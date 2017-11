Piazza Affari in calo a metà giornata

In ribasso di mezzo punto percentuale Piazza Affari a metà seduta. In difficoltà anche le altre piazze europee, con l'eccezione di Parigi e Francoforte, sulla parità

di Mauro Introzzi

17 nov 2017 ore 12:27

In ribasso di mezzo punto percentuale Piazza Affari a metà seduta. In lieve rosso anche le altre piazze europee, con l'eccezione di Parigi e Francoforte, sulla parità. Poco da segnalare dal fronte macroeconomico. A Piazza Affari scadevano i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a novembre 2017. Occhi ancora puntati sui bancari dopo le ultime novità su Carige e Creval. Pochi i segni positivi.

Così, a metà sessione, il FTSEMib scende dello 0,56% a 22.083 punti mentre l'All Share perde lo 0,55% a 24.351 punti. Sulla stessa linea il Mid Cap (-0,57%) e lo Star (-0,48%). Alle 12.20 il controvalore degli scambi è pari a poco più di 1 miliardi di euro.

A Piazza Affari occhi ancora puntati sulle banche dopo gli ultimi sviluppi relativi all'aumento di capitale di Banca Carige.

Dopo essere stata sospesa dalle contrattazioni nella giornata di ieri da parte di Borsa Italiana, nelle scorse ore la Consob ha disposto la sospensione temporanea delle negoziazioni (nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani) di tutti i titoli emesse o garantiti dall'istituto ligure.

Nelle scorse ore è saltato l'accordo con gli istituti che dovevano formare il consorzio di garanzia per l'aumento di capitale da 560 milioni di euro. Il consorzio avrebbe chiesto maggiori garanzie, considerando troppo rischiosa l’operazione

Dalla banca ligure sarebbero stati avviati altri contatti, ma il titolo è rimasto ieri sospeso per tutta la giornata.

Al momento i grandi soci esistenti avrebbero garantito la loro disponibilità a coprire una quota di circa il 40%, con la Malacalza Investimenti, che ha chiesto di poter salire fino al 28%.

Nel comprato occhi puntati anche sul Credito Valtellinese, che non è riuscito a fare prezzo, per eccesso di ribasso, con un calo teorico superiore ai 20 punti perentuali. L'azione varrebbe, se queste variazioni fossero confermate, meno di un euro. Nel frattempo il board della società ha convocato per il prossimo 19 dicembre l'assemblea straordinaria dei soci della società. Gli azionisti dovranno discutere della proposta del consiglio di amministrazione di aumentare, entro la fine del 2019, il capitale sociale per 700 milioni di euro. All'ordine del giorno della stessa riunione del prossimo 19 dicembre, ci sarà poi il raggruppamento delle azioni ordinarie della banca nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti aventi godimento regolare.

Bene il Monte dei Paschi di Siena (-4,18%) dopo i forti ribassi di ieri.

In lieve ribasso Leonardo (-0,39%). Gli analisti di Citigroup hanno portato a "buy" (acquistare) il loro giudizio sul gruppo della difesa, valutato 13 euro per azione. Nel frattempo il Corriere della Sera ha intervistato Alessandro Profumo, amministratore delegato del gruppo. Il manager ha definito le linee strategiche future della società, indicando che "l’obiettivo, chiaro e definito, è quello di crescere ancora e farlo in maniera redditizia nei tre settori cardine". L’aeronautica, dall’Eurofighter ai 345 e 346 di addestramento più i C-27J da trasporto e le aerostrutture in materiale composito per i B787. L’elettronica per la difesa, con soluzioni adatte agli scenari terrestri, navali e aerei. Gli elicotteri, civili e militari.

Tra gli energetici in positivo Saipem (+0,64%). Il gruppo ha comunicato ieri di essersi aggiudicato nuove commesse - in Arabia Saudita e Messico - per un ammontare circa di un miliardo di dollari. Da inizio anno la raccolta ordini arriva a 6 miliardi di euro

In lieve rialzo Il Sole24Ore (+0,31%) ha comunicato che la termine del Periodo di Opzione relativo all'aumento di capitale sono state sottoscritte 47.336.172 azioni di nuova emissione, pari al 91,01% delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 45,49 milioni di euro, per effetto dell’esercizio di 11.834.043 diritti di opzione.

In adempimento agli impegni in precedenza assunti, Confindustria ha esercitato 7.804.371 diritti di opzione, corrispondenti a 31.217.484 azioni, per una quota pari al 60,02% del totale delle azioni, per un controvalore complessivo di 30 milioni di euro.