Piazza Affari completa il recupero (grazie alle banche)!

di Mauro Introzzi

18 ago 2017 ore 17:48

Giornata tutta in rosso, ma salvata sul finale, per Piazza Affari. Il FTSEMib, con un balzo nelle ultime fasi di contrattazione, ha chiuso in territorio frazionalmente positivo e sui massimi della giornata. A guidare il recupero i titolo del comparto bancario. Incerte le altre piazze del Vecchio Continente e l'apertura di Wall Street.

A Piazza Affari quella di oggi era una giornata di appuntamenti tecnici: scadevano i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine ad agosto 2017.

Nel frattempo la Banca d'Italia ha comunicato l'ennesimo record storico per il debito pubblico italiano. Secondo i dati contenuti nel Bollettino Statistico mensile di Bankitalia a giugno 2017 il debito pubblico ha passato i 2.280 miliardi di euro, attestandosi a 2.281,4 miliardi, in salita di più di 2 miliardi di euro rispetto ai 2.278,9 miliardi di fine maggio, che rappresentava il record precedente.

Il FTSEMib ha così terminato la giornata con un rialzo dello 0,12% a 21.815 punti, ai massimi della seduta dopo aver toccato in mattinata anche un minimo di 21.566 punti. Il FTSE Italia All Share ha guadagnato lo 0,07%. Segno meno per il FTSE Italia Mid Cap (-0,47%) e il FTSE Italia Star (-0,67%).

Nella seduta odierna il controvalore degli scambi è sceso a 1,8 miliardi di euro dagli 1,9 miliardi di euro di ieri; oggi sono passate di mano 353.507.322 azioni (385.915.031 azioni nella seduta diieri ). Su 354 titoli trattati, 115 hanno registrato un rialzo, mentre le performance negative sono state 217; invariate le restanti 22 azioni.

Euro a quota 1,175 sul dollaro.

I bancari hanno guidato il recupero del listino principale. UBI Banca è salita dell'1,39%, BPER Banca dello 0,78%.

In rialzo 2,16% BancoBPM. Secondo quanto riporta Il Messaggero ci sarebbero cinque società interessate ad un accordo di bancassicurazione con l'istituto: Generali, Cattolica Assicurazioni, Covèa, Zurich e Allianz.

Unicredit in progresso dellì1,59%. Secondo quanto emerge dalle comunicazioni della Consob sulle partecipazioni rilevanti a far data dall'11 agosto scorso Norges Bank era accreditata di una quota del 3,248% del capitale dell’istituto di Mustier. In precedenza il fondo scandinavo non aveva obblighi di comunicare la sua partecipazione.

In rosso Fiat Chrysler Automobiles (-0,74%). Tutti i principali player dell’auto cinesi hanno smentito di aver in programma di lanciare un’offerta sul gruppo guidato da Sergio Marchionne.

Nel frattempo gli analisti di Barclays hanno alzato da 10,2 a 13 euro il loro target price sulla società. Il giudizio della banca britannica è “equalweight”.

In calo dell'1,95% CNH Industrial. I dati del colosso del settore, l'americana Deere, hanno battuto le attese degli addetti ai lavori per quanto riguarda gli utili ma i ricavi sono rimasti sotto il consensus. Decisamente cauto anche l'outlook del gruppo sui prossimi mesi.

Tra gli energetici Enel in rialzo dello 0,7%. Secondo quanto emerge dalle comunicazioni della Consob sulle partecipazioni rilevanti a far data dal 15 agosto 2017 BlackRock era accreditato di una quota del 5,615% del capitale del gruppo elettrico. In precedenza il colosso americano del risparmio gestito non era sottoposto all'obbligo di informativa della sua partecipazione, che quindi non era rilevante.