Le banche mandano in rosso il FTSEMib. Brilla Luxottica

I principali indici di Borsa Italiana hanno registrato ribassi superiori al punto percentuale. Giornata decisamente negativa anche per FCA e per Saipem

di Edoardo Fagnani

16 gen 2017 ore 17:48

Avvio di settimana negativo per Piazza Affari e per le principali borse europee. L'agenzia DBRS ha ridotto di un livello il rating sul debito sovrano della Repubblica Italiana, portandolo da "A(low)" a "BBB(high)"; il giudizio classifica l'Italia tra gli emittenti non speculativi. Gli analisti hanno giustificato la bocciatura con le difficoltà del settore bancario e con l'incapacità della politica di mettere in atto riforme strutturali. Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri sono "stabili". Oggi Wall Street è rimasta chiusa per festività. Spicca l’ottima performance di Luxottica, dopo che la società e il gruppo francese Essilor hanno annunciato un progetto di integrazione. Andamento decisamente negativo per Fiat Chrysler Automobiles. Prese di beneficio su UBI Banca, dopo il rally della scorsa settimana.

I principali indici di Borsa Italiana hanno registrato ribassi superiori al punto percentuale. Il FTSEMib è sceso dell’1,37% a 19.247 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 19.235 punti e un massimo di 19.430 punti. Il FTSE Italia All Share ha perso l’1,2%. Variazioni minime per il FTSE Italia Mid Cap (-0,1%) e il FTSE Italia Star (+0,26%). Nella seduta odierna il controvalore degli scambi è sceso a 2,35 miliardi di euro, rispetto ai 2,9 miliardi di venerdì; oggi sono passate di mano 614.827.638 azioni (795.639.876 nella seduta di venerdì). Su 357 titoli trattati, 179 hanno terminato la giornata con un ribasso, mentre le performance positive sono state 153; invariate le restanti 25 azioni.

L’euro si è attestato intorno agli 1,06 dollari.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Luxottica ha registrato un balzo dell’8,25% a 53,65 euro. La società e il gruppo francese Essilor hanno annunciato un progetto di integrazione. Delfin, la finanziaria che fa capo a Leonardo del Vecchio e che ad oggi detiene il 62% del capitale di Luxottica, dovrebbe diventare il primo azionista del nuovo soggetto (che dovrebbe chiamarsi EssilorLuxottica) con una quota compresa tra il 31% e il 38% del capitale. Attualmente Luxottica capitalizza circa 24 miliardi di euro mentre Essilor 22 miliardi. Il nuovo gruppo dovrebbe partire con ricavi per oltre 15 miliardi di euro e un margine operativo lordo di circa 3,5 miliardi. Intanto, dopo l’annuncio della prossima integrazione tra le due aziende gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato dal 44 euro a 56 euro il prezzo obiettivo su Luxottica; gli esperti hanno anche migliorato il giudizio e ora consigliano l’acquisto delle azioni.

Andamento decisamente negativo per Fiat Chrysler Automobiles; il titolo del gruppo automobilistico ha lasciato sul terreno il 4,19% a 8,8 euro. Secondo quanto scritto su Milano Finanza negli ambienti industriali e finanziari sarebbe allo studio un ambizioso progetto che prevede l’integrazione tra Fiat Chrysler Automobiles e il colosso tedesco Volkswagen. Il settimanale finanziario ha precisato che un’operazione di questo tipo potrebbe avverarsi solo nel medio periodo, dopo che il gruppo guidato da Sergio Marchionne avrà ridotto l’indebitamento. Milano Finanza ha aggiunto che il futuro per l’attuale numero uno di Fiat Chrysler Automobiles sarà a capo di Ferrari, in quanto il manager ha confermato che lascerà la guida dell’azienda dopo l’approvazione del bilancio del 2018.

In rosso anche la holding EXOR NV (-4,9% a 40,6 euro).

