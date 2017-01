Borse, indici incerti in avvio

Focus su UBI Banca. Da monitorare Enel. Brunello Cucinelli potrebbe registrare variazioni importanti: ieri, la società ha comunicato i risultati preliminari del 2016

di Edoardo Fagnani

10 gen 2017 ore 08:12

Previsto un avvio di giornata all'insegna della cautela per Piazza Affari e per le principali borse europee.



Focus su UBI Banca. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore nei prossimi giorni potrebbe riunirsi il consiglio di amministrazione della banca per approvare l’offerta vincolante di acquisto di tre delle quattro “good bank” (Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti).



Da monitorare Enel. Ieri il colosso elettrico ha emesso un green bond (titoli emessi per finanziare progetti nel settore ambientale) con scadenza nel 2024 per un ammontare di 1,25 miliardi di euro; il titolo ha ottenuto richieste per circa 3 miliardi di euro. Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,001% ed il rendimento effettivo a scadenza è pari all'1,137%.



Brunello Cucinelli potrebbe registrare variazioni importanti. Ieri, la società ha comunicato i risultati preliminari del 2016. Lo scorso anno l'azienda del cachemire ha realizzato ricavi per 456 milioni di euro, con un incremento del 10,1% rispetto ai 414,2 milioni registrati nell'esercizio precedente; la crescita delle vendite a cambi costanti è stata pari al 10,4%. A fine 2016 l'indebitamento netto si era ridotto a 51 milioni di euro, rispetto ai 56,4 milioni di inizio anno; nell'intero esercizio Brunello Cucinelli ha investito complessivamente 30 milioni di euro. Per l'esercizio in corso i vertici dell'azienda prevedono una sana crescita a due cifre sia del fatturato che della redditività.



Avvio di settimana contrastato per Wall Street. Il Dow Jones ha subito una flessione dello 0,38% a 19.887 punti. Variazione simile per l’S&P500 (-0,36% a 2.269 punti). Performance positiva, invece, per il Nasdaq che ha guadagnato lo 0,2% a 5.532 punti (con il nuovo massimo storico a 5.541 punti).



La Borsa di Tokyo ha ripreso le contrattazioni dopo la pausa di ieri con una seduta negativa. L’indice Nikkei ha lasciato sul terreno lo 0,79% a 19.301,5 punti. In difficoltà i titoli del settore finanziari: Mizuho Financial Group e Mitsubishi UFJ Financial Group hanno perso rispettivamente l’1,07% e l’1,53%.



L’euro ha toccato gli 1,06 dollari.