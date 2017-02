FTSEMib oltre i 19mila punti: brilla il BancoBPM

L’istituto ha comunicato i risultati del 2016, periodo chiuso con una perdita netta di 1,61 miliardi di euro. Molto bene anche UBI Banca. Intonazione negativa, invece, per Carige

di Edoardo Fagnani

13 feb 2017 ore 12:48

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano la settimana con gli indici in territorio positivo. In mattinata il Tesoro ha collocato cinque Btp per un ammontare di 8,5 miliardi di euro; il rendimento del settennale è salito e ha superato l’1,5%.

Alle 12,50 il FTSEMib registrava un rialzo dell’1,03% a 19.057 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,96%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,63%) e il FTSE Italia Star (+0,53%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco superiore ai 900 milioni di euro.

L’euro oscilla intorno agli 1,065 dollari.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Bancari sempre sotto i riflettori.

Intonazione positiva per Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier guadagna lo 0,63% a 12,72 euro, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale salgono dell’1,83% a 11,71 euro. Segno più anche per le azioni di risparmio (+2,3% a 42,29 euro). Gli analisti di Deutsche Bank hanno rivisto il target price su Unicredit, portandolo da 38 euro a 16 euro, in conseguenza all’avvio dell’aumento di capitale e dello stacco dei diritti; gli esperti hanno anche limato le stime sull’utile per azione per il biennio 2018/2019, ma hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni. UBS, invece, ha alzato da 13,2 euro a 13,8 euro il prezzo obiettivo sulla banca, ribadendo il giudizio “Neutrale”.

Giornata decisamente positiva per il BancoBPM; il titolo guadagna il 4% a 2,444 euro. L’istituto ha comunicato i risultati del 2016, periodo chiuso con una perdita netta di 1,61 miliardi di euro. I vertici dell’istituto hanno precisato che il risultato finale è stato penalizzato da rettifiche nette su crediti alla clientela per un ammontare di 2,96 miliardi di euro. Il risultato della gestione operativa è stato pari a 981,42 milioni di euro, mentre i proventi operativi si sono attestati a 4,74 miliardi. A fine 2016 il Common Equity Tier 1 era pari al 12,3% (11,42% fully loaded), sulla base di un patrimonio netto di circa 12 miliardi di euro. Sempre a fine esercizio gli impieghi lordi alla clientela ammontavano a 111 miliardi di euro. Alla stessa data i crediti deteriorati ammontavano a 16,2 miliardi di euro, in diminuzione del dell’8,4% rispetto al valore di inizio anno. L’indice di copertura dell’intero aggregato dei crediti deteriorati si attestava al 47,9%, in crescita rispetto al 43,8% del 31 dicembre 2015. Dopo la diffusione dei risultati Kepler Cheuvreux ha sforbiciato da 3 euro a 2,7 euro il prezzo obiettivo sul BancoBPM, in seguito alla riduzione delle stime sull’utile per azione per il triennio 2017/2019; gli esperti hanno ribadito l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio. Indicazione simile da Equota sim, che ha tagliato da 4,3 euro a 4,2 euro il target price sull’istituto, segnalando che il Common Equity Tier 1 è stato inferiore alle attese; tuttavia, gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni.

Anche UBI Banca è in forte rialzo (+4,66% a 3,098 euro). Dopo la diffusione dei risultati del 2016 gli analisti di Société Générale hanno alzato da 3,3 euro a 3,7 euro euro il target price sull’istituto, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il triennio 2017/2019; gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni. Sulla stessa lunghezza d’onda Equita sim, che ha incrementato da 3,1 euro a 3,6 euro sulla banca, in seguito al miglioramento delle stime finanziarie per il triennio 2017/2019; gli esperti hanno confermato il giudizio “Hold” (mantenere). Kepler Cheuvreux, invece, si è limitata a ritoccare al rialzo le stime sull’utile per azione per il periodo 2016/2019; gli esperti hanno confermato il prezzo obiettivo di 4,3 euro e il rating “Buy” (acquistare).

Banca Carige registra una flessione dello 0,55% a 0,3263 euro. L’istituto ligure ha comunicato i risultati preliminari del 2016, periodo chiuso con una perdita netta di 297,29 milioni di euro, valore che si confronta con il rosso di 127,6 milioni contabilizzato nell’esercizio precedente. Il risultato finale ha scontato la contabilizzazione di accantonamenti ai fondi rischi e oneri per 21,2 milioni, rettifiche di valore su avviamenti per 19,9 milioni e 70 milioni lordi (50,5 milioni netti) tra canone DTA (27,7 milioni lordi), tributi ed altri oneri di sistema (contributi ordinari e straordinari al fondo di risoluzione per 26,5 milioni lordi e al fondo di garanzia dei depositi per 9,1 milioni; rettifiche di valore riguardanti Atlante e lo schema volontario del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per 6,7 milioni). Sempre a fine giugno gli impieghi alla clientela ammontavano a 21,1 miliardi di euro, in flessione rispetto ai 22,8 miliardi di inizio anno. Alla stessa data i crediti deteriorati lordi erano pari a 7,3 miliardi di euro, con un coverage in aumento al 45,4% (42,9% a fine 2015). Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore di domenica Banca Carige starebbe studiando la cessione di crediti deteriorati per un ammontare di 2 miliardi di euro entro il 2017. Il quotidiano finanziario ha aggiunto che il progetto "potrebbe comprendere anche un aumento di capitale". Inoltre, Il Sole24Ore ha segnalato che Generali potrebbe convertire parte dei bond subordinati “Perpetual subordinated fixed/floating rate notes” di Banca Carige per un ammontare di circa 80 milioni di euro; l'operazione potrebbe consentire alla compagnia assicurativa di diventare uno dei maggiori azionisti dell'istituto ligure.

Unipol registra un balzo del 4,7% a 3,434 euro. Dopo la diffusione dei risultati preliminari del 2016 gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato da 4,01 euro a 4,1 euro il target price sulla compagnia assicurativa; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio. Indicazione simile da Equita sim, che ha aumentato da 3,8 euro a 3,95 euro per azione la valutazione su Unipol, in seguito al miglioramento della stima sul dividendo per il biennio 2017/2018; per lo stesso motivo la banca d’affari ha aumentato da 2,25 euro a 2,3 euro il prezzo obiettivo su UnipolSAI (+2,61% a 1,929 euro). Gli analisti hanno confermato l’indicazione di acquisto su entrambe le azioni.