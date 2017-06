FTSEMib guadagna oltre un punto percentuale

Borsa Italiana è la migliore del Vecchio Continente. Male Technogym: Wellness Holding ha completato la cessione di complessive 16.000.000 azioni ordinarie della società

di Edoardo Fagnani

1 giu 2017 ore 11:28

Piazza Affari e le principali borse europee in territorio positivo nella prima seduta di giugno: Borsa Italiana è la migliore del Vecchio Continente. Secondo quanto indicato dall'Istat nel primo trimestre del 2017 il Pil italiano è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell'1,2% nei confronti del primo trimestre del 2016. Rivista al rialzo la stima preliminare diffusa il 16 maggio 2017 scorso, che aveva rilevato un aumento congiunturale dello 0,2% e un aumento tendenziale dello 0,8%.

Alle 11.25 il FTSEMib guadagnava l’1,21% a 20.983 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in rialzo dell’1,07%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,2%) e il FTSE Italia Star (+0,35%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a 900 milioni di euro.

L’euro è tornato sopra gli 1,12 dollari, in attesa della diffusione di alcuni importanti dati macroeconomici negli Stati Uniti.

Segno più per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier recupera l’1,35% a 15,78 euro. Gli analisti di HSBC hanno alzato da 15,73 euro a 17,27 euro il target price su Unicredit e hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni.

Italgas registra un rialzo del 2,72% a 4,84 euro. Non si sono fatte attendere le indicazioni delle banche d’affari sulla società, dopo l’approvazione del piano industriale per il periodo 2017/2023. Mediobanca ha alzato da 4,65 euro a 5 euro il target price su Italgas, apprezzando la nuova politica dei dividendi; gli esperti hanno confermato il giudizio “Overweight” (sovrappesare). Indicazione simile da Deutsche Bank, che ha incrementato da 3,7 euro a 4,3 euro il prezzo obiettivo sull’azienda, confermando l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.

Fiat Chrysler Automobiles guadagna lo 0,86% a 9,425 euro. In serata il ministero dei Trasporti comunicherà il dato sulle immatricolazioni in Italia a maggio.

Fincantieri cede il 3,54% a 0,8725 euro. Il Corriere della Sera scrive che il neo presidente transalpino Emmanuel Macron ha deciso che andrebbe rivisto l’accordo di integrazione tra l’azienda italiana e Stx France. Da rivedere ci sarebbero gli equilibri azionari, per puntare a una struttura "che consenta di garantire commesse industriali, posti di lavoro, ma anche l’indipendenza e la sovranità strategica della Francia".

Technogym registra un tonfo del 6,16% a 6,935 euro. Wellness Holding ha completato la cessione di complessive 16.000.000 azioni ordinarie della società quotata a Piazza Affari, pari all’8% del capitale dell’azienda. La cessione è avvenuta a un prezzo per azione pari a 6,9 euro, per un controvalore complessivo di 110,4 milioni di euro. Technogym aveva terminato la seduta di ieri a 7,39 euro.