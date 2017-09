FTSEMib positivo e sui massimi giornata

In generale rialzo i bancari: a luglio l’ammontare delle sofferenze bancarie lorde era sceso sotto i 174 miliardi di euro. Intonazione decisamente positiva per Unicredit

di Edoardo Fagnani

12 set 2017 ore 15:41

Piazza Affari e le principali borse europee si confermano in teritorio positivo a metà pomeriggio. Gli analisti di Anima hanno segnalato che l’intervento dello Stato sul settore bancario italiano ha consentito di risolvere le situazioni di maggiore criticità garantendo la stabilità del sistema e la significativa riduzione del rischio sistemico. “Restano, però, le incertezze sul fronte politico: un incremento di volatilità potrebbe caratterizzare il periodo che precederà le prossime elezioni”, hanno precisato gli esperti. In mattinata il Tesoro ha collocato il BOT annuale per un ammontare di 6,5 miliardi di euro: il rendimento del titolo è rimasto negativo.

Alle 15.40 il FTSEMib guadagnava lo 0,79% a 22.308 punti (il massimo di giornata), mentre il FTSE Italia All Share era in rialzo dello 0,72%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,34%) e il FTSE Italia Star (+0,71%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco superiore agli 1,5 miliardi di euro.

L’euro è sceso sotto gli 1,195 dollari.

In generale rialzo i bancari. Secondo quanto riportato nel bollettino mensile pubblicato dalla Banca d'Italia a luglio l’ammontare delle sofferenze bancarie lorde era sceso sotto i 174 miliardi di euro; si tratta del livello minimo dal 2014.

Intonazione decisamente positiva per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier sale del 3,26% a 17,74 euro. Gli analisti di KBW hanno alzato da 18,2 euro a 18,7 euro il target price sulla banca. La stessa banca d’affari ha aumentato da 3,36 euro a 3,5 euro il prezzo obiettivo su IntesaSanpaolo (+0,91% a 2,88 euro). Gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato) su entrambi gli istituti.

Segno più anche per Banca Carige; il titolo dell’istituto ligure sale dell'1,88% a 0,2445 euro. Il Sole24Ore ha aggiornato su Banca Carige alla vigilia della riunione del consiglio di amministrazione che dovrebbe approvare il progetto di risanamento della banca. A quanto risulta il board dell’istituto ligure dovrebbe anche procedere alla cooptazione di un nuovo consigliere, in sostituzione dell’ex amministratore delegato Guido Bastianini, sfiduciato a giugno dal consiglio di amministrazione stesso su input dell’azionista di riferimento - con una quota del 17,58% - Malacalza Investimenti e che lo scorso venerdì ha rassegnato le sue dimissioni dal board.

Telecom Italia registra un frazionale rialzo dello 0,51% a 0,791 euro. Secondo quanto scritto su La Repubblica la Consob avrebbe comunicato alla Presidenza del Consiglio di aver acceso un faro sui comitati interni che permettono al consiglio di amministrazione della compagnia telefonica di funzionare al meglio. Secondo l’organo di controllo della borsa italiana in questi comitati dovrebbero sedere solo personalità indipendenti.

Fincantieri balza del 2,88% a 1,073 euro. Il Corriere della Sera ha scritto che potrebbe essere presto raggiunta un’intesa tra i governi di Italia e Francia sull’integrazione della cantieristica navale civile e militare dei due paesi. L’accordo supererebbe lo stallo creato dallo stop di Parigi all’acquisto della maggioranza dei cantieri Stx di Saint Nazaire da parte di Fincantieri.