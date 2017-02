Piazza Affari, rialzo minimo per il FTSEMib: bene Unicredit

Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore la Fondazione CRT parteciperà all’aumento di capitale, mettendo sul piatto 220 milioni di euro. Prosegue la discesa di Carige

Piazza Affari e le principali borse europee registrano progressi minimi. L'Istat ha comunicato che nel quarto trimestre del 2016 il prodotto interno lordo in Italia, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,1% nei confronti del quarto trimestre del 2015. Corretto per gli effetti di calendario nel 2016 il PIL è aumentato dell'1%.

Alle 11.05 il FTSEMib era in flessione dello 0,22%, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,28%. In frazionale progresso anche il FTSE Italia Mid Cap (+0,65%) e il FTSE Italia Star (+0,47%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco superiore ai 600 milioni di euro.

L’euro si conferma a 1,06 dollari.

Unicredit vira in territorio positivo. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier recupera lo 0,55% a 12,73 euro, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale sono in rialzo dell’1,57% a 11,68 euro. Segno più anche per le azioni di risparmio (+1,16% a 42,79 euro). Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore la Fondazione CRT parteciperà all’aumento di capitale di Unicredit, mettendo sul piatto 220 milioni di euro; di conseguenza, la partecipazione dell’ente nel capitale della banca dovrebbe scendere dal 2% all’1,7%.

Banca Carige registra un ribasso del 4,78% a 0,3009 euro, dopo il forte ribasso subito ieri. MF ha segnalato che c’è molta attesa per la presentazione del nuovo piano, prevista per il prossimo 28 febbraio, ma per gli analisti è possibile che la banca debba raccogliere ulteriore capitale. Secondo quanto riportato dal quotidiano finanziario Banca Carige non avrebbe mai scartato l'ipotesi di un aumento di capitale, ma l'ha sempre considerata come l'ultima opzione.

In progresso Generali; il titolo della compagnia triestina sale dell’1,49% a 14,99 euro. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore domani dovrebbe riunirsi il consiglio di amministrazione della compagnia triestina; all’ordine del giorno ci sarebbero temi ordinari ma secondo il quotidiano economico non è escluso che ci possa essere una informativa su tempi e modalità della ristrutturazione del prestito titoli legato al pacchetto del 3% in IntesaSanpaolo (+0,28% a 2,15 euro).

ENI registra un frazionale rialzo dello 0,62% a 14,63 euro. Il Cane a sei zampe ha perfezionato la cessione a BP della quota del 10% nella concessione di Shorouk, nell’offshore dell’Egitto. I due colossi avevano concordato la vendita della quota nella concessione, nella quale si trova il giacimento super-giant a gas di Zohr, a novembre 2016. ENI, attraverso la sua controllata IEOC, detiene ora una quota di partecipazione del 90% e ha già concordato con Rosneft la cessione di una quota del 30% che sarà perfezionata nei prossimi mesi e soggetta all’approvazione del governo egiziano.