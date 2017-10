Il FTSEMib passa in rosso

I bancari virano in territorio negativo: l’agenzia Moody’s ha confermato l’outlook negativo sul settore. Segno meno anche per Fiat Chrysler Automobiles

di Edoardo Fagnani

17 ott 2017 ore 11:02

Piazza Affari e le principali borse europee virano in territorio negativo. Secondo Philip Webster, Responsabile per le strategie azionarie di BMO Global Asset Management, dopo che i mercati azionari europei sono cresciuti in media del 23% negli ultimi 12 mesi “le perplessità non sono relative al mercato in sé, quanto piuttosto ai rischi che vengono assunti nel tentativo di ricercare utili”.

Alle 11.05 il FTSEMib era in flessione dello 0,54% a 22.307 punti, mentre il FTSE Italia All Share scendeva dello 0,52%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,36%) e il FTSE Italia Star (-0,28%).

L’euro è tornato sotto gli 1,18 dollari, in attesa della diffusione di alcuni importanti dati macroeconomici in Europa.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

I bancari virano in territorio negativo. L’agenzia Moody’s ha confermato l’outlook negativo sul settore. Gli esperti hanno segnalato la forte pressione per ridurre il quantitativo di crediti deteriorati in portafoglio in un contesto caratterizzato da bassa redditività, da pochi spazi per nuovi aumenti di capitale e dalla rilevante esposizione del governo italiano. Secondo gli esperti questo scenario è solo in parte alleviato dal miglioramento della crescita dell’economia e dai minori afflussi di crediti problematici.

Scattano le vendite sul BancoBPM (-0,57% a 3,13 euro), dopo il rialzo del 3,8% messo a segno ieri. Oggi si riunirà il consiglio di amministrazione dell’istituto per la scelta del partner nel settore assicurativo.

Telecom Italia sale dello 0,26% a 0,7645 euro. Il colosso telefonico ha comunicato di aver ricevuto notifica del provvedimento con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri eserciterà i poteri speciali previsti dal Decreto Legge Golden Power (poteri speciali nei settori della sicurezza e della difesa nazionali) mediante l’imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni. In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri impone a TIM, Sparkle e Telsy di rilasciare la delega delle funzioni relative alle attività aziendali rilevanti per la sicurezza nazionale a un componente del Consiglio di Amministrazione di ciascuna delle citate società che sia cittadino italiano, sia munito di nulla osta di sicurezza, e sia ritenuto per tale incarico idoneo dal governo. La delega dovrà comprendere la responsabilità di un’apposita unità organizzativa (Organizzazione di Sicurezza) preposta alle attività rilevanti.

Fiat Chrysler Automobiles registra una flessione dell’1,54% a 14,73 euro. L’ACEA ha comunicato che nel mese di settembre in Europa sono state immatricolate 1,47 milioni di vetture, in flessione del 2% rispetto allo stesso periodo del 2016. Nei primi nove mesi del 2017 le vendite di automobili in Europa sono cresciute del 3,6% a 12,03 milioni di unità. Lo scorso mese Fiat Chrysler Automobiles ha fatto leggermente meglio del mercato, limitando il calo delle immatricolazioni all'1% con oltre 90mila vetture vendute; di conseguenza, la quota di mercato in Europa del gruppo guidato da Sergio Marchionne si è attestata al 6,1%.