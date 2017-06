Piazza Affari, l'avvio è negativo

Nonostante si prevedesse una partenza senza variazioni di rilievo le prime contrattazioni di Piazza Affari sono caratterizzate dal segno meno. Ieri la Fed ha alzato i tassi

di Mauro Introzzi

15 giu 2017 ore 09:25

Nonostante si prevedesse una partenza senza variazioni di rilievo le prime contrattazioni di Piazza Affari sono caratterizzate dal segno meno. In difficoltà le banche.

Ieri la Fed ha modificato la propria politica monetaria, aumentando i tassi di interesse di 25 punti base: il saggio di riferimento è stato fissato in un intervallo compreso tra l’1% e l’1,25%. L'ultimo ritocco verso l'alto dei tassi era avvenuto, per la stessa entità, lo scorso 15 marzo. A inizio maggio, invece, ci fu una conferma. L’istituto centrale ha dichiarato che prevede un altro incremento dei saggi ufficiali prima della fine del 2017.

Oggi prevista la riunione della Bank of England. In Italia in programma la diffusione del dato sull’inflazione di maggio.

Dopo i primi minuti di contrattazioni il FTSEMib scende dello 0,79% a 20.796 punti mentre l'All Share perde la stessa percentuale a 23.025 punti. In rosso anche Mid Cap (-0,83%) e Star (-0,84%).

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

In Italia occhi sempre puntati sulle banche. Il responsabile del Tesoro Pier Carlo Padoan ha ribadito nuovamente che la soluzione per il salvataggio dei due istituti veneti, la Popolare di Vicenza e Veneto Banca, non prevede alcuna forma di bail in.

Occhi su UBI Banca (-1,02%), al suo quarto giorno di aumento di capitale.

In rosso Unicredit (-1,83%) e IntesaSanpaolo (-0,85%).

Tra i peggiori in avvio Saipem (-2,15%) e Leonardo (-2%).

Gli esperti di Equita Sim hanno deciso di promuovere il titolo CNH Industrial (+0,1%) alzando il suo rating da "hold" (mantenere) a "buy" (acquistare). Migliorato, da 9 a 11 euro, anche il target price del titolo e incrementate le attese sulla redditività per i prossimi 3 anni.

Una promozione per Salvatore Ferragamo (+0,5%). Secondo gli esperti della banca d'affari elvetica UBS, il titolo della casa di moda non è più da vendere. Gli analisti hanno alzato il rating a "neutrale" dal precedente "sell" (vendere) con un target price portato da 18,9 a 24 euro.

Focus su Mediaset (-0,52%). Sono tornati a Sky i diritti per trasmettere le partite di Champions League nel triennio 2018-2020.

Tra i piccoli da osservare CTI Biopharma (+6,28%). Il gruppo ha ricevuto da Teva Pharmaceutical Industries il pagamento di 10 milioni di dollari statunitensi per il raggiungimento di determinati traguardi nelle vendite di TRISENOX (triossido di arsenico). In base all'accordo in essere CTI BioPharma potrebbe ricevere versamenti fino ad ulteriori 60 milioni di dollari statunitensi per altri livelli di vendite del prodotto.

Dopo la decisione della Fed le principali borse americane hanno chiuso in territorio misto.

In positivo il Dow Jones, salito dello 0,22% a 21.375 punti, nuovo record. In rosso, invece, lo Standard & Poor’s 500 (-0,1% a 2.438 punti) e il Nasdaq (-0,41% a 6.195 punti).

Oro in calo a 1.266 dollari l’oncia mentre il petrolio si è attestato a 44,7 dollari al barile.

Seduta chiusa negativamente, quella odierna, per la borsa di Tokyo. Al termine di una giornata altalenante il Nikkei ha archiviato le contrattazioni in calo dello 0,26% a 19.832 punti.

Nella seduta il paniere dei primi 225 titoli della piazza giapponese è stato anche in territorio positivo.