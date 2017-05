FTSEMib ancora in rosso. Tonfo di banche e FCA

Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti potrebbe procedere con una causa civile nei confronti del gruppo automobilistico

di Edoardo Fagnani

18 mag 2017 ore 11:10

Piazza Affari e le principali borse europee si confermano in territorio negativo, dopo i forti ribassi subiti ieri. Oggi è in programma il collocamento istituzionale dell’undicesima tranche del Btp Italia; nei tre giorni riservati al pubblico indistinto il titolo ha ricevuto richieste per circa 3,2 miliardi di euro.

L’euro ha sfiorato gli 1,115 dollari.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Fiat Chrysler Automobiles registra uno scivolone del 5,08% a 9,165 euro, dopo uno stop per eccesso di ribasso in avvio di giornata. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti potrebbe procedere con una causa civile nei confronti del gruppo guidato da Sergio Marchionne in merito a un eccesso di emissioni dai motori diesel. La causa potrebbe essere aperta già nei prossimi giorni.

Anche oggi vendite sui bancari dopo i forti ribassi subiti ieri.

Intonazione negativa per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier registra una flessione del 2,44% a 15,97 euro. Gli analisti di Barclays hanno alzato da 13 euro a 17 euro il target price sulla banca. Gli esperti hanno confermato il giudizio “Equalweight” (neutrale).

Atlantia limita il calo allo 0,32% a 24,74 euro. L’agenzia Fitch ha posto in “negative watch” il rating pari a "BBB+" del programma EMTN da 3 miliardi di euro di Atlantia e il rating di Autostrade per l’Italia (Long-Term Issuer Default Rating) pari ad "A-". La decisione è avvenuta a seguito del lancio di un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Abertis Infraestructuras.

In rosso anche Saipem (-2,28% a 0,3899 euro). L'agenzia S&P ha confermato il rating sul debito a lungo termine della società di ingegneristica, fissato a "BB+"; il giudizio ora classifica la società tra gli emittenti speculativi. Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri sono "negative". Intanto, Saipem ha comunicato che il 22 maggio si darà corso all’operazione di raggruppamento delle attuali 10.109.668.270 azioni ordinarie e delle attuali 106.126 azioni di risparmio, nel rapporto di una nuova azione ogni 10 titoli esistenti.