Il FTSEMib si conferma in rosso. Focus sulle banche

Il Corriere della Sera ha riportato le nuove indicazioni della Commissione Europea in merito alla gestione delle situazioni più problematiche. In rialzo Banca Carige

di Edoardo Fagnani

12 ott 2017 ore 15:20

Piazza Affari e le principali borse europee registrano ribassi frazionali a metà pomeriggio. In mattinata il Tesoro procederà con l’emissione di tre Btp per un ammontare di quasi 7,5 miliardi di euro: il rendimento del settennale è stato fissato all’1,53%, mentre quello del trentennale è risultato di poco superiore al 3,3%.

Alle 15.20 FTSEMib registrava una flessione dello 0,59% a 22.419 punti, dopo aver toccato un massimo di 22.571 punti in avvio di giornata. Il FTSE Italia All Share era in calo dello 0,51%. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (+0,05%) e il FTSE Italia Star (-0,6%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a circa 1,2 miliardi di euro.

L’euro oscilla intorno agli 1,185 dollari.

I bancari restano sotto osservazione. Il Corriere della Sera ha riportato le nuove indicazioni della Commissione Europea in merito alla gestione delle situazioni bancarie più problematiche. Il quotidiano ha segnalato che la commissione “proporrà presto un’iniziativa di legge per fissare i livelli minimi di accantonamento unicamente per i casi di default originati da prestiti futuri”.

Intonazione negativa per il BancoBPM (-2,26% a 3,118 euro). Secondo quanto scritto su MF nelle prossime settimane l’istituto “attende le offerte non vincolanti sul portafoglio Sun, uno stock di crediti non garantiti dall’importo nominale di circa 2 miliardi di euro”. Con questa operazione il BancoBPM porterebbe a circa 4,5 miliardi l’ammontare delle cessioni di crediti deteriorati effettuate nel biennio 2016/2017, rispetto a un obiettivo di 8 miliardi di euro da smaltire entro il 2019.

Andamento decisamente positivo per Banca Carige. Il titolo dell’istituto ligure registra un progresso dell'1,29% a 0,236 euro. Banca Carige ha annunciato i risultati preliminari dell'operazione di liability management exercise (“LME”) lanciata il 29 settembre 2017. Nel dettaglio, l’offerta relativa al “Perpetual Tier I Junior Subordinated Notes due 2018”, ha ottenuto adesioni pari al 92,19% dell’importo offerto in scambio, il Low Tier II da 50 milioni di euro ha ottenuto adesioni pari al 100% dell’importo offerto in scambio, il Low Tier II da 100 milioni di euro ha ottenuto adesioni pari al 99,4% dell’importo offerto in scambio, mentre il Low Tier II da 200 milioni di euro ha ottenuto adesioni pari al 79,17% dell’importo offerto in scambio. Banca Carige ha ricordato che le offerte di scambio contengono anche istruzioni di voto favorevole per le assemblee degli obbligazionisti che si terranno il 21 ottobre 2017; di conseguenza, le assemblee raggiungeranno il quorum costitutivo e le relative delibere straordinarie saranno approvate in prima convocazione.

Italgas guadagna l'1,35% a 4,8 euro. Gli analisti di Berenberg hanno iniziato la copertura sull’azienda con un prezzo obiettivo di 5,3 euro e l’indicazione di acquisto delle azioni. Gli esperti apprezzano la politica dei dividendi adottata dall’azienda e stimano una crescita annua della cedola dell’8% nei prossimi esercizi.