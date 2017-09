FTSEMib poco sopra la parità. Telecom Italia nervosa

La Consob ha dichiarato di ritenere che il socio di riferimento Vivendi eserciti il controllo di fatto sulla compagnia telefonica. Banca Carige vira in rosso

14 set 2017 ore 12:36

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni frazionali a metà giornata. Secondo Rory Bateman, Head of UK & European Equities di Schroders, ci sono ancora molte opportunità nell’azionario europeo, nonostante l’attuale debolezza del mercato, indotta dalle tensioni coreane e dai timori legati alla sostenibilità della crescita. “Anche se ci saranno sempre incertezze, un rating di mercato più elevato, guidato da tassi di interesse sostenibili e bassi, insieme a un’espansione dei margini, potrebbero fornire buoni rendimenti nei prossimi mesi”, ha precisato lo strategist.

Alle 12.35 il FTSEMib era in progresso dello 0,11% a 22.258 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in rialzo dello 0,07%. In rosso il FTSE Italia Mid Cap (-0,23%) e il FTSE Italia Star (-0,05%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a circa 850 milioni di euro.

L’euro è risalito a 1,19 dollari.

Telecom Italia cede lo 0,19% a 0,7805 euro. La compagnia telefonica ha comunicato che la Consob ha dichiarato di ritenere che il socio di riferimento Vivendi (allo stato detentore del 23,94% del capitale ordinario, ed esercitante attività di direzione e coordinamento sulla società) eserciti il controllo di fatto sull’azienda. Da un preliminare esame, Telecom Italia ritiene che il provvedimento si discosti in maniera rilevante dalla consolidata interpretazione in materia di controllo societario. La compagnia telefonica ha precisato che porrà in essere le azioni legali a propria tutela nelle sedi competenti, sicura della correttezza dei propri comportamenti e della solidità delle proprie argomentazioni.

Banca Carige vira in territorio negativo; il titolo dell’istituto ligure perde lo 0,82% a 0,2414 euro. Ieri il consiglio di amministrazione della banca ha esaminato il nuovo piano industriale per i prossimi esercizi. L’istituto ha confermato il rafforzamento patrimoniale entro il 2017 attraverso l’aumento di capitale, l’ottimizzazione del passivo e la cessioni di attività considerate non strategiche, per un ammontare complessivo di oltre un miliardo di euro. I vertici di Banca Carige puntano anche a una gestione attiva dei crediti deteriorati, con abbattimento dei volumi e innalzamento dei coverage in linea con le best practice. Il piano industriale indica ritorno a un risultato economico positivo già nel 2018, per un ammontare stimato di 25 milioni di euro. Il management dell’istituto ha segnalato che i livelli target fissati dalla BCE sono integralmente soddisfatti già a fine 2017.

Andamento positivo per Fiat Chrysler Automobiles. Le azioni del gruppo automobilistico salgono dell’1,6% a 13,94 euro. Secondo quanto riportato da La Repubblica i rumor che circolano al salone dell’auto di Francoforte indicano per Marelli, controlla di Fiat Chrysler Automobiles attiva nel settore della componentistica, una valutazione pari a 5 miliardi di euro. Sempre secondo indiscrezioni la società potrebbe essere scorporata da FCA nei prossimi mesi. Intanto, l’ACEA ha comunicato che nel mese di agosto in Europa sono state immatricolate 903mila vetture, in aumento del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2016. Nei primi otto mesi del 2017 le vendite di automobili in Europa sono cresciute del 4,4% a 10,7 milioni di unità. Lo scorso mese Fiat Chrysler Automobiles ha fatto meglio del mercato, registrando un incremento delle immatricolazioni del 9,8% con quasi 53mila vetture vendute; di conseguenza, la quota di mercato in Europa del gruppo guidato da Sergio Marchionne si è attestata al 5,8%.

ENI è in rialzo dello 0,59% a 13,64 euro. Oggi si riunirà il consiglio di amministrazione del Cane a sei zampe per definire l’ammontare dell’acconto sul dividendo 2018, relativo all’esercizio 2017.

Landi Renzo sospesa per eccesso di rialzo (+15% il progresso teorico). Il consiglio di amministrazione della società ha esaminato e approvato il piano strategico quinquennale 2018-2022. Il piano prevede il ritorno all’utile già nel 2018 (7 milioni di euro), con un’accelerazione della crescita dell’EBITDA adjusted a 27 milioni. Landi Renzo prevede di arrivare al 2022 con ricavi a per 266 milioni di euro (tassi di crescita medio annuo del 7%, a parità di perimetro), un EBITDA adjusted di 50 milioni (19% dei ricavi) e un utile ante imposte di 35 milioni. A fine anno è stimata una posizione finanziaria netta positiva pari a 22 milioni di euro.