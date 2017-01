FTSEMib incerto. Scende Unicredit, sale Saipem

Il 23 gennaio 2017 l'istituto procederà al raggruppamento delle 6.177.818.170 azioni ordinarie esistenti. Spicca il pesante ribasso registrato da Saras

di Edoardo Fagnani

18 gen 2017 ore 11:11

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni frazionali, in attesa della diffusione di alcuni importanti dati macroeconomici negli Stati Uniti e della pubblicazione del Beige Book sull’andamento dell’economia negli Stati Uniti. Intanto, secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters il Tesoro starebbe collocando il nuovo Btp con scadenza nel 2033 (15 anni). Il rendimento è indicato a circa 20 punti base oltre il tasso garantito dal Btp con scadenza a marzo 2032 (2,36%).

Alle 11.10 il FTSEMib era in ribasso dello 0,26% a 19.247 punti, mentre il FTSE Italia All Share scendeva dello 0,22%. Flessioni minime per il FTSE Italia Mid Cap (-0,07%) e il FTSE Italia Star (-0,02%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era inferiore ai 700 milioni di euro.

L’euro oscilla intorno agli 1,07 dollari.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Segno meno per Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier registra una flessione dello 0,44% a 2,698 euro. Unicredit ha comunicato che il 23 gennaio 2017 procederà al raggruppamento delle 6.177.818.170 azioni ordinarie esistenti, nel rapporto di una nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti.

In frazionale ribasso Mediaset; il titolo del gruppo del Biscione scende dello 0,34% a 4,16 euro. Ieri il consiglio di amministrazione di Mediaset ha esaminato il documento sulle linee guida di sviluppo e sui target economico-finanziari che il management della società presenterà oggi a Londra. In particolare il gruppo del Biscione punta a una crescita della quota di mercato pubblicitario totale di Mediaset dal 37,4% a oltre il 39% nel 2020; di conseguenza, l’Ebit delle attività media italiane è atteso in miglioramento per 468 milioni di euro sempre al 2020. Mediaset ha anticipato che nel 2016 ha visto la raccolta pubblicitaria complessiva crescere ulteriormente del 4% rispetto all'esercizio precedente (+2,8% senza considerare il contributo del polo radiofonico acquisito nel 2016).

Buona giornata per Saipem (+1,2% a 0,5065 euro). La società ha comunicato di essersi aggiudicata nuovi contratti e l’estensione di accordi esistenti nell’ambito della perforazione onshore in Arabia Saudita, Marocco, Bolivia e Argentina per un valore complessivo di circa 240 milioni di dollari.

Saras registra un ribasso del 4,91% a 1,57 euro. Secondo quanto riportato da alcune agenzie stampa l’azionista Rosneft avrebbe collocato sul mercato la quota del 12% detenuta nella società di raffinazione. Le azioni sarebbero state vendute a un prezzo unitario di 1,53 euro, rispetto agli 1,651 euro della chiusura di ieri.