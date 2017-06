Avvio in lieve rialzo nel giorno della Fed

Avvio moderatamento positivo per le principali borse del Vecchio Continente, nel giorno della Fed (che dovrebbe alzare i tassi). A Piazza Affari occhi puntati sui bancari

di Mauro Introzzi

14 giu 2017 ore 09:28

Avvio moderatamento positivo, per le principali borse del Vecchio Continente, nel giorno della Fed. In serata italiana, infatti, arriveranno le decisioni di politica monetaria: la banca centrale Usa dovrebbe alzare di 25 punti base i tassi di interesse, portando il saggio di riferimento tra l'1% e l'1,25%. A seguire la conferenza stampa di Janet Yellen.

Dopo pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni il FTSEMib sale dello 0,15% a 21.120 punti mentre l'All Share avanza dello 0,16% a 21.359 punti. In lieve rialzo anche Mid Cap (+0,15%) e Star (+0,04%).

A Piazza Affari bancari ancora protagonisti. Ieri il Ministero del Tesoro ha dichiarato che la soluzione al salvataggio delle banche venete sarebbe vicina e il rischio bail in scongiurato.

Dal bollettino “Banche e moneta” di Bankitalia emerge invece che il ritmo di crescita delle sofferenze è rimasto moderato nel mese di aprile. Il tasso di crescita dei rediti non performanti è stato pari ad aprile al 6,6% annuo in rallentamento dal 7% in marzo. In valori le sofferenze nette hanno toccato i 77,23 miliardi di sofferenze nette, contro gli 83,9 dell’aprile di un anno prima.

Sale ancora UBI Banca (+0,44%) nel terzo giorno di aumento di capitale. Il titolo del grupp, che si è chiamato fuori dal salvataggio delle banche venete, sembra perdere però un po' di slancio.

Nel comparto occhi su BancoBPM (+1,72%). Il gruppo ha deliberato di procedere alla vendita pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza assistiti da garanzie reali, il “Project Rainbow”, per un ammontare pari a 693 milioni lordi al 31 marzo 2017. La cessione sarà perfezionata entro il 30 giugno 2017, previa sottoscrizione di un contratto con un veicolo di Algebris.

Nelle scorse ore il gruppo ha comunicato che, nell’ambito dell’offerta pubblica volontaria di riacquisto parziale di alcuni prestiti obbligazionari originariamente emessi da Banca Popolare di Milano, Banca di Legnano e Cassa di Risparmio di Alessandria, collocati presso la clientela retail fino ad un valore nominale massimo oggetto di riacquisto di 200 milioni di euro, il valore nominale aggregato dei titoli esistenti validamente conferiti in adesione all’offerta e accettati in acquisto da BancoBPM è pari a 123,136 milioni di euro.

Focus anche su Banca Carige (+2,63%). Secondo quanto scrive il quotidiano MF il gruppo starebbe pensando di aumentare le risorse da raccogliere con l’aumento di capitale. Alla luce degli ultimi risultati l’importo del rafforzamento patrimoniale potrebbe e avvicinarsi a 600 milioni. Per venerdì 23 giugno, intanto, il gruppo dovrà avere pronto il piano su npl e capitale da comunicare alla Vigilanza della BCE.

Una bocciatura per Creval (-0,64%). L'agenzia DBRS ha deciso di ridurre l’Issuer and Senior Long-Term Debt & Deposits ratings di Credito Valtellinese a "BB (high)" da "BBB (low)", mentre il rating Short-Term Debt and Deposits è stato ridotto a "R-3", da "R-2 (low)". Contestualmente rivisto anche l’Intrinsic Assessment (IA) a "BB (high)", da "BBB (low)", mentre il support designation è stato mantenuto a "SA3". Il debito subordinato della banca è stato abbassato a "BB (low)". Il trend su tutti i rating è ora "stabile".

Sul listino principale da segnalare l'apertura in calo di Fiat Chrysler Automobiles (-1,25%).

Occhi su Amplifon (-6,51%). Ampliter, azionista di controllo del gruppo, ha annunciato di aver concluso positivamente la vendita di 5,5 milioni di azioni Amplifon, corrispondenti al 2,43% del capitale sociale della stessa ed al 2,64% dei diritti di voto, per un controvalore complessivo di 66 milioni di euro, al lordo di oneri e commissioni. Contestualmente TIP – Tamburi Investment Partners (+1,82%) ha positivamente concluso la cessione di 3,5 milioni di azioni Amplifon, corrispondenti al 1,55% del capitale sociale della stessa ed al 1,06% dei diritti di voto. L’operazione si è perfezionata ad un prezzo di 12,00 euro per azione Amplifon.

Nel frattempo seduta positiva, quella di ieri, per i principali indici delle borse americane. Il Dow Jones è salito dello 0,44% a 21.328 punti mentre lo Standard & Poor’s 500 avanza dello 0,45% a 2.440 punti. Meglio ha fatto il Nasdaq, in crescita dello 0,73% a 6.220 punti. Oro a 1.271 dollari l’oncia e petrolio a 46 dollari il barile.

Tra i singoli titoli da segnalare il balzo di Tesla, in rialzo del 4,72%. Il gruppo delle auto elettriche di Elon Musk beneficia della promozione di Berenberg, che ha alzato il rating da "hold" (mantenere) a "buy" (acquistare).

Giornata poco mossa per la borsa di Tokyo. La piazza giapponese ha archiviato la seduta con un calo frazionale: il Nikkei, che raccoglie i primi 225 titoli del mercato asiatico ha perso lo 0,08% a 19.884 punti.

Tra i singoli titoli da segnalare il calo deciso di Toshiba che ha perso il 3,95%.