Il FTSEMib chiude sui minimi. Male bancari ed ENI

di Edoardo Fagnani

18 apr 2017 ore 17:48

Piazza Affari e le principali borse europee hanno ripreso le contrattazioni dopo la pausa pasquale con una seduta negativa. Male Londra, dopo che la premier britannica, Theresa May, ha annunciato che l’8 giugno si terranno le elezioni anticipate. Secondo Steven Andrew, gestore del fondo M&G Income Allocation fund, l’annuncio a sorpresa di Theresa May "è la conferma che la politica inglese rimane fonte di grande incertezza per gli investitori, che quest’anno stanno già cercando di digerire un menù ricco di rischi a livello politico, dalle elezioni francesi di questa settimana ai timori di un potenziale conflitto con la Corea del Nord". Andamento generalmente negativo per i bancari: solo Unicredit è riuscita a limitare i danni. Pessima giornata anche per ENI e Atlantia. Non si è fermato il rally della Juventus.

I principali indici di Borsa Italiana hanno registrato ribassi superiori al punto e mezzo percentuale. Il FTSEMib ha lasciato sul terreno l’1,67% a 19.443 punti, il minimo di giornata (massimo di 19.845 punti). Il FTSE Italia All Share ha perso l’1,53%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,46%) e il FTSE Italia Star (-1,02%). Nella seduta odierna il controvalore degli scambi è salito a 2,62 miliardi di euro, rispetto ai 2,28 miliardi di giovedì; oggi sono passate di mano 706.161.925 azioni (595.186.231 nella seduta di giovedì). Su 361 titoli trattati, 274 hanno terminato la giornata con un ribasso, mentre le performance positive sono state 81; invariate le rimanenti sei azioni.

L’euro ha superato gli 1,07 dollari.

In generale ribasso i bancari.

Unicredit è riuscita a limitare i danni; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier ha perso lo 0,31% a 12,85 euro. Dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che il 13 aprile AQR Capital Management ha incrementato la posizione corta su Unicredit portandola dallo 0,82% allo 0,9%.

Performance decisamente negativa, invece, per il BancoBPM (-2,5% a 2,34 euro). Dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che il 13 aprile AQR Capital Management ha incrementato dal 3,93% al 4,04% lo “short” sull'istituto.

Lo stesso giorno Marshall Wace ha aumentato la posizione corta su UBI Banca (-1,59% a 3,336 euro), portandolo dall’1,27% all’1,34%.

ENI ha lasciato sul terreno il 2,07% a 14,68 euro. Milano Finanza ha riportato alcune indicazioni dell’amministratore delegato, Claudio Descalzi. Sul dividendo il manager ha lasciato intendere che, se lo scenario migliorerà, anche la remunerazione degli azionisti tornerà a salire, con una politica di distribuzione progressiva, in linea con la crescita degli utili. Descalzi ha poi escluso un’uscita da Saipem (-2,52% a 0,3988 euro), di cui ENI manterrà il 30,5% del capitale. Il settimanale ha evidenziato che il 2017 per ENI è partito positivamente, anche considerando la vendita a Exxon del 25% dei giacimenti del Mozambico per 2,8 miliardi di dollari. Nel corso dell’anno sono attesi inoltre gli avvii produttivi in Ghana, in Indonesia e del giacimento super-giant di Zohr, in Egitto, che dovrebbe partire a dicembre.

Telecom Italia ha registrato una flessione del 2,69% a 0,779 euro. Dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il 13 aprile Norges Bank aveva ridotto al 2,58% la partecipazione detenuta nel capitale della compagnia telefonica.

CNH Industrial è scesa del 2,72% a 9,125 euro. Gli analisti di Banca IMI hanno alzato da 9 euro a 11,5 euro il target price sulla società, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione rettificato per l’esercizio in corso. Gli esperti hanno anche incrementato il giudizio e ora consigliano l’acquisto delle azioni.

Atlantia ha ceduto il 3,79% a 23,09 euro. La spagnola Abertis ha comunicato che la concessionaria italiana ha manifestato un interesse in merito a un possibile accordo strategico tra le due azienda. Al momento i termini di questa operazione non stati ancora definiti.

Ottima giornata per Fincantieri (+2,3% a 0,78 euro). La società e Viking Ocean Cruises hanno firmato un memorandum of agreement per la costruzione di due ulteriori navi da crociera, con l’opzione di altre due. Le nuove unità saranno gemelle delle sei già ordinate ed entreranno a far parte della flotta di Viking rispettivamente nel 2021 e nel 2022. I relativi contratti saranno operativi quando tutte le condizioni tecnico-finanziarie saranno soddisfatte.

È proseguito il rally della Juventus (+16% a 0,65 euro, dopo uno stop per eccesso di rialzo). Secondo alcuni addetti ai lavori il rialzo del titolo della squadra bianconera potrebbe essere collegato alla revisione dei parametri di valutazione sulla società, sulla base dei multipli utilizzati nell’ambito del passaggio di proprietà del Milan.