FTSEMib sulla parità. Focus su ENI e Telecom

Oggi è giornata di importati scadenze tecniche; sono arrivati a termine i future e i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici datati settembre 2017

di Edoardo Fagnani

15 set 2017 ore 12:41

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni minime nell’ultima seduta della settimana. Oggi è giornata di importati scadenze tecniche; sono arrivati a termine i future e i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici datati settembre 2017. Inoltre, in mattinata la Banca d’Italia ha comunicato l’aggiornamento sull’ammontare del debito pubblico italiano, che a luglio 2017 ha toccato i 2.300 miliardi di euro, in salita di circa 19 miliardi di euro rispetto ai 2.281,4 miliardi di fine giugno.

Alle 12.45 il FTSEMib era in ribasso dello 0,1% a 22.258 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,14%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,55%) e il FTSE Italia Star (-0,44%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi aveva superato gli 1,4 miliardi di euro.

L’euro è risalito a 1,195 dollari. Secondo Philippe Ithurbide, Global Head of Research, Strategy and Analysis di Amundi Asset Management, la moneta unica, ai livelli attuali, non mette a repentaglio la ripresa dell'Eurozona. "Fin quando l'apprezzamento dell'euro rimarrà graduale e sarà guidato dai fondamentali, avrà un impatto trascurabile sulle nostre previsioni macroeconomiche", ha precisato l'esperto.

ENI è in rialzo dello 0,37% a 13,69 euro. Il consiglio di amministrazione del Cane a sei zampe ha definito l’ammontare dell’acconto sul dividendo 2018, relativo all’esercizio 2017. La cedola, che sarà staccata lunedì 18 settembre, sarà pari a 0,4 euro.

Telecom Italia vira in positivo e guadagna lo 0,13% a 0,77 euro. Secondo quanto scritto sul Corriere della Sera a Palazzo Chigi starebbe per arrivare la notifica di Vivendi sul ruolo assunto in nella compagnia telefonica. Il colosso transalpino non comunicherà però il controllo (come desunto dalla Consob nei giorni scorsi) ma un ruolo di “direzione e coordinamento”. Secondo il quotidiano “potrebbe essere un modo per Vivendi di evitare, o mitigare, una sanzione per omessa notifica che dopo la decisione Consob appare sempre più vicina”.

Intonazione positiva per Banca Carige; il titolo dell’istituto ligure recupera l’1,63% a 0,2429 euro. Il Sole24Ore ha scritto che dovrebbero arrivare il prossimo lunedì le offerte non vincolanti per il portafoglio di non performing loan da 1,4 miliardi di euro messi in vendita da Banca Carige con la relativa piattaforma di gestione denominata Gerica. Il quotidiano ha puntualizzato che sarebbero stati invitati circa 25 investitori (tra cui i maggiori fondi come Fortress, Cerberus, Pimco-Gwm, Tpg e diversi altri) a partecipare alla gara.

BancoBPM scende dello 0,3% a 3,28 euro. Ieri l’istituto ha collocato un’emissione obbligazionaria subordinata di tipo “Tier 2” con scadenza a 10 anni (rimborsabile anticipatamente al quinto anno), per un ammontare di 500 milioni di euro. L'operazione ha visto una forte domanda proveniente da circa 130 investitori istituzionali e ordini per oltre un miliardo di euro. L’obbligazione paga una cedola fissa del 4,375% e ha un prezzo di emissione pari a 100.00% equivalente a uno spread del 4,179% sopra il tasso swap a 5 anni.

In forte ribasso Maire Tecnimont (-6,44% a 4,898 euro). Secondo quanto riportato da alcune agenzie stampa l’azionista Arab Development Establishment avrebbe collocato il 5% del capitale dell’azienda tramite accelerated bookbuilding; le azioni sarebbero state cedute a un prezzo unitario di 4,9 euro.