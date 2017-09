Borse europee, previsto un avvio positivo

Atteso un avvio in rialzo, considerando l'andamento dei future, per le principali borse del Vecchio Continente. I derivati sui principali indici esprimono variazioni frazionalmente positive

di Mauro Introzzi

1 set 2017 ore 08:31

Atteso un avvio in salita, considerando l'andamento dei future, per le principali borse del Vecchio Continente. I derivati sui principali indici esprimono variazioni frazionalmente positive.

Da seguire, a livello macroeconomico, il report sull'occupazione americana per il mese di agosto previsto per le 14.30. I nuovi lavoratori dipendenti non agricoli sono attesi a quota 185mila, il tasso di disoccupazione al 4,3%.

Positive le borse estere.

Indici in rialzo a Wall Street nella seduta di ieri. Spicca il progresso del Nasdaq che è salito dello 0,95% a 6.429 punti. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,25% a 21.948 punti. In recupero di oltre mezzo punto percentuale l’S&P500 (+0,57% a 2.472 punti). Da segnalare lo scivolone di Ciena (-11% a 21,61 dollari). Il gruppo del networking ha comunicato prima dell'avvio delle contrattazioni la sua trimestrale e diffuso previsioni sul trimestre in corso più caute rispetto alle attese degli analisti.

In rialzo l'ultima seduta settimanale della borsa di Tokyo. L'indice Nikkei, che raggruppa i primi 225 titoli giapponesi, ha chiuso in rialzo dello 0,22% a 19.691 punti. La settimana è stata complessivamente positiva, con il Nikkei in rialzo dell'1,2% circa. Si tratta della prima settimana in rialzo dopo 6 ottave consecutive di cali.

A Piazza Affari occhi puntati sui bancari. MF scrive che sarebbe stata definita la short list per la gestione del progetto Rep di IntesaSanpaolo, la partnership sulla gestione di crediti deteriorati per circa 1,35 miliardi di euro con sottostante immobiliare. Secondo MF in gara sarebbero rimasti 3 soggetti: Gwm in tandem con Pimco, Pillarstone insieme a Kkr e Coima, e infine Tpg insieme a Starwood e Prelios.

Occhi anche su Carige. Il suo board ha esaminato lo stato di avanzamento dei processi di cessione degli asset, confermando la tempistica delle operazioni di rafforzamento patrimoniale. Il nuovo piano industriale verrà esaminato il prossimo 13 settembre.

Secondo una nota della stessa Tenaris non ci sarebbero stati danni importanti ai siti industriali del Texas meridionale, zona colpita dal passaggio dell'uragano Harvey. Il gruppo scrive che tutti gli impianti a Houston stanno riprendendo le operazioni e che le attività della clientela a Eagleford sono state interessate dall'uragano, ma questo avrà impatto limitato sulle vendite del gruppo nel terzo trimestre in Nord America.

Occhi anche su Telecom Italia. Ieri Vivendi ha dichiarato che non ci sarebbe alcun controllo di fatto su Telecom Italia poiché la partecipazione non è sufficiente a determinare in modo stabile un’influenza dominante sulle assemblee della compagnia. Vivendi ha puntato a stigmatizzare come sia “in grado di favorire una politica a lungo termine di sviluppo delle convergenze tra telecomunicazioni e contenuti”.

CNH Industrial ha comunicato che il prestito obbligazionario garantito da 650 milioni di euro, con cedola fissa dell'1,75% e scadenza a settembre 2025, avrà un prezzo di emissione pari al 99,248% del valore nominale e cedola fissa dell'1,75%. Il regolamento è atteso per il giorno 12 settembre 2017. L’emissione sarà effettuata da CNH Industrial Finance Europe.