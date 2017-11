Il FTSEMib prende la via del ribasso

Oggi ha preso il via il collocamento pubblico della dodicesima tranche del Btp Italia. Prosegue la discesa di Leonardo, dopo il tonfo registrato nella seduta di venerdì

di Edoardo Fagnani

13 nov 2017 ore 11:13

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano la settimana con ribassi frazionali, dopo la battuta d’arresto registrata la scorsa ottava. Oggi ha preso il via il collocamento pubblico della dodicesima tranche del Btp Italia.

Alle 11.15 il FTSEMib era in ribasso dello 0,4% a 22.471 punti, mentre il FTSE Italia All Share cedeva lo 0,44%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,68%) e il FTSE Italia Star (-0,59%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco inferiore ai 700 milioni di euro.

L’euro si conferma a 1,165 dollari.

Prosegue la discesa di Leonardo dopo aver terminato la seduta di venerdì con un tonfo del 21,5%; il titolo della società aerospaziale registra un ribasso del 2,89% a 10,75 euro. Gli analisti di Société Générale hanno tagliato il target price sull’azienda portandolo da 18 euro a 14 euro; gli esperti hanno anche peggiorato da “Buy” (acquistare) a “Hold” (mantenere) il giudizio.

Bancari sempre sotto i riflettori. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore nel week-end i dieci maggiori istituti commerciali italiani starebbero valutando l’opportunità di ridurre di circa 60 miliardi di euro l’incidenza dello stock di crediti deteriorati lordi, in rapporto ai 200 miliardi attualmente in portafoglio. La riduzione sarebbe diluita nell’arco di tre anni.

Intonazione positiva per il Creval. Il titolo dell’istituto registra con un progresso del 2,21% a 1,618 euro.

Telecom Italia perde il 2,81% a 0,6925 euro. Dopo la diffusione dei risultati trimestrali gli analisti di Goldman Sachs hanno tagliato da 1,01 euro a 0,86 euro il target price sulla compagnia telefonica, in seguito alla riduzione delle stime sulla redditività per il biennio 2018/2019; gli esperti hanno anche peggiorato il giudizio, portandolo da “Buy” (acquistare) a “Neutrale”. Per lo stesso motivo Mediobanca ha limato da 1,34 euro a 1,3 euro il prezzo obiettivo su Telecom Italia; tuttavia, gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato).

STM cede lo 0,68% a 20,33 euro. Il Sole24Ore ha fornito alcune stime sull’azienda per il 2017. Il gruppo italofrancese dovrebe chiudere l'esercizio in corso con ricavi in aumento del 18% rispetto all'esercizio; parallelamente dovrebbe migliorare la marginalità. Gli investimenti totali sono previsti tra gli 1,25 e gli 1,3 miliardi di dollari.

Il Sole24Ore registra una flessione del 4,47% a 1,39 euro. Nei primi nove mesi del 2017 la società editoriale ha realizzato un giro d’affari di 168,3 milioni di euro, in flessione del 12,8% rispetto ai 193 milioni (dato rideterminato) ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno. La variazione è dovuta in particolare alla diminuzione dei ricavi editoriali e al calo dei ricavi pubblicitari. Il margine operativo lordo, al netto degli oneri non ricorrenti, è passato da un valore negativo di 20,3 milioni di euro a un rosso di 11,5 milioni. La società ha terminato periodo gennaio-settembre del 2017 con una perdita netta di 51,2 milioni di euro, rispetto al rosso di 61,6 milioni contabilizzato negli stessi mesi dello scorso anno. Al netto degli oneri non ricorrenti il risultato netto sarebbe stato negativo per 20,4 milioni di euro.