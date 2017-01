Il FTSEMib limita i danni: salgono Unicredit e UBI Banca

Oggi si riunirà l’assemblea dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier per approvare l’aumento di capitale da 13 miliardi di euro. Andamento decisamente negativo per Mediaset

di Edoardo Fagnani

12 gen 2017 ore 12:19

Piazza Affari e per le principali borse europee registrano ribassi frazionali a metà giornata. Secondo Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Strategist and Head of Multi Asset di NN IP, l’incertezza politica sarà un fattore dominante nel 2017: porterà occasionali periodi di volatilità che richiederanno un approccio agli investimenti particolarmente flessibile. "I settori ciclici continueranno a sovraperformare i settori difensivi e portatori di rendimento, guidati sia dai fattori fondamentali in ripresa, sia da una svolta nelle scelte degli investitori", ha precisato lo strategist.

Intanto, in mattinata il Tesoro ha collocato tre Btp per un ammontare di 7,25 miliardi di euro.

Alle 12.20 il FTSEMib registrava una flessione dello 0,16% a 19.455 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,13%. Variazioni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,14%) e il FTSE Italia Star (-0,18%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco superiore al miliardo di euro.

L’euro è risalito a 1,065 dollari.

Bancari protagonisti a Piazza Affari.

Seduta altalenante per Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier vira in positivo e guadagna lo 0,69% a 2,644 euro. È in corso l’assemblea degli azionisti dell’istituto chiamata ad approvare l’aumento di capitale da 13 miliardi di euro; i vertici di Unicredit hanno precisato la ricapitalizzazione non è stata imposta dalla BCE. In un'intervista a La Stampa Jean Pierre Mustier ha dichiarato che l'aumento di capitale di Unicredit partirà nella prima parte del mese di marzo. Secondo quanto ripotato da alcune agenzie stampa la Fondazione Cariverona avrebbe ceduto lo 0,5% del capitale di Unicredit nel corso di alcune recenti sedute. Di conseguenza, la quota dell’ente nella banca sarebbe scesa dal 2,7% al 2,2%. Le vendite sarebbero avvenute nell'ambito della gestione del patrimonio finanziario della Fondazione Cariverona.

Giornata decisamente positiva per UBI Banca (+8,83% a 3,08 euro). I vertici dell’istituto hanno approvato l’offerta vincolante per l’acquisto del 100% del capitale di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti, incluse le relative controllate. Il corrispettivo per l’acquisto dell’intero capitale è stato fissato a un euro; inoltre, l’offerta prevede l’impegno del venditore di procedere a una ricapitalizzazione delle tre banche prima del Closing stimata in 450 milioni di euro. In connessione all’operazione è previsto un aumento di capitale a capo di UBI Banca per massimi 400 milioni di euro, al fine di mantenere, già dal 2017, un livello di CET1 Fully Loaded della Combined Entity (UBI Banca + le tre banche) superiore all’11%, coerente con il livello attuale.

Andamento decisamente negativo per Mediaset; il titolo del gruppo del Biscione registra una flessione del 3,53% a 4,208 euro, dopo il balzo del 5,9% messo a segno ieri. Fininvest ha chiarito con una nota di non aver ricevuto alcuna proposta e che non esistono né mai sono esistite negoziazioni con Vivendi. Ieri l’agenzia aveva riportato l’ipotesi di un’offerta in azioni da parte del gruppo francese verso la holding della famiglia Berlusconi. Intanto, gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato da 2,8 euro a 4,1 euro il prezzo obiettivo su Mediaset, sulla base dell’appeal speculativo sul titolo; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.

Generali cede lo 0,57% a 14 euro. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno tolto la compagnia assicurativa dalla propria lista di titoli preferiti, in seguito al rialzo messo a segno dal titolo nelle ultime settimane. Tuttavia, gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni e hanno alzato da 14 euro a 15,5 euro il prezzo obiettivo.

Prese di beneficio su TAS, dopo il balzo messo a segno ieri. Il titolo registra una flessione del 3,94% a 2,536 euro.