Vendite sui bancari, penalizzati dalla decisione di DBRS di ridurre di un livello il rating sul debito sovrano della Repubblica Italiana. Secondo gli analisti di Equita sim e di Mediobanca il taglio di rating avrà un impatto limitato sugli istituti italiani.

Prese di beneficio su UBI Banca (-2,96% a 3,284 euro), dopo il forte rialzo messo a segno la scorsa settimana. L'agenzia S&P ha confermato il rating a lungo termine "BBB" e il rating a breve termine "A-3" sulla solidità patrimoniale dell’istituto, dopo l'offerta su Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti; il giudizio conferma UBI Banca tra gli emittenti non speculativi. Le prospettive sul rating restano "stabili". Intanto, gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato da 2,8 euro a 3,6 euro il prezzo obiettivo sull’istituto, in seguito alla revisione dei parametri di valutazione della banca; gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale”. Inoltre, dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che il 13 gennaio BlackRock Investment Management (UK) Limited ha ridotto lo “short” su UBI Banca, portandolo dallo 0,72% allo 0,64%. Lo stesso giorno Marshall Wace ha ridotto lo “short” sull'istituto, portandolo dall’1,88% all’1,58%.

In rosso anche Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier ha ceduto l’1,95% a 2,618 euro. Dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che il 13 gennaio Jane Street Group ha aperto una posizione corta su Unicredit, con una quota dello 0,5%.

In rosso anche il BancoBPM; il titolo ha lasciato sul terreno il 2,52% a 2,71 euro. Dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che il 13 gennaio AQR Capital Management ha incrementato dall’1,77% all’1,81% lo “short” sull’istituto.

IntesaSanpaolo è scesa dell’1,87% a 2,42 euro. Gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato da 2,2 euro a 2,9 euro il prezzo obiettivo sull’istituto guidato da Carlo Messina, in seguito alla revisione dei parametri di valutazione della banca; gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale”.

Banca BPER ha ceduto lo 0,94% a 5,26 euro. Gli analisti di Mediobanca hanno incrementato da 4,8 euro a 6,3 euro il prezzo obiettivo sull’istituto, in seguito alla revisione dei parametri di valutazione della banca; gli esperti considerano BPER Banca la migliore opportunità di investimento tra gli istituti italiani di medie dimensioni. Per lo stesso motivo Goldman Sachs, ha alzato da 5,1 euro a 6,7 euro il target price sulla banca e ha confermato l’istituto nella propria lista di titoli da acquistare con convinzione.

Senza scossoni Mediaset; il titolo del gruppo del Biscione è rimasto invariato a 4,2 euro. Secondo le comunicazioni di Internal Dealing diffuse da Borsa Italiana tra il 13 e il 22 dicembre Vivendi avrebbe speso 1,17 miliardi di euro per rilevare il 25,8% del capitale di Mediaset; le azioni sono state acquistate a prezzi unitari compresi tra i 3,36 euro e i 4,57 euro. Parallelamente nelle sedute del 13 e 14 dicembre Fininvest ha speso 154,3 milioni di euro per salire al 39,775% di Mediaset.

Generali ha ceduto il 2,28% a 13,7 euro. Deutsche Bank ha tagliato il prezzo obiettivo sulla compagnia triestina, portandolo da 13,8 euro a 13,3 euro; gli esperti hanno anche peggiorato il giudizio e ora consigliano di vendere le azioni, in seguito al rialzo messo a segno dal titolo nelle ultime settimane.

In forte ribasso Saipem (-4,39% a 0,49 euro). Gli analisti di Macquarie hanno peggiorato il giudizio sulla società di ingegneristica, portandolo da “Neutrale” ad “Underperform” (farà peggio del mercato); tuttavia, gli esperti hanno migliorato da 0,41 euro a 0,45 euro il prezzo obiettivo, in seguito alla revisione dei parametri di valutazione dell’azienda.