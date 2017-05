Piazza Affari, avvio positivo. Brillano BancoBPM e Atlantia

La concessionaria autostradale ha ufficializzato l’offerta pubblica di acquisto e/o scambio volontaria su Abertis. E' partito il collocamento del Btp Italia

di Edoardo Fagnani

15 mag 2017 ore 09:25

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano la settimana con gli indici in frazionale rialzo. Parte il collocamento dell'undicesima tranche del Btp Italia. Secondo gli operatori la domanda dei titoli potrebbe collocarsi tra gli 8 e i 10 miliardi di euro, ben al di sopra dei 5,2 miliardi del collocamento di ottobre 2016.

Il FTSEMib sale dello 0,19%, mentre il FTSE Italia All Share guadagna lo 0,15%. In frazionale ribasso, invece, il FTSE Italia Mid Cap (-0,11%) e il FTSE Italia Star (-0,17%).

Indici sulla parità a Wall Street nella seduta di venerdì. Il Nasdaq ha recuperato lo 0,09% a 6.121 punti. Chiusura negativa, invece, per l’S&P500 (-0,15% a 2.391 punti). In frazionale ribasso anche il Dow Jones che è sceso dello 0,11% a 20.897 punti. Vendite su General Electric (-2,08% a 28,27 dollari). Deutsche Bank ha abbassato a "sell" (vendere), dal precedente "hold" (mantenere) la sua raccomandazione sul gruppo. Il target price è stato portato da 28 a 24 dollari per azione.

La borsa di Tokyo ha terminato la prima seduta della settimana con un leggero ribasso. L’indice Nikkei ha registrato una minima flessione dello 0,07% a 19.870 punti. Da segnalare il forte rialzo messo a segno da Hitachi (+5,8%).

L’euro è tornato sopra gli 1,09 dollari.

I bancari restano sotto i riflettori.

BancoBPM registra un rialzo del 2,08% a 2,85 euro, dopo il balzo del 6,2% registrato lo scorso venerdì. Il Sole24Ore di domenica ha intervistato Giuseppe Castagna, amministratore delegato del BancoBPM. Il manager ha ricordato che nel piano industriale non sono state date indicazioni su un eventuale dividendo con riferimento all'esercizio 2017. "Tutto dipenderà dalla qualità dell’utile e il primo trimestre ci dà buone speranze", ha precisato Castagna.

Avvio negativo per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier registra una flessione dello 0,71% a 16,89 euro. Dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il 10 maggio Norges Bank ha portato la partecipazione detenuta in Unicredit al 3,065%. Il 5 maggio l’istituto norvegese aveva ridotto al 2,996% la quota detenuta nella banca italiana.

Atlantia inizia la giornata con un rialzo del 2,56% a 24,83 euro. La concessionaria autostradale ha annunciato la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio volontaria sulla totalità delle azioni emesse di Abertis Infraestructuras, società con azioni quotate sui mercati regolamentati spagnoli. L’offerta contempla un corrispettivo interamente in denaro pari a 16,5 euro per ciascuna azione Abertis portata in adesione, oltre alla possibilità per gli azionisti Abertis di optare, in tutto o in parte, per una parziale alternativa in azioni sulla base di un rapporto di scambio di 0,697 azioni Atlantia di nuova emissione aventi caratteristiche speciali per ogni titolo Abertis.

Riflettori accesi su Mediaset (+0,6% a 3,684 euro). Fininvest ha comunicato di aver acquistato 15.000.000 di azioni ordinarie del gruppo del Biscione, pari all’ 1,27% del capitale. Gli acquisti sono stati effettuati sul mercato nel periodo compreso tra il 20 aprile e l’11 maggio 2017. Di conseguenza, la partecipazione della holding in Mediaset è salita al 39,53% dell’intero capitale e al 41,09% del capitale avente diritto di voto (al netto delle azioni proprie, pari al 3,795%).

Fincantieri registra una flessione del 3,6% a 0,87 euro, dopo uno stop per eccesso di ribasso in avvio di giornata. Dopo la diffusione dei risultati trimestrali gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato da 0,8 euro a 0,9 euro il prezzo obiettivo sulla società. Tuttavia, gli esperti hanno peggiorato da “Buy” (acquistare) a “Hold” (mantenere) il giudizio.

Male anche Esprinet (-5,25% a 7,04 euro). La società ha chiuso il primo trimestre 2017 con ricavi pari a 745,4 milioni di euro, in crescita di 130 milioni di euro, il 21%, rispetto ai 615,4 milioni di euro del primo trimestre 2016. Al contrario, l’utile netto è sceso a 2,8 milioni, in riduzione del 34% rispetto al primo trimestre 2016.