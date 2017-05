Piazza Affari resta positiva: focus sui bancari

Ottima giornata per Unicredit, dopo la diffusione dei risultati trimestrali. Segno più anche per Mediobanca. Intonazone negativa, invece, per Generali e Poste Italiane

di Edoardo Fagnani

11 mag 2017 ore 12:51

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni frazionali. Secondo Erik Knutzen, Chief Investment Officer – Multi-Asset Class di Neuberger Berman, le prospettive di lungo termine per l’Europa sono decisamente migliori rispetto a un anno fa. “Dopo le elezioni olandesi e francesi, il rischio politico sta venendo meno, mentre la decisione del primo ministro britannico Theresa May di tenere elezioni anticipate dovrebbe assicurarle maggiore consenso interno in vista dell’avvio delle negoziazioni per la Brexit”, ha precisato l’esperto, che ha aggiunto “se l’Europa prosegue su questa linea, gli investitori potrebbero avere più motivi del solito per ignorare il detto Sell in May and go away”. In mattinata il Tesoro ha collocato quattro Btp per un ammontare di circa 7,2 miliardi di euro; il rendimento del settennale è sceso all’1,65%.

Alle 12.50 il FTSEMib registrava un progresso dello 0,24% a 21.604 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,22%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,11%) e il FTSE Italia Star (+0,81%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi aveva superato gli 1,6 miliardi di euro.

L’euro si conferma sotto gli 1,09 dollari.

Bancari protagonisti di giornata.

Seduta brillante per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier registra un rialzo del 4,29% a 16,78 euro. La banca ha terminato il primo trimestre del 2017 con ricavi pari a 4,8 miliardi di dollari, in rialzo del 3,4% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. L’utile netto di gruppo è aumentato a 907 milioni, in crescita del 40,6% rispetto ai 645 milioni dello stesso periodo del 2016. A fine marzo i crediti verso la clientela si sono attestati a 419,3 miliardi, in salita dello 0,3% rispetto a fine 2016. Alla stessa data le esposizioni deteriorate lorde si sono ridotte a 55,3 miliardi. Il CET1 ratio fully loaded si è attestato all'11,45%, in miglioramento di 30 punti base rispetto al CET1 ratio registrato a fine 2016 (dopo l'aumento di capitale). Dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre del 2017 gli analisti di S&P Global hanno alzato da 16 euro a 21 euro il target price su Unicredit, apprezzando i risultati trimestrali comunicati dall’istituto; gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquistare le azioni con convinzione.

UBI Banca intorno alla parità (+0,2% a 3,918 euro). La banca ha terminato il primo trimestre del 2017 con proventi operativi pari a 798,2 milioni di euro, in salita del 3,3% rispetto ai 772,9 dello stesso periodo del 2016. L’utile netto ha superato i 67 milioni di euro, in crescita del 59,4% rispetto ai 42,1 milioni dello stesso periodo del 2016. Al netto delle poste non ricorrenti, l’utile si sarebbe attestato a 86,3 milioni, più del doppio (+103%) rispetto ai 42,5 milioni del primo trimestre 2016. Al 31 marzo 2017, gli impieghi verso la clientela erano pari a 84,5 miliardi, rispetto agli 81,9 miliardi di inizio anno. Alla stessa data lo stock di crediti deteriorati lordi era pari a 12,4 miliardi di euro, in calo dello 0,9% rispetto ai 12,52 miliardi del dicembre 2016. UBI Banca ha compiuto un’ulteriore svalutazione del Fondo Atlante per 13,5 milioni netti. La svalutazione complessiva dell’investimento nei veicolo di Quaestio è così pari a 52,9 milioni netti. In parallelo alla presentazione della trimestrale la banca ha diffuso un aggiornamento del piano industriale per includere le tre bridge banks (Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova Carichieti). Nel dettaglio, UBI Banca punta a una crescita dei proventi operativi da circa 3,6 miliardi nel 2016 a 4,1 nel 2019 e a 4,5 miliardi nel 2020. Inoltre, l'istituto punta a crediti netti verso la clientela in crescita da circa 94,2 miliardi a fine 2016 a circa 97,3 miliardi nel 2019 e 100,1 miliardi nel 2020. La banca prevede che l’utile netto del 2019 sarà pari a circa 919 milioni e stima la distribuzione del 40% circa dell’utile ordinario.

