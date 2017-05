Il FTSEMib resta positivo. Balzo di BancoBPM

La banca ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2017. Intonazione positiva per Unicredit, in scia alle indicazioni degli analisti dopo la diffusione della trimestrale

di Edoardo Fagnani

12 mag 2017 ore 11:16

Piazza Affari e le principali borse europee si confermano in territorio positivo nell’ultima seduta della settimana.

Alle 11.15 il FTSEMib era in rialzo dello 0,39% a 21.566, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,34%. Segno meno, invece, per il FTSE Italia Mid Cap (-0,14%) e il FTSE Italia Star (-0,15%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi aveva superato il miliardo di euro.

L’euro si conferma sotto gli 1,09 dollari, in attesa della diffusione di alcuni importanti dati macroeconomici in Europa e negli Stati Uniti.

Riflettori sempre puntati sui bancari.

Intonazione positiva per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier sale del 2,46 % a 17,09 euro. Dopo la diffusione dei risultati trimestrali gli analisti di Deutsche Bank hanno alzato da 16 euro a 19,2 euro il prezzo obiettivo su Unicredit, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il triennio 2017/2019; gli esperti hanno anche migliorato il giudizio e segnalano che la banca rappresenta una delle migliori opportunità di investimento nel settore. Per lo stesso motivo Equita sim ha incrementato da 16,4 euro a 19,2 euro per azione la valutazione sulla banca; gli esperti hanno confermato il rating “Buy” (acquistare). Sulla stessa lunghezza d’onda Goldman Sachs, che ha portato da 19,4 euro a 20 euro il target price sul Unicredit, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il periodo 2017/2021; gli esperti hanno confermato l’istituto nella propria lista di titoli da acquistare con convinzione. Anche Mediobanca ha aumentato a 20 euro il prezzo obiettivo sulla banca; gli analisti di Piazzetta Cuccia hanno ribadito il rating “Outperform” (farà meglio del mercato).

BancoBPM registra un balzo dell’8,29% a 2,848 euro. L’istituto ha chiuso il primo trimestre del 2017 con proventi operativi pari a 1,213 miliardi, in salita del 2,8% anno su anno. L’utile netto della gestione del primo trimestre si è attestato a 117 milioni, rispetto alla perdita pro-forma di 266,7 milioni del corrispondente periodo dello scorso esercizio. Al 31 marzo gli impieghi netti verso la clientela ammontavano a 110,3 miliardi di euro, in leggero calo (-0,2%) rispetto ai 110,6 miliardi di inizio anno. Alla stessa data le esposizioni nette deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinate) erano pari a 15 miliardi, in diminuzione del 12,8% rispetto ai 17,2 miliardi del 31 marzo 2016. Sempre a fine marzo 2017 Il Common Equity Tier 1 ratio phase-in era pari all’11,5%, mentre il CET1 ratio fully phased era stimato pari al 10,9%.

Enel scende dello 0,04% a 4,56 euro. Il colosso elettrico ha chiuso il primo trimestre del 2017 con ricavi per 19,37 miliardi di euro, in aumento dell’8,4% rispetto ai 17,87 miliardi ottenuti nei primi tre mesi dello scorso anno. In flessione, invece, il margine operativo lordo che si è ridotto del 2,6%, passando da 4,02 miliardi a 3,91 miliardi di euro; tuttavia, il risultato è stato migliore dei 3,8 miliardi stimati dagli analisti. In flessione, invece, il margine operativo lordo che si è ridotto del 2,6%, passando da 4,02 miliardi a 3,91 miliardi di euro. Il management giustificato la contrazione con la riduzione dei margini in Iberia, prevalentemente nella generazione, per effetto dell’acquisto di elettricità sul mercato spot a prezzi maggiori rispetto a quelli di vendita e del minore contributo delle fonti rinnovabili, nonché nel business retail. Al contrario, l'utile netto è cresciuto da 939 milioni a 983 milioni di euro, registrando un incremento del 4,7%. A fine marzo l’indebitamento netto era salito a 39,28 miliardi di euro, rispetto ai 37,55 miliardi di inizio anno. Sulla base di questi risultati i vertici di Enel hanno confermato i target finanziari per il 2017.

Riflettori accesi su Mediaset (-0,44% a 3,662 euro). Vivendi ha annunciato di aver presentato un’offerta per rilevare il 60% di Havas in mano a Vincent Bolloré, presidente e primo azionista della stessa società con il 29,9% dei diritti di voto. Il controvalore dell’operazione - finalizzata a creare un leader globale nei contenuti e nei media - sarebbe di circa 4 miliardi di euro.