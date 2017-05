Piazza Affari, il FTSEMib resta in rosso

In generale flessione i bancari: pessima giornata per BPER Banca, dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre del 2017. Intonazione positiva per Saipem e per ENI

di Edoardo Fagnani

10 mag 2017 ore 12:52

Piazza Affari e le principali borse europee registrano ribassi frazionali. In mattinata il Tesoro ha collocato il BOT annuale per un ammontare di 6,5 miliardi di euro; il rendimento resta negativo.

Alle 12.50 il FTSEMib era in ribasso dello 0,21% a 21.440 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,28%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,73%) e il FTSE Italia Star (-0,58%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a circa 1,3 miliardi di euro.

L’euro è sceso sotto gli 1,09 dollari.

In generale flessione i bancari. Secondo quanto riportato nel bollettino mensile pubblicato dalla Banca d'Italia a marzo l’ammontare delle sofferenze bancarie lorde è sceso sotto i 203 miliardi di euro.

Pessima giornata per BPER Banca (-4,83% a 4,806 euro). L’istituto ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2017, periodo chiuso con un utile netto (escluse le quote di terzi) di 14,56 milioni di euro, in contrazione del 53% rispetto ai 30,98 milioni ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno; l’utile sarebbe stato di 25,9 milioni escludendo la svalutazione straordinaria della quota del Fondo Atlante. In leggero miglioramento, invece, il risultato di gestione, che è salito da 190,37 milioni a 191,34 milioni di euro (+0,5%). La redditività operativa si è ridotta dello 0,9%, passando da 505,17 milioni a 500,77 milioni di euro, in conseguenza alla riduzione del margine di interesse (-2,9%). A fine marzo i crediti alla clientela, al netto delle rettifiche di valore, ammontavano a 45,7 miliardi di euro, in aumento dello 0,4% rispetto al valore di inizio anno. Alla stessa data i crediti deteriorati netti erano scesi dello 3,1% a 6 miliardi di euro. Il livello di copertura è salito a 45,6% rispetto al 44,5% della fine dello scorso anno, senza considerare né l’ammontare dei “write off” su sofferenze ancora in essere (un miliardo di euro) che portano l’indice di copertura al 50,3% (49,4% al 31 dicembre 2016). Dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre del 2017 gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno ridotto da 6,1 euro a 5,9 euro il target price su BPER Banca, in seguito al taglio delle stime sull’utile per azione per il triennio 2017/2019. Tuttavia, gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni. Banca Akros, invece, ha peggiorato il giudizio e ora consiglia di ridurre l’esposizione del titolo in portafoglio, sulla base di un prezzo obiettivo di 4,5 euro.

Vendite su Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier registra una flessione dello 0,13% a 15,88 euro. Oggi si riuniranno i vertici della banca per l’esame dei risultati del primo trimestre del 2017.

ENI registra un minimo rialzo dello 0,14% a 14,76 euro. Il Cane a sei zampe ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2017, periodo chiuso con ricavi per 18,05 miliardi di euro, in aumento del 35,2% rispetto ai 13,34 miliardi ottenuti nel primo trimestre dello scorso anno. L’utile operativo adjusted delle continuing operations è stato pari a 1,83 miliardi di euro, in forte miglioramento rispetto ai 583 milioni dei primi tre mesi del 2016. Il risultato netto di competenza degli azionisti ENI è tornato positivo per 965 milioni di euro, rispetto al rosso di 796 milioni contabilizzato nei primi tre mesi del 2016. In particolare, il management ha precisato che i risultati industriali saranno accompagnati dalle cessioni già firmate, con particolare riferimento agli asset esplorativi in Egitto e in Mozambico, il cui completamento è atteso entro l'anno. Inoltre, la generazione di cassa organica e gli incassi da dismissioni dovrebbero consentire di finanziare integralmente gli investimenti e i dividendi del 2017 a un livello di prezzo Brent ben al di sotto di quello attuale.

Saipem in territorio positivo (+0,12% a 0,4005 euro). La società di ingegneristica si è aggiudicata un nuovo contratto EPCI per il pacchetto SURF del campo Liza progetto operato da Esso Exploration e Production Guyana Limited, una controllata di ExxonMobil. I lavori avranno inizio nel 2019. Inoltre, Saipem ha acquisito nuovi contratti e variazioni dello scopo del lavoro di contratti in corso di esecuzione nelle aree del Mare del Nord e del West Africa. Le nuove acquisizioni ammontano complessivamente a 500 milioni di dollari. Intanto, gli analisti di Jefferies hanno tagliato da 0,56 euro a 0,38 euro il target price su Saipem, in seguito alla riduzione delle stime sui ricavi per il triennio 2017/2019. Gli esperti hanno anche peggiorato da “Buy” (acquistare) a “Hold” (mantenere) il giudizio.

Mediaset è in calo dello 0,05% a 3,722 euro. Il gruppo del Biscione ha chiuso il primo trimestre 2017 con ricavi netti pari a 889,3 milioni di euro, in flessione di 22,7 milioni di euro rispetto ai 912 milioni dei primi tre mesi dello scorso anno. Il reddito operativo è stato positivo per 76,6 milioni di euro, in sensibile miglioramento rispetto ai 21,4 milioni dell’omologo trimestre precedente. La redditività operativa, ossia il rapporto tra reddito operativo e fatturato, si è attestata all’8,6%, in salita rispetto al 2,3% registrato nel 2016. Il trimestre si è chiuso con un utile netto pari a 15,9 milioni di euro rispetto al risultato negativo pari a 18,2 milioni conseguito nei primi tre mesi del 2016. Sulla base di questi risultati il management di Mediaset ha confermato la previsione di conseguire su base annua un risultato operativo e un risultato netto consolidato positivi. Dopo la diffusione dei risultati trimestrali gli analisti di Morgan Stanley hanno alzato da 3,6 euro a 3,8 euro il prezzo obiettivo su Mediaset, apprezzando il taglio dei costi effettuato dal management; gli esperti hanno confermato il rating “Equalweight” (neutrale).

Prosegue il rally di Campari (+4,59% a 6,04 euro). Dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre del 2017 gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato da 4,75 euro a 4,9 euro il target price sulla società, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il triennio 2017/2019; gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale”. Per lo stesso motivo Raymond James ha aumentato da 5,55 euro a 6,4 euro il prezzo obiettivo su Campari, ribadendo il rating “Outperform” (farà meglio del mercato). Sulla stessa lunghezza d’onda Mediobanca, che ha aumentato da 4,75 euro a 5,4 euro per azione la valutazione sull’azienda; gli esperti hanno ribadito il giudizio “Neutrale”. Equita sim ha incrementato da 4,7 euro a 5,5 euro il target price su Campari, in seguito al miglioramento delle stime sul fatturato e sulla redditività per l’esercizio in corso; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.

Giornata negativa per la Juventus FC (-2,95% a 0,92 euro). La squadra bianconera ha battuto per 2 a 1 il Monaco e si è qualificata per la finale di Champions League che si disputerà a Cardiff il 3 giugno.

Vendite su OVS (-3,06% a 6,18 euro). Gruppo Coin ha concluso del collocamento accelerato di 25 milioni di azioni ordinarie OVS, rappresentanti circa l’11% delle azioni in circolazione. I titoli sono stati collocati presso investitori istituzionali internazionali a un prezzo di 6,11 euro per azione, per un controvalore complessivo di circa 152,8 milioni di euro. A seguito del collocamento accelerato la quota di partecipazione di Gruppo Coin in OVS è scesa dal 42,12% a circa il 31,12% del capitale.