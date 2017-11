FTSEMib in calo di oltre l'1%

Banca Carige resta sospesa per eccesso di ribasso, dopo aver chiuso la seduta di ieri con uno scivolone del 10,6%. Anche Astaldi non riesce a fare prezzo. Male Ferragamo

di Edoardo Fagnani

15 nov 2017 ore 15:24

Piazza Affari e le principali borse europee si confermano in territorio negativo a metà pomeriggio. Oggi terminerà il collocamento pubblico della dodicesima tranche del Btp Italia: nelle prime due giornate di offerta sono stati raccolti ordini pari a circa 3,3 miliardi di euro. In mattinata la Banca d’Italia ha comunicato l’aggiornamento sul debito pubblico italiano, che a settembre è risalito a 2.283 miliardi di euro, rispetto ai 2.279 miliardi di fine agosto.

Alle 15.30 il FTSEMib era in ribasso dell’1,2% a 22.029 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva l’1,24%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-1,28%) e il FTSE Italia Star (-2,06%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi aveva sfiorato gli 1,8 miliardi di euro.

L’euro si conferma oltre gli 1,18 dollari.

Banca Carige sospesa per eccesso di ribasso, dopo aver chiuso la seduta di ieri con uno scivolone del 10,1%; il titolo dell’istituto ligure registra un calo teorico del 9,1%. Il consiglio di amministrazione della banca ha esercitato la delega per aumentare il capitale per un importo massimo complessivo di 560 milioni di euro. Nel dettaglio, fino ad un massimo di 500 milioni saranno offerti ai soci aventi diritto in proporzione alle azioni ordinarie e/o di risparmio possedute. I restanti 60 milioni saranno offerti prioritariamente ai portatori dei titoli subordinati. Il prezzo di sottoscrizione, il numero di azioni da emettersi e l’esatto ammontare dell’aumento di capitale saranno fissati nel consiglio di amministrazione in programma per la seduta odierna.

Intonazione positiva per Leonardo dopo il pesante scivolone subito nelle ultime tre sedute; il titolo della società aerospaziale guadagna il 2,58% a 10,34 euro. Equita sim ha ridotto da 13,9 euro a 13,2 euro il prezzo obiettivo su Leonardo, in seguito alla riduzione delle stime sulla redditività per il biennio 2018/2019; tuttavia, gli esperti hanno migliorato il giudizio e ora consigliano l’acquisto delle azioni, dopo il forte ribasso subito nelle ultime sedute.

Salvatore Ferragamo registra una flessione del 5,63% a 20,6 euro. La società ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con ricavi pari a 1,005 miliardi di euro, in diminuzione dello 0,9% a tassi di cambio correnti rispetto agli 1,014 miliardi di euro registrati nello stesso periodo dello scorso anno. A cambi costanti la crescita dei ricavi è stata pari allo 0,2%. Il periodo si è così chiuso con un utile netto pari a 82 milioni di euro, segnando un decremento del 26,8% rispetto ai primi nove mesi del 2016. Non si sono fatte attendere le indicazioni degli analisti dopo la diffusione dei risultati trimestrali. Société Générale ha limato da 25 euro a 24 euro il prezzo obiettivo su Salvatore Ferragamo, in seguito alla riduzione delle stime sulla redditività per il triennio 2017/2019; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio. Per lo stesso motivo ODDO BHF ha sforbiciato da 26,5 euro a 25,5 euro il target price sull’azienda, anche se ha confermato l’indicazione di acquisto delle azioni. Sulla stessa lunghezza d’onda Mediobanca e Barclays, che hanno tagliato a 22 euro e a 23 euro per azione la valutazione su Salvatore Ferragamo, in seguito alla riduzione delle stime sull’utile per azione per i prossimi trimestri; gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale”. Jp Morgan, invece, si è limitata a limare le previsioni sull’utile per azione per il biennio 2017/2018; gli esperti hanno ribadito il rating “Neutrale” e il prezzo obiettivo di 21,5 euro.

Astaldi ancora sospesa per eccesso di ribasso (-35,7% il calo teorico). La società ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con ricavi per 2,2 miliardi di euro, in aumento del 2% rispetto ai 2,1 miliardi ottenuti negli stessi mesi dell’esercizio precedente. Al contrario, il risultato finale di Astaldi è stato negativo per 87,69 milioni di euro, rispetto all’utile di 55,55 milioni di euro contabilizzato nei primi nove mesi del 2016. Il dato finale ha scontato gli effetti di una valutazione prudenziale e cautelativa della propria esposizione complessiva nei confronti del Venezuela per un ammontare di 230 milioni di euro. Escludendo gli effetti di questa svalutazione il risultato finale sarebbe stato positivo per 68,25 milioni di euro. Inoltre, il consiglio di amministrazione di Astaldi ha esaminato un importante programma di rafforzamento patrimoniale e finanziario, presentato alle principali banche. L'ammontare complessivo dell'operazione è pari a circa 400 milioni di euro e sarò articolato in un aumento di capitale di circa 200 milioni e nell’emissione di ulteriori strumenti finanziari per ulteriori 200 milioni che rafforzeranno la struttura finanziaria della società. L’aumento di capitale sarà offerto in opzione agli azionisti a un prezzo che sarà determinato prima dell’offerta al mercato; a questo proposito l’azionista di maggioranza ha manifestato il proprio sostegno all’operazione. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno tagliato da 6 euro a 2,5 euro il prezzo obiettivo su Astaldi, dopo la diffusione dei risultati trimestrali e dell’annuncio dell’aumento di capitale; gli esperti hanno anche peggiorato il giudizio e consigliano di ridurre l’esposizione del titolo in portafoglio. Indicazione simile da Banca Akros, che ha sforbiciato da 3,4 euro a 2 euro il target price sull’azienda; gli esperti hanno confermato il giudizio “Reduce” (ridurre).

De Longhi registra un tonfo del 10,7% a 24,65 euro. L’azionista De Longhi Industrial ha completato la cessione di 7.500.000 azioni ordinarie della società quotata a Piazza Affari, pari a circa il 5% del capitale. Il collocamento è stato realizzato attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata ad investitori istituzionali ed è stato chiuso a un prezzo di 25 euro per azione (rispetto ai 27,6 euro della chiusura di ieri), per un corrispettivo complessivo di 187,5 milioni di euro. A seguito del collocamento, De Longhi Industrial ha ridotto la partecipazione a circa il 57% del capitale di De Longhi.

Stop al ribasso per Trevi Group (-19,4% il calo teorico), dopo aver terminato la seduta di ieri con un tonfo del 22,2%. Banca Akros ha tagliato da 0,9 euro a 0,4 euro il target price sulla società, sull’ipotesi di un consistente rafforzamento patrimoniale dell’azienda. Gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale”.

Pessima giornata anche per Tiscali. Il titolo della società telefonica registra un calo teorico del 20%. Gli analisti di Banca Akros hanno limato da 0,05 euro a 0,0478 euro il prezzo obiettivo su Tiscali, segnalando che la riapertura del bond convertibile 2016/2020 potrebbe incrementare la diluizione delle azioni.