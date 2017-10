Piazza Affari, la seduta parte con un (frazionale) rialzo

Prese di beneficio su Mediaset, dopo il rally registrato nelle ultime sedute. Avvio di giornata nervoso per i bancari: in frazionale calo IntesaSanpaolo

di Edoardo Fagnani

11 ott 2017 ore 09:07

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano la seduta odierna con variazioni frazionali. In mattinata il tesoro collocherà il BOT annuale per un ammontare massimo di 6 miliardi di euro.

Alle 09.10 FTSEMib era in progresso dello 0,3% a 22.403 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,28%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,13%) e il FTSE Italia Star (+0,18%).

Indici in frazionale rialzo a Wall Street nella seduta di ieri. Performance positiva per il Nasdaq che ha guadagnato lo 0,11% a 6.587 punti, dopo aver fissato il nuovo massimo storico a 6.608 punti in avvio di giornata. Il Dow Jones è salito dello 0,31% a 22.831 punti, dopo aver toccato il nuovo massimo a 22.851 punti. Variazione simile per l’S&P500 (+0,23% a 2.551 punti, con il nuovo massimo a 2.555 punti). Giornata decisamente positiva per Wal-Mart (+4,47% a 84,13 dollari): il colosso delle vendite ha fornito alcune stime per l’esercizio in corso e prevede un incremento delle vendite nette del 3%. Inoltre, l’azienda ha annunciato un nuovo piano di buy-back per un ammontare di 20 miliardi di dollari nell’arco di due anni.

La borsa di Tokyo ha terminato la seduta odierna con un frazionale rialzo. L’indice Nikkei ha messo a segno un progresso dello 0,28% a 20.881 punti. È proseguito il crollo di Kobe Steel, che oggi ha lasciato sul terreno il 17,8%.

L’euro si conferma oltre gli 1,18 dollari.

Avvio di giornata nervoso per i bancari.

In frazionale calo IntesaSanpaolo (-0,55% a 2,872 euro). Secondo quanto scritto su MF l’istituto guidato da Carlo Messina starebbe studiando una nuove cessione di un pacchetto di crediti unsecured per un ammontare nominale di circa 600 milioni di euro. Il quotidiano finanziario ha precisato che “nello stock ci sarebbero 65mila posizioni relative a operazioni di credito al consumo e cessione del quinto che il gruppo guidato da Carlo Messina punta a deconsolidare in tempi brevi”. MF ha segnalato che tra i soggetti interessati a queste attività ci sarebbero Mediobanca Credit Solutions e il gruppo norvegese Lindorff.

Prosegue il rialzo di Banca Carige, dopo il balzo messo a segno ieri. Il titolo dell’istituto ligure inizia la giornata con un rialzo dell’1,57% a 0,2392 euro.

Riflettori sempre accesi su Mediaset, dopo il rally registrato nelle ultime sedute. Il titolo del gruppo del Biscione inizia la seduta con una flessione dell’1,25% a 3,16 euro. La Repubblica è tornata sulla diatriba tra Vivendi e Mediaset, segnalando che tra le due società sembra possibile arrivare a un accordo. Inoltre, l’intesa potrebbe coinvolgere anche Telecom Italia, attraverso un accordo sui contenuti per la televisione, i personal computer e gli smartphone. Più in particolare, Mediaset potrebbe entrare a far parte del capitale di Canal Plus Italia, attualmente controllata all’80% da Telecom Italia e partecipata per il restante 20% da Vivendi.

Pirelli guadagna lo 0,45% a 6,625 euro. Dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il 4 ottobre la quota di China National Chemical Corporation in Pirelli si è ridotta al 60 %, in conseguenza alla quotazione dell’azienda a Piazza Affari. La commissione ha precisato che l’azionista detiene anche una partecipazione potenziale del 5%, relativa al contratto di prestito titoli nell'ambito del collocamento istituzionale in esecuzione dell'opzione di Over Allotment, con scadenza entro il 3 novembre 2017.

Retelit inizia la seduta con un balzo del 5,58% a 1,458 euro. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore F2i, il fondo infrastrutturale partecipato dalla Cassa Depositi e Prestiti, sarebbe intenzionato a entrare nel capitale della società quotata al segmento STAR, nell’ambito del progetto di creazione di un gruppo attivo nelle telecomunicazioni. L’operazione potrebbe concretizzarsi attraverso un aumento di capitale riservato che consentirebbe a F2i di ottenere una quota di maggioranza nell’azienda.