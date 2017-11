Il FTSEMib resta in positivo. Banca Carige sempre sospesa

L’istituto ligure ha comunicato che non si sono pienamente realizzate le condizioni per la costituzione del consorzio di garanzia. Stop al ribasso per il Creval

di Edoardo Fagnani

16 nov 2017 ore 12:31

Piazza Affari e le principali borse europee registrano progressi frazionali a metà giornata. Il collocamento della dodicesima tranche del Btp Italia riservato agli investitori istituzionali si è chiuso con richieste per quasi 10,8 miliardi di euro; il Tesoro ha deciso di avvalersi della possibilità di procedere con un riparto dei titoli per una percentuale del 31,1%, assegnando Btp per un ammontare di 3,35 miliardi di euro. Sommando le quote dell'offerta riservata al pubblico indistinto (3,78 miliardi), il totale di Btp Italia assegnato ha superato i 7,1 miliardi di euro.

Alle 12.30 il FTSEMib registrava un progresso dello 0,29% a 22.222 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in rialzo dello 0,36%. Performance migliori per il FTSE Italia Mid Cap (+0,79%) e il FTSE Italia Star (+1,13%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi aveva sfiorato il miliardo di euro.

L’euro si conferma sotto gli 1,18 dollari.

Riflettori sempre accesi sui bancari.

Banca Carige temporaneamente sospesa dalle contrattazioni. L’istituto ligure ha comunicato che nonostante l’ottenimento dell’autorizzazione da parte delle Autorità di Vigilanza e i riscontri ricevuti per l'acquisizione formale di manifestazioni di interesse e di specifici obblighi di garanzia da parte di nuovi investitori istituzionali, non si sono pienamente realizzate le condizioni per la costituzione del consorzio di garanzia ai fini dell'avvio dell'annunciato aumento di capitale da 560 milioni di euro. Di conseguenza, l'istituto ha convocato un consiglio di amministrazione straordinario per informare Consiglieri e Sindaci della situazione e valutare i prossimi passi. A questo proposito l'amministratore delegato, verificherà nelle prossime ore l’esistenza dei presupposti per il proseguimento del piano di risanamento della banca e per una eventuale proroga dei termini dell’aumento di capitale. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore il consiglio di amministrazione della banca avrebbe fissato a 0,01 euro il prezzo delle nuove azioni dell’aumento di capitale. Intanto, La Repubblica ha fornito un aggiornamento sulla situazione di Banca Carige, alle prese con l’avvio dell’aumento di capitale da 560 milioni di euro. Le preoccupazioni sul successo dell’operazione, infatti, hanno determinato un pesante scivolone del titolo a Piazza Affari nelle ultime sedute. Il quotidiano ha segnalato che i vertici della banca ligure starebbero cercando di convincere Unipol a partecipare all’operazione. La Repubblica ha ricordato che la compagnia aveva “convertito i bond subordinati senior, garantendosi la possibilità di partecipare all’aumento”. Tuttavia, negli ultimi giorni i vertici di Unipol sarebbero diventati più freddi. Al contrario, la famiglia Malacalza ha ribadito l’intenzione di partecipare all’aumento, sottoscrivendo la quota di competenza, seguito a ruota da altri scoi importanti della banca.

In difficoltà il Creval. Il titolo dell’istituto è sospeso per eccesso di ribasso, dopo aver segnato un calo teorico del 16,2%. MF ha riportato la notizia che il Credito Valtellinese starebbe studiando l’ipotesi di procedere con un’aggregazione. Il quotidiano finanziario ha segnalato che i vertici dell’istituto avrebbero allargato il mandato affidato a Mediobanca nell’ambito dell’operazione di rafforzamento patrimoniale da 700 milioni di euro, includendo anche la ricerca di un partner strategico. Secondo MF non sarebbero ancora in corso trattative formali, anche se la pista più accreditata sarebbe quella di un’integrazione con la Popolare di Sondrio (-2,53% a 3,076 euro). L’operazione darebbe vita a un polo bancario con un centro nevralgico in Valtellina e “consentirebbe di unire realtà culturalmente affini”. MF ha ricordato che già in passato erano circolate voci di una possibile integrazione tra le due banche, ma non si era arrivati concretizzare alcuna operazione.

Fiat Chrysler Automobiles guadagna l’1,92% a 14,9 euro. L’ACEA ha comunicato che nel mese di ottobre in Europa sono state immatricolate 1,21 milioni di vetture, in aumento del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2016. Nei primi dieci mesi del 2017 le vendite di automobili in Europa sono cresciute del 3,8% a 13,24 milioni di unità. Lo scorso mese Fiat Chrysler Automobiles ha fatto peggio del mercato, limitando l'incremento delle immatricolazioni all'1,5% con oltre 72mila vetture vendute; di conseguenza, la quota di mercato in Europa del gruppo guidato da Sergio Marchionne si è attestata al 6,3%.

Intonazione positiva per Astaldi, dopo aver terminato la seduta di ieri con un tonfo del 32,4%. Il titolo sale del 7,41% a 2,26 euro.

Sulle montagne russe Tiscali. Il titolo della società telefonica è stato sospeso per eccesso di rialzo (+12% il progresso teorico), dopo uno stop al ribasso in avvio di giornata.