Il FTSEMib chiude in positivo: rimbalzo di Unicredit!

di Edoardo Fagnani

1 feb 2017 ore 17:47

Piazza Affari e le principali borse europee hanno terminato la prima seduta del mese di febbraio in territorio positivo, prima delle decisioni della FED in materia di politica monetaria. Riflettori sempre puntati sui bancari; è arrivato il rimbalzo di Unicredit, dopo i forti ribassi subiti nelle scorse tre sedute. Da segnalare anche l’ottima performance messa a segno da Salvatore Ferragamo, dopo la diffusione dei risultati preliminari del 2016.

I principali indici di Borsa Italiana hanno registrato rialzi di poco inferiori al punto percentuale. Il FTSEMib ha guadagnato lo 0,81% a 18.741 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 18.650 punti e un massimo di 18.828 punti. Il FTSE Italia All Share è salito dello 0,83%. Segno più anche il FTSE Italia Mid Cap (+0,91%) e il FTSE Italia Star (+1,51%). Nella seduta odierna il controvalore degli scambi è sceso a 2,5 miliardi di euro, rispetto ai 2,87 miliardi di ieri; oggi sono passate di mano 692.579.481 azioni (902.502.490 nella seduta di ieri). Su 344 titoli trattati, 229 hanno registrato un rialzo, mentre le performance negative sono state 107; invariate le rimanenti otto azioni.

L’euro è sceso a 1,075 dollari.

Riflettori sempre puntati sui bancari. Secondo gli analisti di Morgan Stanley il quarto trimestre del 2016 dovrebbe essere stato debole per gli istituti italiani; gli esperti si attendono una leggera contrazione del margine di interesse e un aumento degli accantonamenti.

Giornata decisamente positiva per Unicredit, dopo i forti ribassi subiti nelle ultime tre sedute. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier è balzato del 5,72% a 26,6 euro. MF ha scritto che oggi dovrebbe essersi riunito il consiglio di amministrazione di Unicredit, chiamato a decidere sul prezzo della ricapitalizzazione da 13 miliardi di euro. Secondo quanto riportato dal quotidiano finanziario, l’aumento - che dovrebbe prevedere uno sconto nell’ordine del 40% - partirà il 6 febbraio. Intanto, gli analisti di Equita sim hanno alzato da 31 euro a 34,9 euro il target price su Unicredit, in seguito alla revisione dei parametri di valutazione dell’istituto; gli esperti hanno anche migliorato il giudizio e ora consigliano l’acquisto delle azioni. Inoltre, dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che il 31 gennaio Jane Street Group ha incrementato la posizione corta su Unicredit, portandola dallo 0,8% allo 0,94%.

Bene anche anche UBI Banca che ha guadagnato l’1,99% a 3,276 euro. Dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che il 31 gennaio AQR Capital Management ha ridotto la posizione corta sull’istituto, portandola dall’1,09% allo 0,95%.

Mediobanca ha recuperato lo 0,88% a 8,025 euro. Gli analisti di Morgan Stanley hanno alzato da 7,3 euro a 7,8 euro il target price sull’istituto di Piazzetta Cuccia; gli esperti hanno confermato il giudizio “Equalweight” (neutrale). Banca Akros, invece, ha aumentato da 8,2 euro a 8,4 euro il prezzo obiettivo su Mediobanca, in seguito alla revisione della valutazione della partecipazione in Generali; tuttavia, gli esperti hanno peggiorato da “Accumulate” a “Neutrale” il giudizio, in seguito al rialzo messo a segno dal titolo negli ultimi due mesi.

Chiusura negativa per Generali; il titolo della compagnia triestina ha perso lo 0,41% a 14,68 euro. Gli analisti di Equita sim hanno inserito Generali nella propria lista di titoli preferiti, sull’ipotesi di un’operazione straordinaria con IntesaSanpaolo (+1,38% a 2,2 euro); gli esperti hanno fissato un prezzo obiettivo di 19 euro.

Salvatore Ferragamo ha registrato un rialzo del 6,63% a 26,07 euro. Ieri la società ha comunicato i risultati preliminari del 2016, esercizio chiuso con ricavi per 1,44 miliardi di euro, in aumento dello 0,5% rispetto agli 1,43 miliardi ottenuti nell’anno precedente; a cambi costanti il fatturato sarebbe sceso del 2,5%. Nel solo quarto trimestre i ricavi sono aumentati del 4% (+1% a cambi costanti). Salvatore Ferragamo ha aggiunto che le vendite retail del mese di gennaio 2017 hanno confermato, rafforzandolo, questo andamento. Non si sono fatte attendere le indicazioni degli analisti dopo la diffusione dei risultati preliminari. Deutsche Bank ha aumentato da 18 euro a 19 euro il prezzo obiettivo su Salvatore Ferragamo, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il triennio 2016/2018; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio. Barclays ha apprezzato i risultati preliminari e ha aumentato da 23,5 euro a 25 euro il prezzo obiettivo, ribadendo il rating “Equalweight” (neutrale). Indicazione simile da Banca Akros e da Jp Morgan, che hanno alzato a 25 euro e a 22,5 euro per azione la valutazione sulla società, ribadendo il rating “Neutrale”; la banca statunitense ha anche ritoccato al rialzo le stime finanziarie per i prossimi trimestri. Stessa indicazione da Oddo Securities, che ha alzato da 19,5 euro a 25 euro il prezzo obiettivo su Salvatore Ferragamo, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il biennio 2016/2017; gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale”. Più ottimista Mediobanca, che ha incrementato da 26,5 euro a 27 euro il target price su Salvatore Ferragamo, in seguito al miglioramento della stima sull’utile per azione per l’intero 2016; gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato). Promozione completa da Bryan Garnier: gli esperti hanno aumentato da 25,7 euro a 26,7 euro per azione la valutazione sulla società, segnalando che il dato sul fatturato è stato superiore alle attese; gli esperti hanno anche migliorato il giudizio e ora consigliano l’acquisto delle azioni.

CNH Industrial è scesa dello 0,37% a 8,17 euro. Dopo la diffusione dei risultati dell’esercizio 2016, gli analisti di NatIxis hanno limato il prezzo obiettivo sulla società, portandolo da 10 dollari a 9,8 dollari; gli esperti hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni. Indicazione simile da Mediobanca, che ha ridotto da 8,7 euro a 8,6 euro il target price su CNH Industrial, in seguito alla riduzione delle stime sull’utile per azione per il triennio 2016/2018; gli esperti di Piazzetta Cuccia hanno confermato il giudizio “Neutrale”. Al contrario, Jp Morgan ha aumentato da 6,5 dollari a 7,5 dollari per azione la valutazione sulla società, sulla base del miglioramento della stima sull’utile per azione per il biennio 2017/2018; tuttavia, gli esperti hanno confermato il giudizio “Underweight” (sottopesare).

Fiat Chrysler Automobiles ha recuperato lo 0,1% a 10,11 euro. Gli analisti di Citigroup hanno alzato il prezzo obiettivo sulla società guidata da Sergio Marchionne, portandolo da 5 euro a 8,5 euro; tuttavia, gli esperti hanno ribadito l’indicazione di vendita delle azioni.

STM è salita del 3,45% a 12,6 euro, beneficiando degli ottimi risultati trimestrali comunicati da Apple. Intanto, gli analisti di Bryan Garnier hanno migliorato le stime sull’utile per azione del gruppo italofrancese per il triennio 2017/2019; gli esperti hanno confermato la valutazione di 13,7 euro per azione e il rating “Buy” (acquistare).