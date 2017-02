Piazza Affari cauta in avvio: banche protagoniste

Segno più per UBI Banca, mentre BPER Banca è sospesa per eccesso di ribasso dopo la diffusione dei risultati preliminari del 2016. In mattinata il Tesoro collocherà un BOT annuale

di Edoardo Fagnani

10 feb 2017 ore 09:17

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano l’ultima seduta della settimana con variazioni minime. In mattinata il Tesoro collocherà un BOT annuale per un ammontare massimo di 6,5 miliardi di euro. In serata Moody’s fornirà l’aggiornamento sul rating sul debito sovrano.

Il FTSEMib sale dello 0,4%, mentre il FTSE Italia All Share recupera lo 0,11%. Progressi frazionali anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,22%) e il FTSE Italia Star (+0,41%).

Wall Street positiva nella seduta di ieri, con gli indici che hanno fissato nuovi massimi. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,59% a 20.172 punti, dopo aver stabilito il nuovo massimo intraday a 20.206 punti. Performance simile per il Nasdaq che ha guadagnato lo 0,58% a 5.715 punti, con il nuovo massimo storico a 5.723 punti. Stessa variazione per l’S&P500 (+0,58% a 2.308 punti, con il nuovo massimo a 2.311 punti). Chiusura decisamente negativa per Twitter (-12,3% a 16,41 dollari), in seguito ai deludenti risultati trimestrali.

La borsa di Tokyo ha terminato la settimana con una seduta decisamente positiva. L’indice Nikkei ha messo a segno un balzo del 2,49% a 19.379 punti. Ottime performance per i titoli del settore finanziario e per le società esportatrici; queste ultime hanno beneficiato del rafforzamento del dollaro nei confronti dello yen.

L’euro è sceso sotto gli 1,065 dollari.

Bancari protagonisti di giornata.

Partenza contrastata per Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier guadagna l'1,91% a 12,81 euro, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale salgono del 5,04% a 11,87 euro. Partenza negativa, invece, per le azioni di risparmio (-1,59% a 42,02 euro).

Segno più per UBI Banca (+1,15% a 3,176 euro). L’istituto ha chiuso il 2016 con una perdita netta di 830,2 milioni di euro, risultato che si confronta con l’utile di 116,8 milioni realizzato nell’esercizio precedente; la perdita di UBI Banca è dovuta agli impatti degli oneri previsti per l’attuazione del piano industriale contabilizzati a partire da giugno 2016 (circa 850 milioni netti), ai contributi straordinari al Fondo di Risoluzione (50,4 milioni netti) e alla svalutazione del Fondo Atlante (52,9 milioni netti). A fine dicembre 2016 lo stock di crediti deteriorati lordi totali si era ridotto a 12,52 miliardi di euro (-6.8% rispetto a inizio anno), contribuendo, assieme alle maggiori rettifiche, alla riduzione dello stock totale di crediti deteriorati netti a 8,06 miliardi (-16,9% rispetto al dato di inizio 2016). Il management ha proposto la distribuzione di un dividendo in contanti di 0,11 euro per azione.

BPER Banca sospesa per eccesso di ribasso (-4,8% il calo teorico). L’istituto ha chiuso il 2016 con un utile netto contabile di 14,3 milioni di euro, in contrazione dal 220,7 milioni del 2015. Lo scorso anno è andato in archivio con un utile netto pari a 71,5 milioni di euro, dai 62,1 milioni del 2015, al netto delle poste non ricorrenti ed escludendo i contributi ai Fondi di Risoluzione e di Garanzia dei depositi. A fine 2016 i crediti verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore, erano pari a 45,5 miliardi di euro, in incremento del 4,1% rispetto a fine 2015. L’ammontare dei crediti deteriorati netti (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) era di 6,2 miliardi, in calo del 2,5% da fine 2015 con un coverage ratio complessivo del 44,5%. Il management ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,06 euro per azione.

Prosegue a oltranza la sospensione del Monte dei Paschi di Siena. L’istituto senese ha comunicato i risultati preliminari del 2016, esercizio chiuso con una perdita netta di 3,38 miliardi di euro, rispetto all’utile di 388,1 milioni contabilizzato nell’esercizio precedente. L’istituto ha precisato che il risultato del periodo include circa 2,59 miliardi di euro di rettifiche di valore su crediti per l’aggiornamento delle metodologie e parametri delle policy di valutazione del credito deteriorato e componenti non operative per ulteriori 411 milioni di euro. A fine 2016 i crediti deteriorati lordi erano pari a circa a 45,8 miliardi di euro (34,5% dei crediti lordi), in flessione di 1,1 miliardi rispetto a dicembre 2015 soprattutto per il write-off parziale degli interessi moratori su posizioni in sofferenza e per la riduzione degli ingressi da bonis rispetto all’anno precedente.

In rialzo Generali; il titolo della compagnia triestina guadagna lo 0,55% a 14,58 euro. Il Sole24Ore ha ripreso le parole pronunciate dall’amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, nella conference call di commento ai dati semestrali di Piazzetta Cuccia. Il manager ha ricordato che la banca si atterrà al piano industriale, che prevede la cessione del 3% del capitale di Generali sulla quota oggi del 13%. Nagel ha evidenziato che quando, a fine 2015, aveva iniziato a vendere i titoli sul mercato il prezzo medio era stato di 17,8 euro; un prezzo che potrebbe essere quello di riferimento.

Unipol scende dello 0,42% a 3,31 euro. La compagnia ha comunicato i risultati preliminari del 2016, esercizio chiuso con un utile netto (escluse le quote di terzi) di 329,6 milioni di euro, risultato che si confronta con i 271,8 milioni contabilizzati nell’esercizio precedente. A fine esercizio il margine di solvibilità, che indica la solidità patrimoniale delle compagnie assicurative, era pari a 1,4 volte i requisiti richiesti, rispetto all’1,5 di inizio anno. Il management di Unipol ha proposto la distribuzione del dividendo 2017 (relativo all'esercizio 2016) per un ammontare di 0,18 euro per azione, con un pay-out di circa l’80%.

UnipolSAI sale dello 0,42% a 1,908 euro. La compagnia ha comunicato i risultati preliminari del 2016, periodo chiuso con un utile netto (escluse le quote di terzi) di 497 milioni di euro, in calo rispetto ai 711 milioni ottenuti nell’esercizio precedente; il management ha segnalato che il risultato del 2015 era stato condizionato dagli effetti positivi e straordinari derivanti dal realizzo di consistenti plusvalenze conseguente a un riposizionamento dell’asset allocation del portafoglio titoli. A fine esercizio il margine di solvibilità, che indica la solidità patrimoniale delle compagnie assicurative, era pari a 2,09 volte i requisiti regolamentari richiesti. Il management di UnipolSAI ha proposto la distribuzione del dividendo 2017, relativo all'esercizio 2016, per un ammontare di 0,125 euro per azione, con un pay-out di circa il 77%.