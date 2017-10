Il FTSEMib prende la via del rialzo

Seduta incerta per i bancari: il BancoBPM vira al rialzo, dopo un avvio negativo. In forte progresso Mediaset, mentre Telecom Italia registra un frazionale ribasso

di Edoardo Fagnani

13 ott 2017 ore 12:39

Piazza Affari e le principali borse europee in frazionale rialzo a metà dell’ultima seduta della settimana. Secondo i dati contenuti nel Bollettino Statistico mensile di Bankitalia ad agosto 2017 il debito pubblico è sceso a 2.279 miliardi di euro, in diminuzione di oltre 21 miliardi di euro rispetto ai 2.300,5 miliardi di fine luglio, che rappresenta il massimo storico.

Alle 12.40 il FTSEMib registrava un frazionale rialzo dello 0,28% a 22.462 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in progresso dello 0,27%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,08%) e il FTSE Italia Star (+0,53%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a circa 800 milioni di euro.

L’euro è sceso sotto gli 1,185 dollari, in attesa della diffusione di alcuni importanti dati macroeconomici negli Stati Uniti.

Seduta incerta per i bancari.

Il BancoBPM vira al rialzo (+0,46% a 3,09 euro), dopo un avvio negativo. Secondo quanto scritto su MF la prossima settimana potrebbe essere definita la joint-venture nel settore assicurativo. L’istituto dovrà scegliere un partner tra Cattolica Assicurazioni (-2,88% a 9,095 euro) e la francese Covéa, che hanno presentato le due offerte vincolanti. Le attività in questione potrebbero valere circa 1,2 miliardi di euro.

In forte progresso Mediaset. Il titolo del gruppo del Biscione registrato un progresso dell’1,73% a 3,182 euro. Gli analisti di UBS hanno alzato da 2,95 euro a 3,15 euro il target price su Mediaset, ipotizzando un accordo su Premium. Gli esperti hanno anche migliorato da “Sell” (vendere) a “Neutrale” il giudizio.

Telecom Italia registra un frazionale ribasso dello 0,46% a 0,755 euro. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore in giornata potrebbe arrivare al consiglio dei ministri la proposta di utilizzare il “golden power” nei confronti di Vivendi, che attualmente detiene il 23,94% del capitale di Telecom Italia. Il quotidiano finanziario ha precisato che “la proposta riguarderebbe protocolli di sicurezza relativi alla governance della controllata Telecom Italia Sparkle”, considerando strategiche le infrastrutture di quest’ultima. “L’esercizio formale sul caso in questione, se Gentiloni riterrà di seguire questa strada, non dovrebbe comunque avvenire oggi”, ha precisato il quotidiano finanziario.

Atlantia registra un frazionale rialzo dello 0,44% a 27,54 euro. Secondo quanto riportato da alcune agenzie stampa la prossima settimana ACS potrebbe lanciare una controfferta su Abertis, che andrà ad affiancarsi all’OPA lanciata nei giorni scorsi dalla concessionaria italiana. L’offerta di ACS potrebbe essere per metà in contanti e per il resto in azioni di nuova emissione della controllata tedesca Hochtief.

Ottima performance per Mondadori (ndr: editore, tra gli altri, anche di SoldiOnline.it), che guadagna il 3,87% a 2,31 euro. Secondo quanto riportato da MF il gruppo di Segrate sarebbe interessata a procedere con importanti acquisizioni in Francia.