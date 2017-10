Il FTSEMib perde mezzo punto percentuale

Riflettori sempre puntati sui bancari: intonazione negativa per IntesaSanpaolo. Si è fermato il rally di Mediaset. Buona giornata per Saipem

di Edoardo Fagnani

10 ott 2017 ore 09:11

Piazza Affari e le principali borse europee registrano ribassi frazionali.

Alle 11.15 il FTSEMib era in flessione dello 0,59% a 22.343 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in calo dello 0,56%. Sotto la parità anche il FTSE Italia Mid Cap (-0,34%) e il FTSE Italia Star (-0,44%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a circa 750 milioni di euro.

L’euro ha superato gli 1,175 dollari.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Riflettori sempre accesi sui bancari. Secondo quanto riportato nel bollettino mensile pubblicato dalla Banca d'Italia ad agosto l’ammontare delle sofferenze bancarie lorde era sceso sotto i 173 miliardi di euro; si tratta del livello minimo dal 2014.

In ribasso IntesaSanpaolo (-1,1% a 2,88 euro). Secondo quanto riportato da Il Sole24Ore la fondazione Compagnia Sanpaolo avrebbe collocato 150 milioni di azioni dell’istituto guidato da Carlo Messina pari allo 0,85% del capitale. L’azionista avrebbe ridotto all’8,2% la quota detenuta nella banca, incassando circa 450 milioni di euro.

In frazionale rialzo UBI Banca (+0,49% a 4,092 euro). Ieri l’istituto ha collocato un bond non garantito con scadenza a ottobre 2022 per un ammontare di 750 milioni di euro; il titolo ha ricevuto ordini per circa 1,2 miliardi. Il rendimento è stato fissato a 62 punti base oltre il tasso mid swap di riferimento.

Si è fermato il rally di Mediaset. Il titolo del gruppo del Biscione registra un frazionale calo dello 0,51% a 3,128 euro.

Ferrari è in ribasso dell’1,32% a 97,4 euro, dopo il forte rialzo messo a segno ieri. Il Sole24Ore ha riportato le dichiarazioni rilasciate dal numero uno di Ferrari, Sergio Marchionne, a Wall Street. Il manager ha confermato che il progetto Sport Utility Vehicle procede, aggiungendo che occorreranno almeno 30 mesi per decidere sulla produzione. Il quotidiano finanziario ha segnalato che maggiori dettagli saranno presenti nel nuovo business plan al 2022. Per il Cavallino Rampante si tratterebbe di aggredire una nuova fascia di mercato, anche se il focus dell’azienda resterà sulle super-car.

Intonazione positiva per Saipem (+1,51% a 3,638 euro). La società di ingegneristica ha annunciato di essersi aggiudicata due commesse in Messico e in Cile per un ammontare di circa 350 milioni di dollari.