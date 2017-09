Il FTSEMib resta poco sopra la parità

Intonazione positiva per Unicredit e IntesaSanpolo. Performance migliore per il Banco BPM. In mattinata il Tesoro ha collocato tre Btp

di Edoardo Fagnani

13 set 2017 ore 12:42

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni frazionali a metà giornata. In mattinata il Tesoro ha collocato tre Btp per un ammontare di 8 miliardi di euro: il rendimento del titolo con scadenza settennale ha registrato una minima flessione.

Alle 12.40 il FTSEMib guadagnava lo 0,24% a 22.286 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in rialzo dello 0,2%. Variazioni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (-0,15%) e il FTSE Italia Star (+0,26%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco superiore ai 900 milioni di euro.

L’euro si conferma sotto gli 1,2 dollari.

Intonazione positiva per Unicredit (+0,68% a 17,84 euro) e IntesaSanpaolo (+1,04% a 2,912 euro). Le due banche hanno ceduto, attraverso una procedura di accelerated book-building, 2.971.186 azioni di Eramet, pari al 11,176% del capitale dell'azienda e corrispondente all’intera partecipazione detenuta dalle due banche (7,114% IntesaSanpaolo e 4,062% Unicredit). L’operazione si è chiusa a un prezzo finale pari a 57 euro per azione, per un corrispettivo complessivo di 169,4 milioni di euro. Le azioni sono state collocate presso investitori qualificati italiani e istituzionali esteri.

BancoBPM guadagna l’1,93% a 3,282 euro. Gli analisti di UBS hanno iniziato la copertura sull’istituto con un target price di 4 euro e l’indicazione di acquisto delle azioni; gli esperti apprezzano il miglioramento della qualità dell’attivo dell’istituto. Intanto, l’agenzia Reuters ha segnalato che il BancoBPM sta organizzando l’emissione di un bond subordinato di tipo Tier2 con scadenza a 10 anni e richiamabile dopo cinque anni.

Seduta incerta per Banca Carige; il titolo dell’istituto ligure è invariato a 0,246 euro. Oggi si riunirà il consiglio di amministrazione della banca per l’esame del piano industriale.

Generali sale dello 0,51% a 15,62 euro. La compagnia triestina ha firmato un accordo per la cessione della partecipazione (98,56%) in Generali Nederland (Generali Nederland) ad ASR Nederland, una delle principali compagnie assicurative in Olanda. In seguito a questa operazione Generali riceverà un corrispettivo iniziale pari a 143 milioni di euro, soggetto ad adeguamento alla chiusura dell’operazione. La transazione avrà un impatto positivo in termini di solvibilità di gruppo, permettendo un miglioramento stimato del Regulatory Solvency II Ratio di circa 1,6 punti percentuali; si prevede che la cessione comporterà una perdita di realizzo di circa 270 milioni.

Mediaset scende del 2,2% a 3,026 euro. Macquarie ha sforbiciato il target price sul gruppo del Biscione, portandolo da 4,3 euro a 2,1 euro, in seguito alla riduzione delle stime sull’utile per azione per il biennio 2017/2018. Gli esperti hanno anche peggiorato da “Outperform” (farà meglio del mercato) ad “Underperform” (farà peggio del mercato) il giudizio.

Juventus guadagna l’1,26% a 0,801 euro. La società bianconera ha perso per 3 a 0 contro il Barcellona nella prima giornata della Champions League 2017/2018.