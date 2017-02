FTSEMib positivo. Brilla Unicredit

Piazza Affari e le principali borse europee sono in frazionale rialzo. Segno meno per Generali. Prosegue il trend positivo di Fiat Chrysler Automobiles

di Edoardo Fagnani

15 feb 2017 ore 12:40

Piazza Affari e le principali borse europee sono in frazionale rialzo. In calo il debito pubblico italiano a fine dicembre, rispetto al mese precedente; dal Bollettino Statistico mensile elaborato da Bankitalia si apprende che nell’ultimo mese del 2016 il debito pubblico è sceso a circa 2.218 miliardi di euro, rispetto ai quasi 2.231 miliardi di fine novembre.

Alle 12.40 il FTSEMib guadagna lo 0,24% a 19.235 punti, mentre il FTSE Italia All Share sale dello 0,43%. Performance migliori per il FTSE Italia Mid Cap (+1,11%) e il FTSE Italia Star (+1,26%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era superiore agli 1,2 miliardi di euro.

L’euro è sceso a 1,055 dollari.

Performance decisamente positiva per Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier sale del 2,5% a 13,11 euro, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale guadagnano il 5,15% a 12,25 euro. Segno più anche per le azioni di risparmio (+2,38% a 43 euro).

Arriva il rimbalzo di Banca Carige, dopo il forte ribasso subito nelle ultime due sedute; il titolo dell’istituto ligure guadagna il 3,67% a 0,311 euro.

Segno meno per Generali; il titolo della compagnia triestina perde lo 0,53% a 14,93 euro. Il Sole24Ore ha scritto che l’imminente consiglio di amministrazione di Generali potrebbe, oltre che sulla gestione ordinaria della compagnia, potrebbe fare il punto sulle possibili azioni difensive verso IntesaSanpaolo (+1,66% a 2,208 euro) al vaglio degli advisor. Secondo il quotidiano, in ottica antiscalata le opzioni allo studio sarebbero molteplici.

Enel cede lo 0,4% a 4,004 euro. Il colosso elettrico ha comunicato che la controllata Enel Brasil ha finalizzato l'acquisizione di circa il 94,8% del capitale di CELG Distribuição, società di distribuzione di energia che opera nello stato brasiliano di Goiás, per un corrispettivo complessivo di 2,19 miliardi di real brasiliani (circa 640 milioni di dollari). La quota restante, pari a circa il 5,1% di CELG, sarà offerta a dipendenti in servizio e pensionati della società, mediante una procedura che consentirà ad Enel Brasil l'acquisto delle azioni non acquisite dai suddetti dipendenti e pensionati.

Prosegue il trend positivo di Fiat Chrysler Automobiles (+1,2% a 10,94 euro).