% a 27,15 euro. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore la spagnola ACS starebbe strutturando la controfferta su Abertis; il gruppo spagnolo potrebbe mettere sul piatto 17 miliardi di euro, di cui il 50-60% in contati, mentre la restante parte sarebbe coperta con azioni della controllata tedesca Hochtief.

Salini Impregilo inizia la giornata con un rialzo dell’1,99% a 3,49 euro. Il consiglio di amministrazione della società di costruzioni ha esaminato un’operazione di rifinanziamento del debito a lungo termine corporate per un ammontare complessivo di circa un miliardo di euro.