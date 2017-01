Il FTSEMib torna in positivo. Salgono FCA e banche

Il discorso del primo ministro britannico, Theresa May, su Brexit è stato in linea con le aspettative degli operatori. Spicca il forte rialzo di BancoBPM

di Edoardo Fagnani

17 gen 2017 ore 15:38

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni frazionali; il discorso del primo ministro britannico, Theresa May, su Brexit è stato in linea con le aspettative degli operatori. Intanto, nel mese di gennaio l’indice ZEW in Germania è cresciuto a 16,6 punti, dai 13,8 punti dello scorso mese; si tratta del sesto incremento consecutivo per l’indice. Tuttavia, il dato è stato peggiore delle attese degli analisti che si aspettavano un aumento a 18,4 punti.

Alle 15.35 il FTSEMib era in progresso dello 0,44% a 19.331 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,36%. Segno meno, invece, per il FTSE Italia Mid Cap (-0,08%) e per il FTSE Italia Star (-0,11%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco superiore agli 1,5 miliardi di euro.

L’euro ha superato gli 1,07 dollari.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Tornano gli acquisti su Fiat Chrysler Automobiles, dopo il forte ribasso subito ieri; il titolo del gruppo automobilistico recupera il 2,05% a 8,98 euro. L’ACEA ha comunicato che nel mese di dicembre in Europa sono state immatricolate oltre 1,19 milioni di vetture, in aumento del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2015; nell’intero 2016 in Europa sono state vendute oltre 15,1 milioni di vetture, con un aumento del 6,5% rispetto all’esercizio precedente. Fiat Chrysler Automobiles ha fatto meglio del mercato, segnando un incremento delle immatricolazioni del 13,4% con oltre 72mila vetture vendute nel mese di dicembre e un aumento delle vendite del 14,1% con quasi 993mila automobili vendute nell’intero 2016; di conseguenza, la quota di mercato in Europa del gruppo guidato da Sergio Marchionne è cresciuta al 6,6%. Intanto, il ministro tedesco dei trasporti Dobrindt ha chiesto all’Unione Europea di richiamare tre modelli del gruppo - Fiat 500X, Fiat Doblò e Jeep Renegade - per quelle che i tedeschi definiscono violazioni della normativa sulle emissioni inquinanti. In risposta il ministro italiano dei trasporti Graziano Delrio ha ribattuto indicando che non ci sono, sulle vetture del gruppo di Marchionne, dispositivi illegali dimostrati.

Qualche spunto tra i bancari. Secondo Dean Tenerelli, gestore del fondo T. Rowe Price European Equity, di T. Rowe Price, negli ultimi mesi il settore finanziario ha mostrato segnali positivi. Inoltre, secondo l’esperto, nel 2017 le prospettive per alcuni istituti restano positive, pur in un contesto che in Europa sarà ancora caratterizzato da incertezza, potenzialmente accompagnata da periodi di elevata volatilità.

Spicca l’intonazione positiva del BancoBPM; il titolo registra un progresso del 4,21% a 2,824 euro. Gli analisti di Deutsche Bank hanno iniziato la copertura sull’istituto nato dalla fusione tra Banco Popolare e Popolare di Milano con un prezzo obiettivo di 3,4 euro e l’indicazione di acquisto delle azioni; gli esperti ritengono che l’istituto possa gestire i crediti problematici senza la necessità di procedere con un aumento di capitale. Gli analisti di Exane, invece, hanno alzato da 3,36 euro a 3,5 euro il target price sul BancaBPM, prevedendo un utile netto di 775 milioni di euro nel 2019; gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato).

IntesaSanpaolo vira in positivo e guadagna lo 0,58% a 2,434 euro. Gli analisti del Credit Suisse hanno incrementato il target price sull’istituto guidato da Carlo Messina, portandolo da 2,5 euro a 2,85 euro, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il triennio 2016/2018; gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato).

Il Monte dei Paschi di Siena continua a restare sospeso dalle contrattazioni. Il Corriere della Sera ha scritto che è in arrivo il decreto sulla garanzia statale sulle emissioni della banca toscana. Si avvicina così il ritorno sul mercato dell’istituto senese e il collocamento del primo bond con la garanzia dello Stato. L’emissione da parte dell’istituto guidato da Marco Morelli dovrebbe avere un taglio da 1-1,5 miliardi di euro, a seconda dell’interesse del mercato. E sarà rivolto esclusivamente agli investitori istituzionali.

Luxottica cede lo 0,65% a 53,3 euro, dopo aver guadagnato l’8,3% nella seduta di ieri. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato da 56 euro a 60 euro il prezzo obiettivo su Luxottica, dopo l’annuncio del progetto di integrazione con Essilor. Stessa indicazione da Equita sim, che ha aumentato da 55 euro a 59 euro il target price sulla società. Gli esperti delle due banche d’affari hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni. Exane, invece, ha peggiorato da “Outperform” (farà meglio del mercato) a “Neutrale” il giudizio, dopo il balzo registrato ieri; gli esperti hanno confermato il prezzo obiettivo di 59 euro.

Seduta decisamente negativa per Mediaset; il titolo del gruppo del Biscione perde l'1,57% a 4,134 euro. La Repubblica ha segnalato che i commissari dell'Agcom che stanno vagliando le manovre di Vivendi nel capitale di Mediaset avrebbero già alcuni punti fermi in attesa delle conclusioni delle indagini previste per il 21 aprile. La verifica sul rastrellamento effettuato in Borsa delle azioni delle tv di Cologno Monzese iniziata lo scorso 21 dicembre ha già evidenziato che una eventuale Opa di Vivendi non sarebbe giuridicamente accettabile. Il gruppo transalpino - in altre parole - non può andare oltre quel 30% che lo colloca come secondo azionista di Mediaset dietro Fininvest.

ENI sale dello 0,58% a 15,49 euro. Gli analisti di Jefferies hanno alzato il prezzo obiettivo sul Cane a sei zampe, portandolo da 13,25 euro a 18 euro, sulle prospettive di generazione di cassa nei prossimi trimestri; gli esperti hanno anche migliorato il giudizio e ora consigliano l’acquisto delle azioni. Indicazione simile da Mediobanca, che ha aumentato da 18,5 euro a 20 euro il prezzo obiettivo su ENI, segnalando che l’incremento dei flussi di cassa dovrebbe consentire di ridurre l’indebitamento e, di conseguenza, aumentare il dividendo; gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato).