Borse, probabile un avvio negativo

Riflettori sempre puntati sui titoli del settore bancario: focus sul BancoBPM dopo la trimestrale. Leonardo potrebbe registrare variazioni importanti

di Edoardo Fagnani

10 nov 2017 ore 08:28

Piazza Affari e le principali borse europee dovrebbero iniziare l’ultima seduta della settimana con ribassi frazionali. In mattinata il Tesoro collocherà il BOT annumale per un ammontare di 5,5 miliardi di euro

Riflettori sempre puntati sui titoli del settore bancario.

Focus sul BancoBPM. Ieri l’istituto ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2017, chiusi con un utile netto di 3,13 miliardi di euro, risultato che comprende una voce straordinaria di 3,08 miliardi di euro, relativa alla fusione tra i due istituti. Al netto di questa voce il risultato finale è pari a 52,73 milioni e si confronta con la perdita di 632,66 milioni di euro contabilizzata nei primi nove mesi del 2016. A fine settembre gli impieghi netti alla clientela ammontavano a 107,9 miliardi di euro, in contrazione del 4% rispetto ai 110,6 miliardi di inizio anno. Il calo è imputabile esclusivamente alla forte diminuzione dei crediti deteriorati netti, scesi nei primi nove mesi di circa 2,2 miliardi, mentre i crediti in bonis registrano una crescita di circa 0,5 miliardi. Alla stessa data i crediti deteriorati ammontavano a 14 miliardi di euro, in diminuzione del 13,7% rispetto al valore di inizio anno. Il management del BancoBPM ha segnalato che il completamento delle cessioni di crediti deterioriati concordate con la BCE (8 miliardi di euro) è previsto entro giugno 2018, in anticipo di 18 mesi rispetto agli obiettivi di piano.

Leonardo potrebbe registrare variazioni importanti. La società ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con ricavi pari a poco meno di 8 miliardi di euro, sostanzialmente in linea rispetto al corrispondente periodo del 2016. Il periodo gennaio-settembre si è chiuso con un utile netto pari a 272 milioni di euro, in calo del 23% rispetto ai 353 milioni dei primi nove mesi dell'anno scorso. Il management ha rivisto alcune stime del 2017. Gli ordini sono attesi a circa 12 miliardi di euro (precedenti attese tra 12 e 12,5 miliardi di euro), i ricavi tra gli 11,5 e i 12 miliardi (precedenti attese a circa 12 miliardi di euro), il margine operativo lordo è atteso tra gli 1,05 e gli 1,1 miliardi di euro (precedenti attese tra gli 1,25 e gli 1,3 miliardi di euro).

Indici in frazionale calo a Wall Street nella seduta di ieri. Il Nasdaq ha registrato una flessione dello 0,58% a 6.750 punti. Segno meno anche per l’S&P500 (-0,38% a 2.585 punti). Performance simile per il Dow Jones che è sceso dello 0,43% a 23.462 punti. Seduta brillante per Office Depot (+7,64% a 3,24 dollari), dopo la diffusione dei dati trimestrali, risultati migliori delle attese degli analisti.

La borsa di Tokyo ha terminato la settimana con una seduta negativa. L’indice Nikkei ha lasciato sul terreno lo 0,82% a 22.681,5 punti. Performance negative per i titoli del settore finanziario: Mizuho Financial Group e Mitsubishi UFJ Financial Group hanno perso rispettivamente l’1,07% e l’1,37%.

L’euro ha sfiorato gli 1,165 dollari.