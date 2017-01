FTSEMib positivo. FCA prova il rimbalzo

La Repubblica ha riportato le reazioni di Sergio Marchionne in merito alle accuse dell’Epa sulle emissioni americane dei motori diesel. Prosegue la corsa di UBI Banca

di Edoardo Fagnani

13 gen 2017 ore 11:13

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano si confermano in territorio positivo. La Banca d’Italia ha comunicato che a novembre 2016 il debito pubblico italiano è risalito a oltre 2.229 miliardi di euro, rispetto ai quasi 2.224 miliardi di fine ottobre. In serata l’agenzia DBRS fornirà l’aggiornamento del rating sul debito sovrano dell’Italia.

Alle 11.10 il FTSEMib registrava un progresso dell’1,19% a 19.384 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava l’1,1%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,4%) e il FTSE Italia Star (+0,6%).

L’euro si conferma a 1,065 dollari.

Fiat Chrysler Automobiles prova il rimbalzo, dopo aver terminato la seduta di ieri con un tonfo del 16,1%; il titolo del gruppo automobilistico sale del 3,93% a 9,125 euro. La Repubblica ha riportato le reazioni di Sergio Marchionne, numero uno di Fiat Chrysler Automobiles, in merito alle accuse dell’Epa sulle emissioni americane dei motori diesel. Il manager sostiene che il gruppo non abbia commesso alcuna frode e che il caso non sia in nulla assimilabile a quello di Volkswagen. Marchionne evidenzia che la casa tedesca aveva montato un dispositivo che era in grado di distinguere quando l’auto si trovava al test e quando si trovava su strada mentre quello di FCA si comporta sempre allo stesso modo. Intanto, gli analisti di Equita sim hanno alzato da 8,9 euro a 9,8 euro il target price su Fiat Chrysler Automobiles, in seguito alla revisione dei parametri di valutazione dell’azienda; tuttavia, gli esperti hanno peggiorato da “Buy” (acquistare) a “Hold” (mantenere) il giudizio, in seguito alle incertezze relative all’inchiesta aperta dall’agenzia di protezione dell'ambiente degli Stati Uniti. Per lo stesso motivo Banca IMI ha peggiorato da “Buy” (acquistare) a “Add” (aggiungere) il rating su Fiat Chrysler Automobiles; tuttavia, gli esperti hanno incrementato da 9,1 euro a 10,4 euro il prezzo obiettivo.

In ripresa anche la holding EXOR NV (+5,62% a 42,25 euro).

Prosegue il rally di UBI Banca (+6,48% a 3,288 euro). L’istituto si attende utili netti per 1,2 miliardi di euro nel bilancio 2020. Di questi, 850 milioni sono già previsti nel piano industriale, a cui si aggiungeranno gli effetti prodotti dalle tre banche e i consistenti vantaggi fiscali connessi all’operazione. Intanto, gli analisti di HSBC hanno alzato da 2,82 euro a 3,29 euro il prezzo obiettivo su UBI Banca, in seguito all’incremento delle stime finanziarie per il triennio 2016/2018; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.

Intonazione positiva per Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier recupera l’1,86% a 2,628 euro. Dopo l’approvazione dell’aumento di capitale da 13 miliardi di euro gli analisti di HSBC hanno ridotto da 2,98 euro a 2,86 euro il prezzo obiettivo su Unicredit; tuttavia, gli esperti hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni.

In frazionale rialzo Mediaset; il titolo del gruppo del Biscione sale dello 0,19% a 4,196 euro. Gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato da 3,53 euro a 4,32 euro il target price su Mediaset; tuttavia, gli esperti hanno peggiorato il giudizio, portandolo da “Buy” (acquistare) a “Neutrale”, in seguito al rialzo messo a segno dal titolo nelle ultime settimane.