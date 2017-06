Piazza Affari sale. Balzo di UBI Banca

Di circa un punto percentuale il rialzo di Piazza Affari. Sulla borsa italiana occhi puntati sui bancari, in particolare su UBI Banca al secondo giorno di aumento di capitale

di Mauro Introzzi

13 giu 2017 ore 12:47

Continua in positivo la seduta delle piazze del Vecchio Continente. Milano tenta di recuperare il terreno perso ieri con un progresso di un punto percentiale. Sulla borsa italiana occhi puntati sui bancari. Bene UBI Banca, nel secondo giorno dell'aumento di capitale, e Unicredit, che ha perfezionato il collocamento di un bond in dollari per un miliardo.

In mattinata sono stati collocati 2 Btp, con scadenza giugno 2020 e maggio 2024. Entrambi hanno fatto il tutto esaurito con rendimenti in calo. In Germania è stato invece diffuso l’indice ZEW, in calo e peggiore delle attese.





A metà sessione il FTSEMib sale dello 0,95% a 21.109 punti mentre l'All Share sale dello 0,92% a 23.340 punti. In rialzo anche Mid Cap (+0,73%) e Star (+1,06%). Alle 12.44 il controvalore degli scambi era di poco inferiore al miliardo di euro.

A Piazza Affari, a livello settoriale, bene i bancari. Unicredit (+1,44%) ha emesso uno strumento subordinato di tipologia Tier 2 per un ammontare di 1 miliardo di dollari, con struttura callable. La scadenza dei titoli è fissata a 15 anni ed è prevista la possibilità di una sola call opzionale (ossia una possibilità di riacquisto) dopo il decimo anno alla pari, previa autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza. Le notes pagano una cedola fissa pari al 5,861% all’anno per i primi 10 anni corrisposta su base semestrale. Se non richiamate dall’emittente, la cedola verrà rideterminata in base al tasso swap in dollari a 5 anni maggiorato di un margine pari a 370,3 punti base. Il risconto all'emissione è stato molto positivo, con un libro ordini superiore ai 3 miliardi di dollari, e richieste da circa 200 investitori provenienti da tutto il mondo.

Sotto i riflettori UBI Banca (+5,33%), alle prese con il suo aumento di capitale. I diritti salgono del 15,5%.

Focus anche su Banca Carige (-0,47%). Ieri si sono dimessi 3 manager dal consiglio di amministrazione, Claudio Calabi, Alberto Mocchi e Maurizia Squinzi. I 3 dirigenti hanno motivato la propria decisione alla luce della mancata condivisione delle motivazioni e delle modalità che hanno condotto il board ad approvare la sfiducia all’amministratore delegato. Nel frattempo, secondo quanto scrive il Sole24Ore, la Vigilanza europea avrebbe dato il suo ultimatum al piano industriale (quindi su come saranno gestiti i crediti deteriorati e l’aumento di capitale), preteso entro il prossimo 23 giugno.

Gli analisti di Morgan Stanley hanno alzato da "equal weight" (neutrale) a "overweight" (sovrappesare) il loro giudizio su Luxottica (+2,85%). La promozione della banca americana sul titolo del colosso degli occhiali è completata dal rialzo del target price, portato da 50 a 65 euro.

STM, con un rialzo dell'1,65%, tenta di recuperare - per ora in minima parte - i quasi 10 punti percentuali persi ieri.

Tra i titoli a minor capitalizzazione molto bene OVS (+5,72%). Secondo indiscrezioni di stampa Italmobiliare (-0,04%) sarebbe interessata al gruppo dei grandi magazzini. La holding della famiglia Pesenti ha smentito che ci siano in rampa di lancio operazioni su OVS ma il focus sul titolo della società rimane elevato.