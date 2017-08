Piazza Affari: il FTSEMib chiude sui minimi di giornata

Giornata negativa per Piazza Affari, vittima delle prese di beneficio dopo un paio di sedute decisamente positive. Il FTSEMib chiude sui minimi di giornata

di Mauro Introzzi

17 ago 2017 ore 17:48

Seduta in rosso, chiusa con un calo nell'ordine del punto percentuale, per Piazza Affari. Il mercato italiano è stato oggetto delle prese di beneficio dopo un paio di sedute decisamente positive. Il FTSEMib, arrivato alle soglie dei 22mila punti, è stato ricacciato indietro in vista delle scadenze tecniche di domani, quando verranno a scadere i future e le opzioni di agosto.

In rosso frazionale anche le altre borse europee e l'apertura di Wall Street.

A Milano in calo generalizzato i bancari. Giù anche Fiat Chrysler Automobiles dopo il balzo di lunedì e mercoledì in scia alle indiscrezioni cinesi. Pochi i titoli in rialzo.

Il FTSEMib ha così terminato la giornata con un calo dello 0,89% a 21.789 punti, ai minimi della seduta dopo aver toccato in mattinata anche un massimo di 22.028 punti. Il FTSE Italia All Share ha perso lo 0,79%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,04%) e il FTSE Italia Star (-0,13%).

Nella seduta odierna il controvalore degli scambi è sceso a 1,9 miliardi di euro dai 2,19 miliardi di euro di ieri; oggi sono passate di mano 385.915.031 azioni (436.338.402 azioni nella seduta di lunedì). Su 361 titoli trattati, 129 hanno registrato un rialzo, mentre le performance negative sono state 211; invariate le restanti 21 azioni.

A Piazza Affari sono peggiorati nel pomeriggio i bancari. BancoBPM in calo del'1,58%. Gli analisti di Barclays hanno deciso di migliorare la loro valutazione sull'istituto e ne hanno alzato il prezzo obiettivo a 4,15 euro per azione dai precedenti 3,3 euro. La banca britannica ha confermato il suo rating "overweight" (sovrappesare).

Unicredit ha perso il 2,05%, UBI Banca il 2,62% e IntesaSanpaolo lo 0,34%.

In calo Fiat Chrysler Automobiles (-1,1%). Secondo quanto riporta la stampa sarebbe sfumata l’opzione di un’integrazione con un gruppo cinese: ieri il direttore generale di Geely, Gui Shengyue, ha comunicato di non avere, in questo momento, nessuna intenzione di acquistare Fca. Gli altri 2 big dell’auto, Great Wall e Donfeng, non avrebbero le risorse necessarie ad assorbire il gruppo guidato da Sergio Marchionne.

I movimenti di questi ultimi giorni, però, hanno avuto l’effetto di rimettere Fiat Chrysler Automobiles al centro degli interessi internazionali.

EXOR ha perso l'1,79% e Ferrari è scesa dell'1,06%.

In calo anche Saipem (-0,43%) nonostante un inizio positivo. Il gruppo si è aggiudicato da Kuwait Oil Company (società controllata dalla compagnia petrolifera nazionale del Paese del Golfo, la Kuwait Petroleum Corporation) un nuovo contratto nel segmento E&C onshore del valore di circa 850 milioni di dollari, per le attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e commissioning per il progetto "Feed Pipelines for New Refinery Project" relativo allo sviluppo della nuova raffineria di Al Zour, situata nel sud del Kuwait.

In positivo, al FTSEMib, Moncler (+1,88%), YOOX Net-a-Porter (+0,77%) e Recordati (+0,77%).

In calo dello 0,99% MutuiOnline. Gli analisti di Equita Sim hanno deciso di portare da 9,9 a 13,5 euro il loro target price sul gruppo. Gli esperti della banca d'affari italiana hanno messo in evidenza che il core business della società ha guidato l'upgrade: i conti del secondo trimestre dell'anno sono stati migliori delle attese grazie al "solido" contributo dell'area relativa ai mutui. Equita Sim ha così migliorato del 10% le stime sugli utili per azione compresi tra il 2017 e il 2019 per esprimere la "resilienza della performance operativa".