Il FTSEMib si conferma oltre i 22mila punti

Piazza Affari e le principali borse europee in rialzo di oltre un punto percentuale nella prima seduta della settimana. Ottima giornata per Saipem e per Fincantieri

di Edoardo Fagnani

11 set 2017 ore 16:01

Piazza Affari e le principali borse europee in rialzo di oltre un punto percentuale nella prima seduta della settimana. Alle 16.00 il FTSEMib registrava un progresso dell’1,43% a 22.088 punti, dopo aver toccato un massimo di 22.094 punti. Il FTSE Italia All Share guadagnava l’1,38%. In rialzo di poco meno di un punto percentuale il FTSE Italia Mid Cap (+0,98%) e il FTSE Italia Star (+0,88%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco inferiore agli 1,5 miliardi di euro. L’euro oscilla intorno agli 1,2 dollari. CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40 In recupero i bancari. Fa eccezione Banca Carige; il titolo dell’istituto ligure scende dello 0,96% a 0,2376 euro. Secondo quanto riportato da Il Sole24Ore di sabato il piano industriale di Banca Carige prevede il ritorno all'utile a partire dall'esercizio 2018. Il quotidiano finanziario ha ricordato che il business plan sarà presentato mercoledì 13 settembre. Intanto, dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che l’8 settembre Numen Capital ha ridotto la posizione corta su Banca Carige, portandola dall'1,74% all'1,63%. Buona giornata per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier sale del 2,63% a 17,17 euro. In frazionale calo Fiat Chrysler Automobiles. Le azioni del gruppo automobilistico scendono dello 0,22% a 13,53 euro. Affari&Finanza, l’inserto settimanale de La Repubblica, ha segnalato che Fiat Chrysler Automobiles sta raccogliendo i frutti della strategia impostata 5 anni fa da Sergio Marchionne: produzioni premium in Italia e liberazione di valore con lo spinoff di attività. Affari&Finanza ha citato un dato: meno di 7 anni dopo il primo scorporo, quello di CNH, la somma delle capitalizzazioni delle diverse società della galassia è passata da 19 a 52 miliardi di euro. Il gruppo, perdeva 7 anni fa 2 milioni al giorno mentre oggi ne guadagna 5. E i prossimi mesi riserveranno altre operazioni, come quelle di Marelli, Comau e del polo del lusso. In forte rialzo Saipem (+3,4% a 3,28 euro). Gli analisti di HSBC hanno iniziato la copertura sulla società di ingegneristica con un prezzo obiettivo di 4,4 euro e l’indicazione di acquisto delle azioni. Gli esperti ipotizzano una forte generazione di cassa dalle attività operative nel periodo 2017/2021. Intanto, dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che l'8 settembre Capital Fund Management ha limato la posizione corta su Saipem, portandola dallo 0,72% allo 0,69%. Al contrario, AQR Capital Management ha incrementato dal 3,03% al 3,13% lo "short" sulla società di ingegneristica. Unipol balza del 5,57% a 3,716 euro. Mediobanca ha incrementato da 4,3 euro a 4,88 euro il prezzo obiettivo sulla compagnia assicurativa, in seguito alla revisione dei parametri di valutazione dell’azienda; gli esperti hanno anche migliorato il giudizio, portandolo da “Neutrale” ad “Outperform” (farà meglio del mercato). Ottima giornata per Fincantieri (+5,53% a 1,05 euro). La società e Silversea Cruises hanno firmato un contratto per la realizzazione di una nuova nave da crociera ultra-lusso che entrerà a far parte della flotta dell’armatore nel 2020. La commessa ha un valore di circa 310 milioni di euro.

