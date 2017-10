Timido rialzo per il FTSEMib: in altalena i bancari

Spicca il forte rialzo del BancoBPM: secondo quanto riportato dalla stampa Warren Buffett potrebbe valutare la possibilità di entrare nel capitale dell’istituto

di Edoardo Fagnani

16 ott 2017 ore 12:35

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano la settimana con variazioni frazionali. Lo scorso venerdì il numero uno della BCE, Mario Draghi, ha ribadito la necessità per la zona euro di una politica monetaria espansiva, in quanto l’inflazione non ha ancora raggiunto il target del 2%. Secondo Alberto Biolzi, Responsabile Direzione Wealth Management di Cassa Lombarda, il mercato prezza un rialzo dei tassi da parte della FED a dicembre ma per il momento il consensus prevede un percorso morbido di normalizzazione. "Molto più complessa la situazione in Europa, con gli operatori in attesa del prossimo 26 ottobre per conoscere le sorti del QE della BCE", ha precisato l'esperto.

Alle 12.35 il FTSEMib registrava un frazionale progresso dello 0,12% a 22.441 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in rialzo dello 0,13%. Poco sopra la parità anche il FTSE Italia Mid Cap (+0,14%) e il FTSE Italia Star (+0,1%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a circa 750 milioni di euro.

L’euro oscilla intorno agli 1,18 dollari.

In altalena i bancari.

Spicca il forte rialzo del BancoBPM (+3,23% a 3,132 euro). Secondo quanto riportato dalla stampa il finanziere Warren Buffett potrebbe valutare la possibilità di entrare nel capitale dell’istituto, dopo aver rilevato il 9,05% del capitale di Cattolica Assicurazioni.

Segno più anche per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier registra un progresso dello 0,47% a 17,1 euro.

Il Monte dei Paschi di Siena continua a restare sospeso dalle contrattazioni. Tuttavia, Il Sole 24 Ore di domenica ha ricordato che dovrebbe essere imminente il ritorno a Piazza Affari dell’istituto senese; secondo il quotidiano finanziario il ritorno agli scambi potrebbe avvenire alla fine della settimana entrante, o al massimo all’inizio di quella successiva. Intanto, il Sole24Ore ha segnalato che il Monte dei Paschi di Siena sta organizzando la cartolarizzazione di 26,1 miliardi di euro di crediti in sofferenza; il quotidiano finanziario ha segnalato che i crediti dovrebbero essere ceduti al 21% del loro valore nominale e ha segnalato che il trasferimento delle sofferenze alle società-veicolo avverrà entro la fine del 2017, ma i crediti usciranno dai bilanci solo a metà 2018.

Telecom Italia registra un frazionale rialzo dello 0,26% a 0,773 euro. Secondo quanto riportato da alcune agenzie stampa, l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni starebbe valutando l’ipotesi di obbligare la compagnia telefonica a separare le attività relative alla telefonia fissa; queste ultime sarebbero conferite in una società controllata al 100%.

Al segmento STAR spicca il balzo di ITway (+7,68% a 1,613 euro). La società ha sottoscritto il contratto quadro per la cessione a MATICMIND dell’intera partecipazione detenuta in Business-e. Il prezzo del 100% delle azioni è pari a 12,21 milioni di euro.

Molto bene anche Mondo TV (+8,84% a 5,42 euro). La controllata Mondo TV Suisse e Aurora World Corp hanno annunciato che Netflix ha confermato l'accordo di licenza della serie TV in animazione 3D CGI basata sul personaggio YooHoo. La serie sarà corprodotta da Netflix, Aurora e Mondo TV e sarà diffusa in tutto il mondo da Netflix con una premiere prevista alla fine del 2018, con l’eccezione dei territori di Francia, Italia, Spagna e Portogallo, Russia e Polonia, dove la nuova serie sarà lanciata sui canali free- to-air.