Il FTSEMib vira in rialzo. Banche nervose

Intonazione negativa per Unicredit, alla vigilia della riunione dei soci. In rialzo, invece, UBI Banca. Ottima giornata per Tod's, sulle voci di un ingresso di Andrea Bonomi

di Edoardo Fagnani

11 gen 2017 ore 11:06

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni frazionali. In mattinata il Tesoro collocherà un BOT annuale per un ammontare massimo di 7 miliardi di euro.

Alle 11.00 il FTSEMib era in rialzo dello 0,16%, dopo essere arrivato a perdere oltre l’1% in avvio di giornata. Il FTSE Italia All Share recupera lo 0,19%. Progressi frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,48%) e il FTSE Italia Star (+0,32%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco inferiore ai 700 milioni di euro.

L’euro è sceso sotto gli 1,055 dollari.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Seduta contrastata per i bancari.

Intonazione negativa per Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier è in calo dell’1,49% a 2,64 euro. Domani si riunirà l’assemblea degli azionisti dell’istituto chiamata ad approvare l’aumento di capitale da 13 miliardi di euro. Secondo quanto scritto su Il Messaggero, le nuove azioni potrebbero essere offerte con uno sconto del 30-40% rispetto al prezzo teorico dopo lo stacco dei diritti.

In rialzo, invece, UBI Banca (+1% a 2,828 euro). Secondo la Repubblica dovrebbero tenersi oggi i consigli di gestione e di sorveglianza dell’istituto per presentare un’offerta per Banca Marche, Popolare Etruria e CariChieti. L’istituto guidato da Victor Massiah rilevando 3 delle 4 good bank nate dalla risoluzione di fine 2015, si ritroverà 700 milioni di dote fiscale, 18 miliardi di raccolta e 4.500 dipendenti in più. UBI verserà un simbolico euro e procederà poi con un aumento di capitale, che il mercato stima intorno ai 400 milioni di euro.

Il Monte dei Paschi di Siena è rimasto sospeso dalle contrattazioni. Ieri il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha ricevuto il presidente e l’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Alessandro Falciai e Marco Morelli. Il Ministro e i suoi collaboratori hanno avviato con il management della banca il confronto propedeutico alla definizione del piano industriale che contempla la ricapitalizzazione precauzionale e in conformità con le previsioni della Direttiva europea su risanamento e risoluzioni delle banche. Il Tesoro ha ricordato che nelle prossime settimane il piano industriale andrà sottoposto alla Banca Centrale Europea che ne dovrà valutare l’efficacia rispetto all’esigenza di rafforzamento del capitale.

Banca Mediolanum guadagna il 2,24% a 7,31 euro. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato da 7 euro a 7,3 euro il prezzo obiettivo sulla compagnia, in seguito al miglioramento della stima sull’utile per azione per il 2016; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.

ENI sale dello 0,32% a 15,6 euro. Ieri, il Cane a sei zampe ha collocato un'emissione obbligazionaria con durata di 10 anni (scadenza gennaio 2027) a tasso fisso per un ammontare di 750 milioni di euro. Il prestito obbligazionario paga una cedola annua dell’1,5% e ha un prezzo di re-offer di 99,229%. Intanto, gli analisti di Exane hanno alzato da 12,5 euro a 15 euro il target price su ENI, in seguito al miglioramento delle stime sulla generazione di cassa nei prossimi trimestri; gli esperti hanno anche migliorato da “Underperform” a “Neutrale” il giudizio.

Telecom Italia è in rialzo dell’1,51% a 0,8405 euro. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato da 0,95 euro a 1,05 euro il target price sulla compagnia telefonica, in seguito al miglioramento delle stime sulla generazione di cassa nei prossimi esercizi; gli esperti hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni.

Tod’s registra un balzo dell’8,47% a 65,95 euro. Secondo quanto scritto sul Corriere della Sera Andrea Bonomi è entrato nel capitale della società, rilevando una quota del 3%; Bonomi avrebbe speso circa 60 milioni di euro. L’operazione sarebbe stata effettuata tramite il fondo Strategic Capital. La mossa di Bonomi è stata apprezzata dagli analisti. Barclays ha alzato da 45 euro a 54 euro il target price su Tod’s, in seguito al miglioramento dei parametri di valutazione del settore di riferimento; tuttavia, gli esperti hanno confermato il giudizio “Underweight” (sottopesare). Citigroup ha aumentato da 57 euro a 69 euro il prezzo obiettivo sull’azienda, in scia al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il triennio 2016/2018; gli esperti hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni. HSBC, invece, ha incrementato da 56 euro a 62 euro per azione la valutazione su Tod’s; gli esperti hanno confermato il rating “Hold” (mantenere).

Salvatore Ferragamo sale dell’1,51% a 24,95 euro. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno incrementato da 25 euro a 27,5 euro il prezzo obiettivo sulla società del lusso, sulla base del miglioramento delle stime sull’utile per azione per il triennio 2017/2019; gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni.

Moncler guadagna il 3,84% a 17,29 euro. Gli analisti di HSBC hanno ritoccato al rialzo il prezzo obiettivo sul gruppo dei piumini, portandolo da 19 euro a 20 euro, in seguito alla revisione dei parametri di valutazione dell’azienda; gli esperti hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni.