Il FTSEMib vira in positivo

Prosegue il trend positivo di Atlantia, dopo aver terminato la giornata di ieri con un rialzo del 2,5%. In rialzo anche Fiat Chrysler Automobiles. In rosso Italgas

di Edoardo Fagnani

16 mag 2017 ore 12:41

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni frazionali a metà giornata. Prosegue il collocamento dell’undicesima tranche del Btp Italia; al momento le richieste hanno superato i 2 miliardi di euro.

Alle 12.35 il FTSEMib guadagna lo 0,28% a 21.765 punti, mentre il FTSE Italia All Share è in rialzo dello 0,25%. Variazioni frazionali anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,1%) e il FTSE Italia Star (-0,21%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi aveva superato gli 1,1 miliardi di euro.

L’euro ha toccato gli 1,105 dollari.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Unicredit passa in positivo; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier sale dello 0,29% a 17,13 euro. Ieri Unicredit ha collocato un'emissione di strumenti Additional Tier 1 per un totale di 1,25 miliardi di euro, destinato a investitori istituzionali. Il titolo ha ricevuto ordini per circa 3 miliardi di euro.

Atlantia guadagna lo 0,97% a 25,05 euro, dopo aver terminato la giornata di ieri con un rialzo del 2,5%. L’amministratore delegato della concessionaria autostradale, Giovanni Castellucci, ha ribadito che il gruppo non ridurrà gli investimenti in Italia, nonostante l’azienda sia anche proiettata a crescere al di fuori dei confini nazionali. Gli analisti di Equita sim hanno alzato da 26,5 euro a 28 euro il target price su Atlantia, ipotizzando un forte incremento dell’utile per azione nel triennio 2018/2020 a seguito dell’integrazione con Abertis. Gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni. Intanto, l’agenzia S&P ha peggiorato le prospettive sul rating di Atlantia, portandole da “stabili” a “negative”, segnalando che l’acquisizione della spagnola Abertis potrebbe deteriorare i parametri di credito dell’azienda italiana. Gli esperti hanno confermato il rating “BBB+” sul debito a lungo termine; il giudizio conferma la concessionaria autostradale tra gli emittenti non speculativi.

Italgas registra una flessione dell’1% a 4,568 euro. Il Sole24Ore ha scritto che la società sarebbe al lavoro per presentare un’offerta non vincolante per rilevare gli asset italiani di Gas Natural Fenosa. Il gruppo spagnolo ha infatti messo in vendita le sue attività nella penisola e attende per metà giugno le proposte non vincolanti, in modo da scremare l’interesse dei diversi candidati e raccogliere così a stretto giro le offerte definitive. Secondo il quotidiano finanziario l’obiettivo sarebbe quello di chiudere l’iter entro la fine dell’estate.

Fiat Chrysler Automobiles registra un rialzo dello 0,1% a 10,18 euro. L’ACEA ha comunicato che nel mese di aprile in Europa sono state immatricolate circa 1,23 milioni di vetture, in calo del 6,8% rispetto allo stesso periodo del 2016. Nei primi quattro mesi del 2017 le vendite di automobili in Europa sono cresciute del 4,5%. Fiat Chrysler Automobiles ha fatto meglio del mercato, limitando il calo delle immatricolazioni allo 0,5% con oltre 89mila vetture vendute; di conseguenza, la quota di mercato in Europa del gruppo guidato da Sergio Marchionne si è attestata al 7,3%.