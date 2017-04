Piazza Affari chiude la settimana (corta) in rosso: FTSEMib sotto i 20mila

Giornata negativa soprattutto per i bancari. Male Fiat Chrysler Automobiles, dopo che Exane ha tagliato il prezzo obiettivo. Piazza Affari chiusa venerdì e lunedì: le contrattazioni riprenderanno il 18 aprile

di Edoardo Fagnani

13 apr 2017 ore 17:45

Chiusura negativa per Piazza Affari e le principali borse europee nell’ultima seduta della settimana prima delle festività di Pasqua. A Milano, una delle borse peggiori del Vecchio Continente, in difficoltà le banche, su cui si sono concentrate vendite generalizzate. Male Fiat Chrysler Automobiles, in scia a una mezza bocciatura degli analisti di Exane.

Il FTSEMib ha terminato la giornata con un ribasso dell'1,16% a 19.774 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 19.764 punti e un massimo di 19.944 punti. Il FTSE Italia All Share ha ceduto l'1,06%. In rosso anche FTSE Italia Mid Cap (-0,58%) e il FTSE Italia Star (-0,94%). Nella seduta odierna il controvalore degli scambi è sceso a 2,28 miliardi di euro, rispetto ai 2,32 miliardi di ieri; oggi sono passate di mano 595.186.231 azioni (615.434.346 nella seduta di ieri). Su 355 titoli trattati, 262 hanno terminato la giornata con un ribasso, mentre le performance positive sono state 84; invariate le restanti 9 azioni.

L’euro ha oscillato tra gli 1,06 dollari e gli 1,065 dollari, dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha puntato il dito contro la forza del biglietto verde.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Vendite sui bancari.

Performance negativa per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier ha perso il 2,42% a 12,89 euro. Segno meno anche per IntesaSanpaolo (-1,61% a 2,438 euro) mentre il BancoBPM è arretrato del 2,84%.

Monte dei Paschi di Siena sempre sospesa dalle contrattazioni. L’assemblea degli azionisti dell’istituto toscano ha approvato il bilancio dell’esercizio 2016 chiuso con una perdita di 3,72 miliardi di euro, ripianata per 1,4 miliardi di euro, per effetto della delibera di riduzione del capitale adottata dall’assemblea dello scorso 24 novembre. Per quanto riguarda l’assemblea straordinaria, chiamata a votare sulla proposta di riduzione del capitale sociale a copertura della perdita residua 2016 (pari a 2,32 miliardi di euro) e sulle modifiche allo statuto sociale, non è stato raggiunto il quorum necessario al suo svolgimento e, pertanto, non è stata assunta alcuna deliberazione. Intanto, il Corriere della Sera ha riportato le parole pronunciate ieri dall’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Marco Morelli, durante l’assemblea dell’istituto. Il banchiere ha dichiarato che il piano che la banca sta predisponendo “sarà completamente diverso dalla strada tracciata a ottobre” e “si baserà su una ricapitalizzazione da 8,8 miliardi, come richiesto dalla BCE”.

Fiat Chrysler Automobiles è scesa del 3,73% a 9,15 euro. Gli analisti di Exane hanno tagliato da 7,67 dollari a 7,31 dollari il prezzo obiettivo sulla società guidata da Sergio Marchionne, in seguito alla riduzione delle stime sull’utile per azione per il biennio 2017/2018. Gli esperti hanno confermato il giudizio “Underperform” (farà meglio del mercato).

Tiscali ha perso l'1,09% a 0,0453 euro. Dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che dal 5 aprile Investment Construction Technology Group detiene una partecipazione potenziale del 16,255% del capitale dell’azienda. Dallo stesso giorno, Alexandru Suhusin, tramite la società controllata Destarola Holdings, detiene una partecipazione aggregata del 10,183% del capitale della compagnia telefonica. Nel dettaglio, lo 0,584% è relativo a diritti di voto riferibili ad azioni, mentre il restante 9,599% è relativo a una partecipazione potenziale.





Tra i titoli a minor capitalizzazioni bene Prelios (+5,29% a 0,0976 euro). Il gruppo ha comunicato di aver chiuso il 2016 con un fatturato consolidato in crescita del 16% circa, passando da 66,4 milioni di euro dell’esercizio 2015 a 76,8 milioni di euro al 31 dicembre 2016. Il reddito operativo è stato pari a 4,1 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al rosso di 0,8 milioni del 2015. La società evidenzia come i risultati sopra descritti "confermano i target che Prelios aveva comunicato al mercato e riflettono il processo di rilancio e riposizionamento avviato dalla società". Dal consiglio di amministrazione del prossimo 27 aprile tutti i risultati completi.

Il consiglio di amministrazione ha poi comunicato di aver ricevuto nei giorni scorsi alcune offerte non vincolanti relative a possibili partnership aventi per oggetto le attività di fund management in Italia comprese in Prelios Sgr. Le offerte saranno oggetto di approfondimento e valutazione da parte della società.