Intonazione negativa per BPER Banca (-0,5% a 4,74 euro), dopo aver terminato la seduta di ieri con un ribasso del 5,7%. Il management di Unipol ha segnalato che al momento detiene il 9,9% del capitale dell’istituto. Nel dettaglio, a quota del 5% detenuta a supporto della partnership industriale in essere ha natura stabile, mentre l’ulteriore quota rappresenta, al momento, un investimento finanziario. Intanto, dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre del 2017 gli analisti di Citigroup hanno tagliato da 5,9 euro a 5,5 euro il prezzo obiettivo su BPER Banca, segnalando che il dato sull’utile netto trimestrale è stato inferiore alle attese; gli esperti hanno anche peggiorato a “Neutrale” il giudizio.

Mediobanca è in progresso del 2,7% a 9,32 euro. L’istituto di Piazzetta Cuccia ha chiuso i primi nove mesi dell’esercizio 2016/2017 (l’istituto chiude il bilancio il 30 giugno) con un utile netto di 613,9 milioni di euro, in aumento del 38,8% rispetto ai 442,4 milioni contabilizzati nello stesso periodo dello scorso esercizio. A fine marzo gli impieghi erano pari a 37,15 miliardi di euro, mentre le attività deteriorate sono diminuite a 921 milioni di euro (-2%). L’incidenza sul totale degli impieghi si è ridotta al 2,5%, con un tasso di copertura in salita al 56%. Sempre a fine marzo il Common Equity Tier 1 (phased in) era pari al 13,12%. Dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali gli analisti di Citigroup hanno ritoccato al rialzo il prezzo obiettivo su Mediobanca, portandolo da 9,5 euro a 10 euro; gli esperti hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters Mediobanca avrebbe collocato un bond senior della durata di 5 anni a tasso variabile. Il rendimento è indicato a 90 punti base oltre il tasso Euribor a tre mesi.

Generali è in ribasso del 2,35% a 14,93 euro. La compagnia assicurativa ha terminato il primo trimestre del 2017 con un utile netto di 535 milioni di euro, in flessione del 9% rispetto ai 588 milioni contabilizzati nei primi tre mesi dello scorso anno, in conseguenza al maggiore impatto della fiscalità e alle svalutazioni effettuate nel trimestre per circa 42 milioni di euro riferite ad Alitalia. In miglioramento il risultato operativo, che nel primo trimestre è cresciuto del 4,2%, passando da 1,16 miliardi a 1,21 miliardi di euro, spinto dalla performance tecnica Vita e dal segmento Holding e altre attività. A fine marzo l’Economic Solvency Ratio, che indica la solidità patrimoniale della compagnia assicurativa, era pari al 195%, in leggero aumento rispetto al 194% di inizio anno.

Unipol cede lo 0,28% a 4,216 euro. La compagnia ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2017, periodo chiuso con un utile netto (escluse le quote di terzi) di 157 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto ai 151 milioni contabilizzati nello stesso periodo dello scorso anno. La raccolta diretta assicurativa – al lordo delle cessioni in riassicurazione – si è attestata a 3,21 miliardi di euro, in contrazione del 32,9% rispetto al dato del primo trimestre del 2016 (4,78 miliardi di euro), in conseguenza al forte rallentamento registrato nel comparto Vita (-56,6% a 1,23 miliardi di euro), dovuta in particolare al canale della bancassicurazione.

Poste Italiane perde l’1,09% a 6,37 euro. La società ha chiuso il primo trimestre del 2017 con ricavi totali inclusivi dei premi assicurativi pari a 9,54 miliardi di euro, in calo del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile netto si è attestato a quota 351 milioni, in calo rispetto ai 367 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. I dati sono stati superiori alle attese degli analisti che stimavano un giro d'affari pari a 9,36 miliardi di euro e un utile netto di 324 milioni di euro. Nel corso della conference call a commento dei risultati trimestrali il neo amministratore delegato, Matteo Del Fante ha parlato della politica dei dividendi, rassicurando che la distribuzione dell’utile sarà ragionevolmente analoga a quella degli ultimi due anni, quindi basata su un pay out (ossia la percentuale di dividendi distribuiti) dell’80%. Dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre del 2017 gli analisti di Banca Akros hanno migliorato il giudizio sulla società e ora consigliano di accumulare le azioni in portafoglio, sulla base di un prezzo obiettivo di 7,1 euro.

Geox registra un balzo del 13,8% a 2,902 euro. La società ha chiuso il primo trimestre 2017 con ricavi in aumento dell'1,2% a 297,9 milioni di euro; l'incremento, a cambi costanti, è stato pari allo 0,1%. Dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre del 2017 gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato da 2,05 euro a 3,1 euro il prezzo obiettivo su Geox, in seguito al miglioramento delle stime sulla redditività per il biennio 2017/2018; gli esperti hanno anche migliorato il giudizio e ora consigliano l’acquisto delle azioni. Promozione completa anche da Banca Akros, che ha portato il target price da 2,55 euro a 2,9 euro il target price e ora consiglia di accumulare le azioni in portafoglio.